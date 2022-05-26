Решение Мбаппе – катастрофа. Оно навредит Килиану и не сделает «ПСЖ» сильнее

Безумно крича, опаленные ангелы падают на землю – Килиан Мбаппе остается в «ПСЖ».

На начало лета ситуация с трансферами выглядит так:

Холанд – в лучшей лиге мира;

Мбаппе – в пятой лиге Европы.

До последнего казалось, что Мбаппе легчайше откажет «ПСЖ» и выберет «Реал». Но Килиан принял уникально плохое решение.

Первый пострадавший – сам Мбаппе.

Примерно в 2018-м – после победы на чемпионате мира и приза лучшему молодому игроку ЧМ – Килиан запрыгнул на волну величия. С этого момента стало понятно: Мбаппе главный игрок 20-х и он обязательно перейдет в «Реал», это вопрос времени.

Убеждение возникло не на пустом месте – парень не скрывал, что «Реал» для него особый клуб. Он обклеивал комнату постерами со звездами «Реала», вдохновлялся Роналду, в 14 лет ездил на просмотр в Мадрид. В прошлом году Килиан даже выпустил комикс-автобиографию: там он встречал Роналду и Зидана, примерял джерси Реала и называл день, когда его пригласят в королевский клуб, лучшим в жизни.

Недавно Килиан подтвердил, что играть в «Реале» было его мечтой. Это произошло, когда он отказывал Флорентино Пересу: «Спасибо за возможность играть в «Реале» – клубе, фанатом которого я был с самого детства. Я решил остаться в «ПСЖ».

Такому цинизму можно научиться только у шейхов – обалдел даже Перес.

Надеюсь, что Нетфликс выпустит про Мбаппе документалку, из которой мы узнаем, почему он забил на мечту (главное, чтобы к тому моменту шейхи не купили и Нетфликс). А пока решение выглядит суперстранно.

Деньги – сомнительно. Мбаппе – суперзвезда в эпоху, когда зарплаты растут в геометрической прогрессии. «ПСЖ» и «Реал» предложили ему по 40 миллионов в год, хотя еще в 2010-м Лео и Криш получали в районе 10. К финалу карьеры состояние Мбаппе, вероятно, пробьет миллиард – где не доберет бонусами, там помогут рекламные контракты и МЛС. Зачем ради несущественных в долгосрочной перспективе денег тратить лучшие годы на Лигу 1?

Контракт всего на три года намекает, что в 2025-м 26-летний Мбаппе перейдет в топ-клуб. Похоже, у него будет на один вариант меньше.

Перес говорит, что «ПСЖ» украл у Мбаппе мечту. Не только ее: клубы из Лиги 1 всего раз выигрывали Лигу чемпионов. Игроки из Лиги 1 всего дважды получали «Золотой мяч». Где-то в Манчестере радуется один (или сразу два) парня.

«ПСЖ» повезло с Килианом – в отличие от других суперзвезд, он суперпрофи: режимит, не тоскует, не травмируется. Досадно, что лучшие годы карьеры он будет тащить на себе Месси и Неймара, а не прогрессировать рядом с Модричем и Бензема.

Второй ракурс – эффект для «ПСЖ».

Если Мбаппе оставили для рекламы катарского чемпионата мира, то вопросов нет. Но для победы в ЛЧ не обойтись без системных изменений.

И здесь мы подходим к главной проблеме – модель «ПСЖ» в кризисе.

Последние 11 лет в «ПСЖ» думали так: в решающих стадиях ЛЧ зарешают суперзвезды, а остальной состав добивали более-менее подходящими звездами средней величины. Кавани и Златан, Тиаго Силва и Веррати, Мбаппе и Неймар, Месси и Рамос. Многие из них играли круто, однако системного видения не появилось.

Это базовая ошибка для внезапно разбогатевшего клуба – тактика и блеск звезд заменяют долгосрочную стратегию. «Ман Сити» тоже на старте покупал Робиньо, а теперь их стратегию можно изучать в бизнес-колледже. Старт «ПСЖ» давно прошел, а трансферами парижан до сих пор управляет маркетинг.

Канонический пример – лето-2022: «ПСЖ» усилился классными Хакими и Нуну Мендешем, но зачем-то испортил все трансферами медийных, но не очень нужных (с точки зрения долгосрочного проекта) Доннаруммы, Рамоса и Месси.

Гигаинвестиции в Мбаппе бессмысленны, если «ПСЖ» не готов на глобальные перемены.

Домашка на лето-2022.

