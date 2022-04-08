Топ-лиги уже думают о новых форматах (плей-офф, группы, сокращение). Главная причина – турнирная скука

Суперлига, финансовый фэйр-плей 2.0, новые турниры (Лига наций, Лига конференций), переформатирование ЛЧ – такой встряски в мировом футболе, кажется, не было никогда. Все эти движения могут привести к реформам и в национальных чемпионатах. Давайте осторожно заглянем в будущее топ-лиг, изучим и систематизируем планы местных новаторов, а также поищем ответ на вопрос: для чего это все?

Лига чемпионов переходит на швейцарскую систему, Бундеслига, Ла Лига и Серия А думают о плей-офф

За последний год практически все топ-лиги (и не только) публично заговорили о переменах.

• Лига чемпионов. С 2024 года число участников вырастет с 32 до 36, вместо разделения на 8 групп – швейцарская система, которая предусматривает больше матчей на групповом этапе (10 вместо 6).

• Серия А. Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предложил с 2023 или с 2024 года ввести плей-офф для определения победителя (там могут участвовать 4, 6 или 8 команд) и плей-аут для клубов, которые вылетают в Серию B. А также сократить лигу с 20 до 18 команд. Идея вдохновлена выводами из исследования, заказанного у Deloitte.

• Лига 1. Летом 2021-го клубы проголосовали за сокращение турнира с 20 до 18 команд. Президент Лиги 1 Венсан Лабрюн обещает, что это только начало масштабных реформ.

• Ла Лига. Испания пока не выступила с конкретным планом, но Федерация футбола предложила боссу Ла Лиги Хавьеру Тебасу сократить количество команд и подумать о новом формате. Правда, Тебас сомневается, несмотря на свои прогрессивные взгляды.

• Бундеслига. В феврале 2022-го новый исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Доната Хопфен предложила плей-офф после основного сезона. Большинство клубов пока против.

• РПЛ. Сейчас сложно представить, но полгода назад мы тоже были близки к резким переменам. Летом 2020-го РПЛ временно забыла о расширении и заказала знаменитое исследование Hypercube. Голландцы разработали несколько концепций – с плей-офф, разделением на восьмерки, уменьшением очков после первого круга.

И если случай РПЛ стоит отдельно и более-менее понятен (желание догоняющей лиги сократить отставание), то с Италией, Германией и остальными не вполне ясно.

Зачем успешным лигам что-то менять?

Новым поколениям не интересен футбол (а многие его ненавидят). Из-за этого снижаются доходы от телевидения

Такие тезисы часто вызывают иронию и отторжение в комментариях на Sports.ru – и это можно понять, ведь вы полюбили футбол в нынешнем виде без (почти) лишних маркетинговых трюков. Но давайте попробуем разобраться без эмоций. В тексте про диснеефикацию футбола мы подробно разбирали проблему.

Вспомним тезисно: новые поколения уже не влюбляются в футбол, а предпочитают другие развлечения – Netflix, ютуб, UFC. В 2020 году ECA заказала исследование международной аудитории футбола – провели 14 тысяч 20-минутных интервью с болельщиками всех возрастных категорий и типов в Великобритании, Испании, Германии, Польше, Нидерландах, Индии и Бразилии. Грустный факт: 40% опрошенных в возрасте от 16 до 24 лет сказали, что ненавидят или вообще не смотрят футбол.

Это очень тревожно, ведь закат бейсбола (когда-то – спорта номер один в США) начался именно со старения аудитории.

«Нам нужно избежать ситуации, когда наша фанатская база ослабевает и мы теряем позицию спорта номер один в мире», – считает гендир Эредивизи Якко Скварт.

«Нам нужно что-то предпринять, потому что молодежь не интересуется футболом. Они считают его скучным», – говорит Флорентино Перес.

«Нам нужно сделать фанатов центральным элементом, – рассуждал Андреа Аньелли. – 40 процентов фанатов от 16 до 24 лет, то есть из знаменитого поколения зумеров, к футболу вообще равнодушны.

Текущая система не удовлетворяет их потребности. В футболе слишком много матчей, не имеющих конкурентной составляющей, причем как на местном, так и на международном уровне. Фанатов нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Нужно дать им эту конкуренцию – или мы рискуем их потерять».

Да-да, и Аньелли, и Перес готовы говорить что угодно ради создания Суперлиги, и на это нужно делать скидку. Но есть не только абстрактные рассуждения о будущем, но и объективные данные.

Падение зрительского интереса уже бьет по футболу через доходы от телевидения. Скорее всего, внутренние медиадоходы всех топ-лиг среднесрочно достигли потолка.

