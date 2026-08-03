  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Товарищеский матч. «Ливерпуль» проиграл «Лидсу» в США

0
Товарищеский матч. «Ливерпуль» проиграл «Лидсу» в США
«Ливерпуль» уступил в товарищеском матче с «Лидсом».

«Ливерпуль» потерпел поражение в товарищеском матче с «Лидсом» в США – 2:4.

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
2 августа 20:00, Солдир Филд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
2 - 4
1.12xG2.23
Логотип гостевой команды
Лидс
Матч окончен
88’
Ааронсон
85’
  Калверт-Льюин
83’
Джастин   Лину
83’
Богл   Ньонто
Фримпонг   Скэнлон
77’
73’
  Лонгстафф
71’
  Калверт-Льюин
Керкез   Цимикас
69’
Чемберс   Ндиайе
69’
Моррисон   Рэмзи
68’
Собослаи   Эллиот
68’
60’
  Ааронсон
Виртц   Джонс
46’
Исак   Кьеза
46’
Ньони   Гравенберх
46’
46’
Нмеча   Калверт-Льюин
46’
Штах   Ааронсон
46’
Танака   Лонгстафф
46’
Джеймс   Уилсон
Нгумоа   Кумас
46’
2тайм
Перерыв
  Виртц
40’
35’
Гудмундссон   Борнаув
24’
Танака
  Чемберс
7’
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, Чемберс, Ндукве, Фримпонг, Ньони, Собослаи, Виртц, Моррисон, Нгумоа, Исак
Запасные: Фримпонг, Собослаи, Сонни-Лэмби, Райт, Ньони, Виртц, Исак, Вудмен, Абе, Чемберс, Нгумоа, Макконнелл, Керкез, Моррисон, Дэвис
1тайм
Лидс:
Кэрнс, Мухаремович, Родон, Джастин, Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл, Штах, Нмеча, Джеймс
Запасные: Пиру, Нмеча, Крессуэлл, Джеймс, Freddie Lane, Callum Mills, Танака, Rory Mahady, Darryl Merveil Ombang, Чадвик, Крю, Oliver Pickles, Джастин, Гудмундссон, Богл, Штах
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48357 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
результаты
товарищеские матчи (клубы)
logoЛидс
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Второй тайм на багаже Слота 😁
Ливерпуль даже в такой не нужном матче с черт знает с кем в основе, уже играет в разы качественнее, чем при шалтай-болтае, сразу видно что тренер работает, тот позор что Ливерпуль показывал полтора года наконец то закончен
ОтветIbra Vibra
Ливерпуль даже в такой не нужном матче с черт знает с кем в основе, уже играет в разы качественнее, чем при шалтай-болтае, сразу видно что тренер работает, тот позор что Ливерпуль показывал полтора года наконец то закончен
ну да, видно по второму тайму
ОтветACCESS DENIED
ну да, видно по второму тайму
Ну да, всего вышли черти кто и Джонс, который на чемоданах привез два мяча
Джонс при обороне пассажир, конечно) Ещё и в капитанской повязке) Собослаи бы не допустил такого гола, думаю)
ОтветКирилл Набухов
Джонс при обороне пассажир, конечно) Ещё и в капитанской повязке) Собослаи бы не допустил такого гола, думаю)
Он пяткой в свои порота пробивает автогол на ровном месте ... Пижонский, своему вратарю, в равной игре.
Обделались во 2ом тайме по полной как всегда
ОтветAleksandr YNWA
Обделались во 2ом тайме по полной как всегда
Кто ставил тот озолотился. Как всегда на контору сыграли
ОтветShamil-Boca Juniors
Кто ставил тот озолотился. Как всегда на контору сыграли
На какую контору, чел обратись за помощью пока не поздно
к сожалению, трансфер Фримпонга грозится стать одной большой бессмысленностью, и дело не в травмах
ОтветNW_swmp
к сожалению, трансфер Фримпонга грозится стать одной большой бессмысленностью, и дело не в травмах
Ираола вроде после матча сказал, что серьезных травм ни у кого нет, значит Фримпонга с игры сняли, чтобы поберечь. А так играл неплохо, плюс голевая ещё на Виртца.
ОтветАлександр Кудрявцев
За Ливерпуль 👋👋👋
До дна 🥂
А Лидс то, не шитом лыко. Огрызается)
а понимание состава Ливерпуля на конец 2 тайма отсутствует?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
«Реал» продлил Винисиуса, «Спартак» купил Даку, Родри выбрал «Барсу», золото Тернового на вышке, Ларионов-младший в СКА и другие новости
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Ассоциации футбола Аргентины Тапиа о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
В «Нижнем Новгороде» ответили на слова о «мутном» трансфере Латышонка: «Все стороны это устроило. Вполне понятный и рабочий план действий»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»