• Найти нового спортивного директора (говорят, в Амстердаме освободился один, а харрасмент на работе вряд ли смущает шейхов). Косякам Леонардо можно посвятить целый текст, но лучше всего о нем расскажет кейс Тиаго Силвы.

Летом 2021-го Леонардо не продлил контракт с бразильцем из-за возраста (36 лет), тем же летом подписал 35-летнего Серхио Рамоса. Испанец больше лечится, чем играет, а Силва показывает топ-уровень в «Челси». Скорее всего, подписание Рамоса – инициатива шейхов, а вот отпустить Силву – ошибка Леонардо.

• Синхронизировать выбор тренера и ростер. Почеттино – крутой, но он не заставит прессинговать Месси и Неймара. Так же, как Эмери не мог заставить суперзвезд вникать в тактику. Журналист Роман Молина пишет, что выбор Томаса Тухеля (лучшего тренера парижан за много лет) – не результат работы спортивного блока, а совет Пепа Гвардиолы, который дружит с владельцем «ПСЖ». В общем, над селекцией тренеров нужно поработать.

• Дать новому спортивному директору полную свободу, не позволять Аль-Хелайфи (президент «ПСЖ») и Катару подсовывать стареющих звезд.

Это критически важно, посмотрите, кто стабильно входит в топ-5 лучших команд мира: «Ливерпуль», «Сити», «Бавария», «Реал», «Челси». Это команды с максимально системным подходом и мощными спортивными отделами. Добавь Мбаппе в любую из этих команд – завтра она выиграет ЛЧ. «ПСЖ» с Мбаппе выигрывал Лигу 1.

Пока есть опасение, что переподписание Мбаппе – это ретуширование. Аль-Хелайфи если и осознает проблемы, то рассчитывает, что Килиан вытянет все на себе.

Кажется, Мбаппе тоже все это понимает и подталкивает «ПСЖ» к правильным шагам. L’Équipe пишет, что Килиану пообещали изменить вектор развития клуба от маркетингового к спортивному. ESPN добавляет, что во время переговоров Мбаппе предложил уволить Леонардо и назначить спортдиром Луиша Кампуша из «Сельты». Для начала очень неплохо, хотя во всем слушать главную звезду – не всегда хорошая идея.

И финально – нам снова показали, что в футболе что-то не так.

**режим ворчания mode on**

У нейтральных зрителей не самое теплое отношение к «ПСЖ», но в списке вещей, вызывающих раздражение, парижане уступали Гвардиоле в решающих матчах ЛЧ и Зареме Салиховой. Всегда находились «но», которые уравновешивали косяки.

Убили (почти) конкуренцию в Лиге 1, зато подарили Лиге чемпионов яркие сюжеты.

Регулярно нарушают ФФП, но помогли Чеферину побороть Суперлигу.

Одна из лучших академий во Франции, делают красивейшую лайфстайл-одежду, позволили Месси и Рамосу сыграть в одной команде – позитива и правда хватает.

Мы и сами рассказываем, что владельцы с Ближнего Востока – это не всегда про гигабабло. А потом в «ПСЖ» принимают решения, на которые способны только шейхи.

150-200 млн бонус + 40 млн зарплата по версии BBC.

400 млн бонус и 100 млн зарплата по версии Eurosport.

«##### много» по версии Хавьера Тебаса.

Окей, у «Реала» тоже щедрое предложение (по информации BBC – 150 млн подписной бонус и 40 млн в год зарплата). Но у Переса есть надежные источники доходов: призовые от Лиги чемпионов, доходы от обновленного «Бернабеу», теледоходы от Ла Лиги. Что есть у «ПСЖ»?

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» показал рекордные доходы в 700 миллионов евро. Но зарплаты съедают почти все (650 млн до переподписания Мбаппе), и «ПСЖ» фиксирует убытки в 300 миллионов.

Без детальных подсчетов и лонгридов очевидно, что «ПСЖ» тратит сильно больше, чем зарабатывает. Напрашивается два очевидных вывода:

А) ФФП чудовищно несовершенен и не справляется с очевидными нарушениями;

Б) УЕФА видит это и ничего не предпринимает (новый ФФП лишь дает послабления клубам вроде «ПСЖ» – владелец может покрывать в два раза больше убытков, а УЕФА теперь считает не только доходы, но и материальные активы).

Мбаппе, шейхи, УЕФА – по крайней мере, теперь нам есть против кого болеть.

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, AP Photo/Michel Spingler; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Daisuke Nakashima/AFLO; instagram.com/k.mbappe