• Бундеслига в 2020-м подписала новый контракт с падением в 246 миллионов евро.

• Во Франции новый бродкастер вообще потерпел крах – теперь сумма в два раза ниже плановой (хотели больше миллиарда евро в год). С иностранными рынками все сложнее, но бурный рост доходов (в 2010-х) позади.

• У Германии иностранный цикл просядет до 20%.

• Китайский вещатель PPTV разорвал гигантский договор с АПЛ на 564 млн фунтов – и англичане сделали другой сети Tencent огромную скидку.

Зафиксируем: падение интереса к футболу, за которым обязательно последует снижение доходов – ключевая причина изменений.

Но все же, почему интерес к футболу снизился? Тут есть две конкретные проблемы, и именно их пытаются решить реформаторы.

Топ-лиги слишком предсказуемы. Еще никогда не было такого разрыва между первым и вторым местами

В 2021-м Виктор Мартинс из Оксфорда и Таха Яссери (доцент Университетского колледжа Дублина) изучили, насколько предсказуем футбол. Они проанализировали 87 816 матчей в 11 европейских лигах с 1993 года по наши дни. Особое внимание уделили Ла Лиге и АПЛ – по 10 044 матча. Компьютерная модель на машине времени прошлась по прошлому: прогнозировала результаты архивных матчей на основе предыдущих и сравнивала их с реальными. В результате выводился AUC – показатель предсказуемости.

• Со временем AUC увеличивается – по сравнению с 90-ми лиги более предсказуемы, топ-клубы выигрывают чаще.

• Самый высокий AUC в наиболее богатых лигах с сильным неравенством – Ла Лиге и АПЛ.

• Исследователи связывают рост предсказуемости с растущим финансовым разрывом между богатыми клубами и всеми остальными. «Существует тесная связь между предсказуемостью лиги и неравенством между командами из этой лиги», – объяснял Яссери.

• Интересный факт, но уже не про предсказуемость. Домашнее поле перестало иметь значение. Пример из Лиги 1: в 1993-м домашние команды выигрывали 2/3 матчей, а в 2019-м – лишь 58 процентов.

Важно понимать: практически во все времена в каждой лиге были доминаторы, но теперь отрыв топов от всех остальных достиг исторических масштабов. Об этом недавнее исследование The Athletic. Майкл Кокс проанализировал финальные таблицы топ-5 за 20 лет и сделал несколько наблюдений:

• Чемпионы явно стали сильнее конкурентов: сейчас у них 2,3 очка в среднем за игру, никогда прежде не набиралось больше 2,24. За 10 лет все больше прецедентов, когда чемпион перешагивал порог в 2,6 очка за матч: «Бавария» в 2013-м (2,7), «Ювентус» в 2014-м (2,7), «Сити» в 2018-м (2,62).

• Разница мячей в матчах чемпионов против остальных еще более показательна (очки не всегда точно отражают доминирование команды), показатель значительно вырос во всех лигах топ-5. Ла Лига подскочила от разницы мячей в 1,1 в 2001-м до 2,4 в 2015-м.

• Образцом предсказуемости стала Бундеслига – у «Баварии» девять побед подряд. Это самая длинная чемпионская серия в истории Германии, раньше даже «Бавария» оформляла максимум три титула подряд.

• В 60-е Бундеслигу выигрывали четыре разные команды, в 70-х – четыре, в 80-х – четыре, в 90-е – шесть и в нулевые – пять. В 2010-х было лишь два чемпиона. Еще факт: в 2001-м чемпион Германии набирал в среднем 1,9 очка за игру, а с 2010-го – не меньше 2,1 (а часто больше 2,4).

Исполнительный директор DFL (Немецкая футбольная лига) Доната Хопфен признает, что доминирование «Баварии» – проблема: «Лига, конечно, была бы более привлекательной, если бы у нее было больше конкуренции на вершине».

Реально ли предсказуемость чемпионата влияет на зрительский интерес (а значит – доходы) – дискуссионный вопрос. Хотя авторы The Guardian еще в 2017-м обнаружили связь между разнообразием чемпионов и размером телеконтракта. Нас интересует восприятие менеджеров, а с их точки зрения несменяемость чемпиона – проблема.

Чтобы сократить разрыв между топ-клубами и остальными, нужны новые финансовые механизмы (что-то вроде ФФП, только эффективный), их может инициировать УЕФА. Сейчас это нереально, ведь теперь правила в европейском футболе устанавливают топ-клубы. Надежда – на лиги.

«С помощью плей-офф мы заинтересуем больше зрителей. В чем интерес смотреть за соревнованием, где всегда побеждает одна команда?» – объяснял вице-президент FIGG (Итальянская федерация футбола) Гаэтано Миккиче в интервью Radio Anch’io Sport.

