Ямаль станцевал с репликой Кубка мира: «19 лет, а уже чемпион мира»
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль продолжает праздновать победу на ЧМ-2026.
19-летний футболист опубликовал в соцсетях видео, на котором танцует с репликой Кубка мира.
Ролик Ямаль сопроводил короткой подписью: «19 лет, а уже чемпион мира».
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Опубликовано: Sports
Источник: соцсети Ламина Ямаля
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бивис и батхед, дом-2, ток-шоу Окна, Малахов - всё великое и вечное деградировало до тиктоков. у этого поколения нет будущего.
А парни типо Кейна,Родри или Альвареса и сейчас такие ,как те о ком ты говоришь.Кстати, Криштик в 30+ тоже своего рода " негром" стал, одни понты и нарциссизм с него идут уже лет 10 минимум))
Ну этож его жизнь, обьективно. Может он не хочет до 40 играть. Может ему не нравится быть в тени самому.
Этож всё от характера зависит. От того, что ему нужно от футбола и жизни. И я просто не понимаю претензии к нему, именно в том плане, что он должен ориентироваться именно на конкретную ролевую модель. Типо, нет же такого что Криштиану Роналду все любят и восхищаются, потому что он тренируется много и следит за питанием, а Роналдо Назарио все ненавидят и презирают, из-за того, что он не тренировался. Нет. Каждый из них легенда по своему. И ну нифига себе, если плохо стать такой легендой как Роналдо Назарио.
Хотя я сильно подозреваю, что если бы Роналдо в эпоху соц.сетей играл, его бы ненавидели ещё больше, чем Ямаля. С учётом того, что, судя по всему, Ямаль пай мальчик, по сравнению с ним. Я прям вижу как бы он тебя раздражал...
Хорошо, когда есть команда, которая заработает титул за тебя, чтобы ты потом мог устраивать танцульки в рилсах.
Для остальных - одно из главных разочарований ЧМ.
Пока Хулиан Альварес в 22 года тащил сборную Аргентины против той же Хорватии в полуфинале (заработал пенальти и забил дубль), или в 1/8, забив победный мяч Австралии, а тот же Пеле в 17 лет становился чемпионом мира, имея победный гол в четвертьфинале, хет-трик в полуфинале и дубль в финале, этот позер распиаренный уже месяц флексит свою ничего не значащую шляпу против Саудовской Аравии.
Какое же позорище. Остановите его.