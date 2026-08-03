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  4. Винисиус выложил фото из отпуска. Вингер «Реала» общался с Jay-Z, играл на пианино, отдыхал на яхте и лежал в обнимку с девушкой

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Винисиус выложил фото из отпуска. Вингер «Реала» общался с Jay-Z, играл на пианино, отдыхал на яхте и лежал в обнимку с девушкой
Винисиус выложил фотоотчет с отпуска.

Вингер «Реала» Винисиус поделился фотографиями из отпуска. 

Бразилец выложил несколько снимков. На них среди прочего футболист показал, как проводил время с семьей и девушкой, запечатлел встречу с Jay-Z и игру на пианино. 

«Семья, друзья и праздники... Спасибо за все!» – написал Винисиус. 

Фото: instagram.com/vinijr

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: инстаграм Винисиуса
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Комментарии

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Что же интересно он играл, Шопена или собачий вальс? А девушек всë беляночек подбирает, своими не интересуется.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Что же интересно он играл, Шопена или собачий вальс? А девушек всë беляночек подбирает, своими не интересуется.
кузнечика
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Что же интересно он играл, Шопена или собачий вальс? А девушек всë беляночек подбирает, своими не интересуется.
он мстит всем белым за это)))
Самое удивительное на этих фото - что нигде не спорит с судьёй😳🤷🏻‍♂️
ОтветМитрандир цвета хаки
Самое удивительное на этих фото - что нигде не спорит с судьёй😳🤷🏻‍♂️
И не жалуется на расистов.
ОтветМитрандир цвета хаки
Самое удивительное на этих фото - что нигде не спорит с судьёй😳🤷🏻‍♂️
Подождите ещё, за удушающий от девушки пенку попросит, а ещё удаления, потому что она белая))
Чемодан...вокзал...Лондон😁
Отличная, белая , большая жопа у девушки .. тут Винни не промах( нётся)
Его пальцы только на белом...
Да ладно вам, завидуем молча 😁
У девушки очень большая жо желтая рубашка))))
Какая-то безымянная девушка в стрингах
Чемодан-вокзал-жопа
И чтобы иметь такую девушку надо сначала прочитать заклинание, что у нее на спине
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