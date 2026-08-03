Литвинов о наступе Ндонга: «Он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А бутса слетела как?» Судья говорит: «Наверное, сам снял»
Литвинов о наступе Ндонга: он у меня бутсу хотел забрать! .
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод с Усманом Ндонгом в матче с «Ахматом» (2:1).
Защитник грозненцев наступил на ахилл Литвинову в своей штрафной в середине второго тайма. Судья Антон Фролов не назначил пенальти.
– Честно, был пенальти?
– Да он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А у меня бутса слетела как?» А он [судья] говорит: «Наверное, сам снял».
Это обсуждать все долго, главное – выиграли, – сказал Литвинов.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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