А вот мнение Ларса-Кристера Олссона (босса Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг): «Нам необходимо больше конкуренции в лучших лигах Европы. УЕФА должна действовать, иначе будущее футбола под угрозой».

Футболу вредят проходные матчи. Аньелли рекомендует лигам сокращаться

Еще один барьер для зумеров – слишком много проходных матчей и мало топовых.

Возвращаемся к исследованию футбольных болельщиков, которое в 2020-м заказывала ECA: футбол постоянно поглощают всего 25% аудитории, а 19% следят только за главными турнирами и матчами. Это проблему неоднократно подчеркивал Андреа Аньелли.

«Футбол стоит на перепутье. Нам нужно многое изменить и дать болельщикам лучшее соревнование. Думаю, сейчас очень много матчей, которые не цепляют болельщиков. Мы не можем относиться к аудитории как к должному. Мы обязаны давать им зрелище – или мы потеряем их.

Нынешняя система создана не для современного болельщика. Почти две трети молодых людей следят только за матчами топовых команд», – добавил Аньелли.

Первой отреагировал УЕФА, изменив формат Лиги чемпионов. Кстати, прорабатывали его еще вместе с Аньелли – до разрыва босса «Юве» с президентом УЕФА Александером Чеферином. Матчей станет больше (на новом групповом этапе сыграют 10 раз вместо шести), но они будут напряженнее и с менее предсказуемым результатом (швейцарская система в каждом туре сводит примерно равных по силе соперников). Этот формат стимулирует топ-лиги сократить число команд, ведь осенью будет на четыре матча больше. «Мы действительно думаем, что 20 команд для поддержания конкурентного баланса в чемпионатах – это слишком много», – убеждал Аньелли.

Из топ-лиг на предложение отреагировали Италия, Испания и Франция. В Бундеслиге и так 18 команд, а АПЛ вряд ли решится исключить кого-то.

«Большим клубам нужно играть чаще, потому что они привлекают огромную аудиторию, – рассуждал президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес. – У нас в Испании каждый играет по 38 матчей. Лигам нужно думать, как сократить количество проходных игр и проводить больше топ-встреч.

Реформу можно провести двумя способами: или сократить количество участников, или изменить формат. Клубы вряд ли согласятся на исключение из Ла Лиги, поэтому нужно искать новые форматы. Например, 33 тура и больше двух класико за сезон».

Французские клубы еще летом 2021-го проголосовали за сокращение Лиги 1 до 18 команд. Правда тут замешан телеконтракт. Новый бродкастер – Canal+ – был готов купить только лучшие матчи тура. Но согласился на полный пакет при условии сокращения команд до 16 (поддержал только «Лион) или 18. И это тоже показательно: бродкастер понимает, что матчи между аутсайдерами – это балласт.

«Мы должны улучшать Лигу 1, чтобы у нас было больше захватывающих матчей, – рассуждал патрон «Лиона» Жан-Мишель Олас. – Регбийная лига сократилась до 14 команд и получила новую жизнь. Это идеальный пример для нас».

Способ оживить матчи аутсайдеров и не сокращать лигу – добавить плей-аут: матчи на выбывание между командами, которые борются за выживание. Об этом размышляют в Серии А, но пока идея на стадии обсуждения.

Как решать проблему турнирной скуки? Идея номер 1 – плей-офф. Нравится не всем

Плохие новости – пока неясно, когда топ-лиги перейдут от слов к делу, оптимальный формат для внутреннего чемпионата пока не изобретен. Италия на стадии обсуждения между федерацией и лигой, в Испании пока нет диалога.

Пока ни одна из топ-лиг не предоставила внятную концепцию, как исправить положение. Все говорят о плей-офф, но маловероятно, что два-три дополнительных матча (пусть и между сильными соперниками) в финале сезона радикально изменят ситуацию. Германия пока только готовятся к дискуссии, но перспективы околонулевые. Представители «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд выступили за то, чтобы обдумать предложение, «Байер», «Арминия», «Герта», «Унион Берлин» и ряд других – категорически против (не готовы даже обсуждать).

Показательно, что по плей-офф нет согласия и внутри отдельных клубов. Глава совета директоров «Баварии» Оливер Кан поддержал плей-офф, а почетный президент Ули Хенесс разнес. Кстати, пока это самый статусный человек, критикующий плей-офф.

«Это его мнение, не мое, – рассуждал Хенесс в интервью Bild. – Я считаю это нелепым. Чемпионом Бундеслиги должен стать тот, кто был лучшим по итогам 34 матчей и прошел через все трудности со своей командой. Это правило против «Баварии»! Это не имеет ничего общего с конкуренцией.

