Литвинов о наступе Ндонга: «Он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А бутса слетела как?» Судья говорит: «Наверное, сам снял»

Литвинов о наступе Ндонга: он у меня бутсу хотел забрать! .

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод с Усманом Ндонгом в матче с «Ахматом» (2:1).

Защитник грозненцев наступил на ахилл Литвинову в своей штрафной в середине второго тайма. Судья Антон Фролов не назначил пенальти.

– Честно, был пенальти?

– Да он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А у меня бутса слетела как?» А он [судья] говорит: «Наверное, сам снял».

Это обсуждать все долго, главное – выиграли, – сказал Литвинов.