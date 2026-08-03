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  4. Литвинов о наступе Ндонга: «Он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А бутса слетела как?» Судья говорит: «Наверное, сам снял»

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Литвинов о наступе Ндонга: «Он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А бутса слетела как?» Судья говорит: «Наверное, сам снял»
Литвинов о наступе Ндонга: он у меня бутсу хотел забрать! .

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод с Усманом Ндонгом в матче с «Ахматом» (2:1). 

Защитник грозненцев наступил на ахилл Литвинову в своей штрафной в середине второго тайма. Судья Антон Фролов не назначил пенальти. 

Честно, был пенальти?

– Да он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А у меня бутса слетела как?» А он [судья] говорит: «Наверное, сам снял». 

Это обсуждать все долго, главное – выиграли, – сказал Литвинов. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
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logoРуслан Литвинов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
Антон Фролов судья
logoсудьи
logoУсман Ндонг

Комментарии

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Ни один вменяемый человек не скажет, что это не пенальти. Я не знаю как они в комитете это будут оправдывать.
ОтветCaniball
Ни один вменяемый человек не скажет, что это не пенальти. Я не знаю как они в комитете это будут оправдывать.
Скажут наступ был на бутсу, а ногу не задел......
ОтветCaniball
Ни один вменяемый человек не скажет, что это не пенальти. Я не знаю как они в комитете это будут оправдывать.
А они и не будут оправдывать. Просто скажут что контакт был недостаточным, поэтому ВАР не вмешивался. Попробуй возразить. 🤣
Фролова и Цыганка с ВАР в бан. Вот и славно! )
ОтветPelerin
Фролова и Цыганка с ВАР в бан. Вот и славно! )
Имя им легион (с)
Я так и не понял за что дали желтую Зобнину в эпизоде с удалением игрока Ахмата?Комментатор сказал что за "провокацию игрока на нарушение",это вообще цирк какой то😁
ОтветLucas92
Я так и не понял за что дали желтую Зобнину в эпизоде с удалением игрока Ахмата?Комментатор сказал что за "провокацию игрока на нарушение",это вообще цирк какой то😁
Я такое впервые увидел вообще)
ОтветLucas92
Я так и не понял за что дали желтую Зобнину в эпизоде с удалением игрока Ахмата?Комментатор сказал что за "провокацию игрока на нарушение",это вообще цирк какой то😁
Типа, он сначала за футболку негру держал.))
Арбитр делал все ради премии
Ответгруппа Последний День Недели
Арбитр делал все ради премии
Антошка , Антошка !
Готовь к обеду ложку !
Ответгруппа Последний День Недели
Арбитр делал все ради премии
Возможно что и ради сохранения своего здоровья. Хотя и одно другому не помеха)
Так может ответить только продажный судья , полностью уверенный , что его отмажет газпромовская "крыша" . Просто интересно , а что скажет совет стаи во главе с Мажичем ? Какова будет официальная трактовка этого эпизода ?
и вар как то на «редкость» быстро просмотрел эпизод
Как когда-то орал в мегафон Кадыр Ахматыч, судья продажная
Раз судья сказал, что сам снял, значит ВАР смотреть не должен. Наверное, как-то так в этой реальности
Тяжело будет оправдываться, но главное, что ошибка не повлияла на исход матча
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