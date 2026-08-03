Ямаль станцевал с репликой Кубка мира: «19 лет, а уже чемпион мира»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль продолжает праздновать победу на ЧМ-2026.

19-летний футболист опубликовал в соцсетях видео, на котором танцует с репликой Кубка мира.

Ролик Ямаль сопроводил короткой подписью: «19 лет, а уже чемпион мира».