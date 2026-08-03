Винисиус выложил фото из отпуска. Вингер «Реала» общался с Jay-Z, играл на пианино, отдыхал на яхте и лежал в обнимку с девушкой

Винисиус выложил фотоотчет с отпуска.

Вингер «Реала » Винисиус поделился фотографиями из отпуска.

Бразилец выложил несколько снимков. На них среди прочего футболист показал, как проводил время с семьей и девушкой, запечатлел встречу с Jay-Z и игру на пианино.

«Семья, друзья и праздники... Спасибо за все!» – написал Винисиус.

Фото: instagram.com/vinijr