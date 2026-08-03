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  4. Ямаль станцевал с репликой Кубка мира: «19 лет, а уже чемпион мира»

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Ямаль станцевал с репликой Кубка мира: «19 лет, а уже чемпион мира»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль продолжает праздновать победу на ЧМ-2026.

19-летний футболист опубликовал в соцсетях видео, на котором танцует с репликой Кубка мира.

Ролик Ямаль сопроводил короткой подписью: «19 лет, а уже чемпион мира».

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Опубликовано: Sports
Источник: соцсети Ламина Ямаля
logoЧемпионат мира по футболу
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
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logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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От Кубарси мы такого видео не дождемся, сами знаете почему
ОтветКарен Григорян
От Кубарси мы такого видео не дождемся, сами знаете почему
Кубарси более феномен чем Ямаль, на мой взгляд. Играть ярко в атаке в 18-19 лет логичнее, чем в таком же возрасте на позиции ЦЗ
ОтветМихо
Кубарси более феномен чем Ямаль, на мой взгляд. Играть ярко в атаке в 18-19 лет логичнее, чем в таком же возрасте на позиции ЦЗ
только вот Ямаль играет яроко в атаке с 16 лет
Какая-то чушь тиктоковская.
ОтветГамарджоба Генацвале
Какая-то чушь тиктоковская.
Праститутки! Наркоманы! Сталина на них нет! То ли мы в их время!
бивис и батхед, дом-2, ток-шоу Окна, Малахов - всё великое и вечное деградировало до тиктоков. у этого поколения нет будущего.
Ответvulturecrow
Праститутки! Наркоманы! Сталина на них нет! То ли мы в их время! бивис и батхед, дом-2, ток-шоу Окна, Малахов - всё великое и вечное деградировало до тиктоков. у этого поколения нет будущего.
А "моя семья" в прайм-тайм по первому каналу (тогда еще орт) для вас шутка какая-то?
Месси с Роналду по ходу были последними из звёзд с нормальным отношением к делу и вообще жизни - сейчас эти мартышичьи тик токи ,инстаграмы,телки вокруг с губами до пола и т.д. И это не из серии "трава была зеленее" ,человечество реально деградирует и катится в яму,даже учёные недавно заявили что нынешнее поколение - первое за всю историю ,которое отстаёт, а не опережает в развитии, предыдущее
ОтветMolot19871
Месси с Роналду по ходу были последними из звёзд с нормальным отношением к делу и вообще жизни - сейчас эти мартышичьи тик токи ,инстаграмы,телки вокруг с губами до пола и т.д. И это не из серии "трава была зеленее" ,человечество реально деградирует и катится в яму,даже учёные недавно заявили что нынешнее поколение - первое за всю историю ,которое отстаёт, а не опережает в развитии, предыдущее
А, ну раз абстрактные «учёные» заявили, то так оно и есть. Тут и обсуждать нечего
ОтветMolot19871
Месси с Роналду по ходу были последними из звёзд с нормальным отношением к делу и вообще жизни - сейчас эти мартышичьи тик токи ,инстаграмы,телки вокруг с губами до пола и т.д. И это не из серии "трава была зеленее" ,человечество реально деградирует и катится в яму,даже учёные недавно заявили что нынешнее поколение - первое за всю историю ,которое отстаёт, а не опережает в развитии, предыдущее
Просто сейчас суперзвёзды это негры в основном, вроде Винисиуса,Ямаля или Мбаппе. А негр без понта -это как балерина без ног. Есть конечно и исключения вроде Олисэ, который пока не замечен в таком трэше.
А парни типо Кейна,Родри или Альвареса и сейчас такие ,как те о ком ты говоришь.Кстати, Криштик в 30+ тоже своего рода " негром" стал, одни понты и нарциссизм с него идут уже лет 10 минимум))
Мбаппе тоже в 17 лет уже разрывал за «Монако» и в 19 стал чемпионом мира с намного большим вкладом в успех своей сборной, чем Ямаль, но Килиан в его возрасте вел себя намного скромнее, а Ламин, судя по всему, начинает по стопам Неймара идти (не в футбольном плане), чего очень не хотелось бы!
ОтветBAvaretc2000
Мбаппе тоже в 17 лет уже разрывал за «Монако» и в 19 стал чемпионом мира с намного большим вкладом в успех своей сборной, чем Ямаль, но Килиан в его возрасте вел себя намного скромнее, а Ламин, судя по всему, начинает по стопам Неймара идти (не в футбольном плане), чего очень не хотелось бы!
Комментарий скрыт
ОтветBAvaretc2000
Мбаппе тоже в 17 лет уже разрывал за «Монако» и в 19 стал чемпионом мира с намного большим вкладом в успех своей сборной, чем Ямаль, но Килиан в его возрасте вел себя намного скромнее, а Ламин, судя по всему, начинает по стопам Неймара идти (не в футбольном плане), чего очень не хотелось бы!
Комментарий скрыт
Клоун, второй Фати. Уже раздражают его понты. Вспомните Лео или даже Криша в его возрасте, парни тренили, без самолюбования
ОтветАлександр Колосов
Клоун, второй Фати. Уже раздражают его понты. Вспомните Лео или даже Криша в его возрасте, парни тренили, без самолюбования
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ОтветАлександр Колосов
Клоун, второй Фати. Уже раздражают его понты. Вспомните Лео или даже Криша в его возрасте, парни тренили, без самолюбования
Почему ему вообще нужно быть как Лео и Криш? Почему, например, не как Марадона, Роналдиньо, Неймар, Роналдо, Тотти, Баджо, Гаскойн и т.д?

