Матч окончен
Товарищеский матч. «Ливерпуль» проиграл «Лидсу» в США
«Ливерпуль» уступил в товарищеском матче с «Лидсом».
«Ливерпуль» потерпел поражение в товарищеском матче с «Лидсом» в США – 2:4.
Товарищеский матч
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
2 августа 20:00, Солдир Филд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48357 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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