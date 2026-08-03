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  4. Европейские ассоциации планируют массово отозвать письма в поддержку Инфантино. Ранее главу ФИФА поддержали все члены УЕФА, кроме Германии, Румынии и Норвегии (The Guardian)

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Европейские ассоциации планируют массово отозвать письма в поддержку Инфантино. Ранее главу ФИФА поддержали все члены УЕФА, кроме Германии, Румынии и Норвегии (The Guardian)
Европейские футбольные ассоциации намерены отозвать письма в поддержку Инфантино.

Европейские футбольные ассоциации планируют начать отзывать письма в поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы все страны – члены союза, выразившие письменную поддержку кандидатуре Инфантино на следующих выборах главы ФИФА, немедленно отозвали свои письма. 

По информации The Guardian, ряд европейских футбольных ассоциаций обсуждает возможность официально отказаться от поддержки Инфантино с целью оказать давление на президента ФИФА и тем самым попытаться приблизить его отставку. Рассматривалась также возможность одновременного отзыва писем, однако возможен вариант, при котором европейские страны сделают это по очереди, что фактически будет равносильно вотуму недоверия.

Отмечается, что письма в поддержку кандидатуры Инфантино написали 52 из 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, – все, кроме Германии, Румынии и Норвегии. Всего действующего президента ФИФА поддержали 200 из 211 членов организации, несмотря на то, что в частном порядке высказывали опасения по поводу его следующего президентского срока.

Следующие выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoУЕФА
logoСборная Норвегии по футболу
Федерация футбола Румынии
logoАлександер Чеферин
logoСборная Румынии по футболу
logoНемецкий футбольный союз
logoСборная Германии по футболу

Комментарии

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Чеферин и сам-то мутный тип, но Инфантино - это вообще что-то с чем-то...
Лысый решил нагло грести бабло не лопатой, а экскаватором, пошёл ва-банк и сел в лужу. Настроил всех против себя.
ОтветStrateg 7
Чеферин и сам-то мутный тип, но Инфантино - это вообще что-то с чем-то... Лысый решил нагло грести бабло не лопатой, а экскаватором, пошёл ва-банк и сел в лужу. Настроил всех против себя.
Он просто офигел) думал все дозволено, при поддержки Трампа, как с Булугум или как там его. Но Трамп не вывез )) и Инфантино жестко сел в лужу )
ОтветStrateg 7
Чеферин и сам-то мутный тип, но Инфантино - это вообще что-то с чем-то... Лысый решил нагло грести бабло не лопатой, а экскаватором, пошёл ва-банк и сел в лужу. Настроил всех против себя.
Вор должен сидеть в тюрьме
История не про Инфантино, а про чиновников, которые сначала хором пишут письма поддержки, а потом хором делают вид, что это была ошибка.
Вчера дружно подписывали письма поддержки, сегодня так же дружно готовы их отзывать. Принципы в современном футболе и не только, живут ровно до смены политического ветра.
ОтветМитрандир цвета хаки
История не про Инфантино, а про чиновников, которые сначала хором пишут письма поддержки, а потом хором делают вид, что это была ошибка. Вчера дружно подписывали письма поддержки, сегодня так же дружно готовы их отзывать. Принципы в современном футболе и не только, живут ровно до смены политического ветра.
Коммуниста на парт.собрании спрашивают: «Придерживались ли вы всегда генеральной линии партии или у вас были колебания?»
На что тот испуганно отвечает: «Что вы! Я никогда не колебался отдельно от партии. Я колебался исключительно вместе с линией партии!»
ОтветМитрандир цвета хаки
История не про Инфантино, а про чиновников, которые сначала хором пишут письма поддержки, а потом хором делают вид, что это была ошибка. Вчера дружно подписывали письма поддержки, сегодня так же дружно готовы их отзывать. Принципы в современном футболе и не только, живут ровно до смены политического ветра.
Интересно, а наши тоже будут писать письмо с отзывом поддержки ?
Приводить цитату из Гардиан, это все равно, что ссылаться на Спид.инфо
ОтветAndreytryuk
Приводить цитату из Гардиан, это все равно, что ссылаться на Спид.инфо
западная пресса - светоч в темном царстве
ОтветПорядка.нет
западная пресса - светоч в темном царстве
Она разная. И гардиан - это большевистский бред
Блаттер с платини по сравнению с лысым детишки
Инфантино доигрался, всему есть предел.
С начала лицо или группа лиц инициировали письма в поддержку от федераций, затем те же либо другие персонажи инициируют отзыв писем.
Самое интересное, кто эти лица и кто ими управляет?
ОтветЮ. Евгеньевич
С начала лицо или группа лиц инициировали письма в поддержку от федераций, затем те же либо другие персонажи инициируют отзыв писем. Самое интересное, кто эти лица и кто ими управляет?
Рептилоиды с Марса, разве не ясно?
Ответkowadu2
Рептилоиды с Марса, разве не ясно?
Рептилоиды живут на Нибиру!
Стыдно не знать.
А эти письма были до Балагуна или после?
Если после то на какой Бельгия подписала тогда?
Война футбольных чиновников за свои кресла и большие деньги.
В едином порыве поддержали. В едином порыве перестали поддерживать. Где то такое уже встречалось... Причем Европа представлялась, как светлая альтернатива
Что то я не понял сперва все 55 сборных были против. А сейчас 52 сборные уже подержали 😳😳😳
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