Ну этож его жизнь, обьективно. Может он не хочет до 40 играть. Может ему не нравится быть в тени самому.

Этож всё от характера зависит. От того, что ему нужно от футбола и жизни. И я просто не понимаю претензии к нему, именно в том плане, что он должен ориентироваться именно на конкретную ролевую модель. Типо, нет же такого что Криштиану Роналду все любят и восхищаются, потому что он тренируется много и следит за питанием, а Роналдо Назарио все ненавидят и презирают, из-за того, что он не тренировался. Нет. Каждый из них легенда по своему. И ну нифига себе, если плохо стать такой легендой как Роналдо Назарио.

Хотя я сильно подозреваю, что если бы Роналдо в эпоху соц.сетей играл, его бы ненавидели ещё больше, чем Ямаля. С учётом того, что, судя по всему, Ямаль пай мальчик, по сравнению с ним. Я прям вижу как бы он тебя раздражал...
«19 лет, а уже чемпион мира»
Хорошо, когда есть команда, которая заработает титул за тебя, чтобы ты потом мог устраивать танцульки в рилсах.
ОтветФан Рубина
«19 лет, а уже чемпион мира» Хорошо, когда есть команда, которая заработает титул за тебя, чтобы ты потом мог устраивать танцульки в рилсах.
А он, типо, не был частью этой команды или что? Или он ее как-то принижает?
ОтветФан Рубина
«19 лет, а уже чемпион мира» Хорошо, когда есть команда, которая заработает титул за тебя, чтобы ты потом мог устраивать танцульки в рилсах.
Ну так не будь Ямаля, Испания Евро бы точно не выиграла.)
"кринжа" знатно наваливает конечно, но риго и компания ссутся в восторге даже от таких видео
Мог бы на этом чм вообще все игры на скамейке просидеть и всё равно чемпионом бы стал тупо на халяву.
ОтветCardboard_monkey
Мог бы на этом чм вообще все игры на скамейке просидеть и всё равно чемпионом бы стал тупо на халяву.
Мог бы, но он играл в старте и выглядел здорово.
Ответvalencia1999
Мог бы, но он играл в старте и выглядел здорово.
* выглядел здорово в глазах родных и своих фанатов

Для остальных - одно из главных разочарований ЧМ.
Это он до сих пор отмечает свое единственное голевое действие на ЧМ - победный гол в матче против КСА?

Пока Хулиан Альварес в 22 года тащил сборную Аргентины против той же Хорватии в полуфинале (заработал пенальти и забил дубль), или в 1/8, забив победный мяч Австралии, а тот же Пеле в 17 лет становился чемпионом мира, имея победный гол в четвертьфинале, хет-трик в полуфинале и дубль в финале, этот позер распиаренный уже месяц флексит свою ничего не значащую шляпу против Саудовской Аравии.

Какое же позорище. Остановите его.
ОтветШутки и Любовь
Это он до сих пор отмечает свое единственное голевое действие на ЧМ - победный гол в матче против КСА? Пока Хулиан Альварес в 22 года тащил сборную Аргентины против той же Хорватии в полуфинале (заработал пенальти и забил дубль), или в 1/8, забив победный мяч Австралии, а тот же Пеле в 17 лет становился чемпионом мира, имея победный гол в четвертьфинале, хет-трик в полуфинале и дубль в финале, этот позер распиаренный уже месяц флексит свою ничего не значащую шляпу против Саудовской Аравии. Какое же позорище. Остановите его.
Ты просто хейтер Ямаля)) без него Евро просто не выиграли бы. И это факт. Что поделать, если играть иначе чем в Барсе, это указание тренера. Потому Ямаль и не летит в атаку, как в той же Барсе. И как видим это привело к успеху на Евро
ОтветШутки и Любовь
Это он до сих пор отмечает свое единственное голевое действие на ЧМ - победный гол в матче против КСА? Пока Хулиан Альварес в 22 года тащил сборную Аргентины против той же Хорватии в полуфинале (заработал пенальти и забил дубль), или в 1/8, забив победный мяч Австралии, а тот же Пеле в 17 лет становился чемпионом мира, имея победный гол в четвертьфинале, хет-трик в полуфинале и дубль в финале, этот позер распиаренный уже месяц флексит свою ничего не значащую шляпу против Саудовской Аравии. Какое же позорище. Остановите его.
Комментарий удален модератором
Ох, как бы не обнеймарился пацан... 19 лет, простительно, надеюсь, скоро повзрослеет.
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