Исполнительный директор Немецкой футбольной лиги день и ночь думает о том, как нарушить доминирование «Баварии». И поэтому они выступили с такой идеей. Плей-офф нет ни в одной крупной лиге мира – ни в Англии, ни в Испании, ни в Италии, ни во Франции.

Система плей-офф есть в Кубке Германии и Лиге чемпионов, но не в чемпионате. А при нынешнем расписании проводить полуфиналы и финалы в конце сезона, когда все [игроки] сломаны – я думаю, это шутка!»

Альтернативой может быть система из Эредивизи. Там первое место зарезервировано за чемпионом, второе – за участником квалификации ЛЧ, третье – за квалификацией ЛЕ. Места с 4 по 7 дают возможность играть в Лиге Европы и Лиге конференций, они разыгрываются в плей-офф с полуфиналами и финалом. Такая система действует с 2005-го, но ее несколько раз совершенствовали. Раньше плей-офф разыгрывали со второго места, но потом случился сезон-2007/08: после гладкого чемпионата «Аякс» занял второе место (позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов), но в финале плей-офф проиграл Твенте», который в турнирной таблице отстал на 9 очков. Итог: «Аякс» – в Кубок УЕФА, «Твенте» – в ЛЧ, в Эредивизи с тех пор лигочемпионские места неприкасаемы.

Идея номер 2 – разделение на группы. Такое пробовали в Польше (но отменили) и в женской Серии А

Вернемся к слишком предсказуемым лигам. Плей-офф не единственный способ внести разнообразие в чемпионскую гонку. Альтернативой может стать разделение на группы. Это редкий формат, но его уже тестировали – например, в польской Экстралиге.

С сезона-2013/14 после завершения 30 туров участники разбивались на две группы (одна – чемпионская, вторая – борьба за выживание) по 8 команд, очки первого этапа делились пополам (если нечетное количество, то очки округлялись в большую сторону) и играли еще 7 туров. Формат часто критиковали из-за сложности и дисбаланса – матчи второй восьмерки не возбуждали болельщиков. С сезона-2017/18 формат упростили и убрали разделение очков после 30 туров.

А в 2018-м новый президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек раскритиковал сложную систему и предложил клубам вернуться к классике с двумя кругами и небольшим плей-офф для определения чемпиона.

«Ведущие польские клубы хотят вернуться к нормальной жизни, то есть к чемпионату в два круга, – объяснял Збигнев Бонек. – Лига должна быть нормальной. Важен каждый матч, каждое очко, каждый гол. На протяжении сезона ты работаешь на чемпионство, место в еврокубках или спасение от вылета».

Итог: с сезона-2020/21 Польша вернулась к двум классическим кругам (совсем без плей-офф) и расширилась до 18 команд.

Любопытно, что в 2018-м лига подписала новый двухлетний телеконтракт (начинал действовать с сезона-2019/20) на 250 млн евро – самый крупный в истории польской лиги и восьмой в Европе. Но почему-то руководство лиги не связало коммерческий успех лиги с необычным форматом десятых годов. Посмотрим, удержат ли они этот же уровень с классической системой соревнований.

Недавно эксперимент решилась повторить женская Серия А. С сезона-2022/23 вводится дополнительный турнир: после двух кругов команды разбиваются на группы – лучшие разыграют чемпионство, а худшие – спасаются от вылета. Кстати, женщины решились на перемены из-за кризиса – платную подписку на их матчи практически не покупают. Есть нюанс: в женской Серии А всего 10 команд, поэтому календарь не перегружается.

Идея номер 3 – объединение лиг. УЕФА не против, БеНилига позволит Бельгии и Голландии удвоить доход от ТВ

Идея совместных чемпионатов мелькает с начала нулевых: Мишель Платини предлагал чемпионат Югославии, Валерий Газзаев мечтал о коллаборации России и Украины.

Бельгия и Нидерланды ближе всех к объединению – в 2019-м публично подтвердили планы и приступили к согласованию деталей. БеНилигу (так называется объединенный чемпионат) обсуждали еще с нулевых, так как страны расположены рядом и частично говорят на одном языке. Почему до конкретики дошло именно в 2019-м? Бельгия и Нидерланды сблизились в таблице коэффициентов УЕФА (на момент старта обсуждений обе замыкали десятку, на март 2022-го Бельгия – 13-я), и там и там понимают, что финансовое и игровое отставание от топ-5 растет.

Логика такая: совокупная аудитория двух стран увеличит доходы от телевидения. По оценкам консалтинговой компании Deloitte, стоимость телеконтракта вырастет с нынешних 80 миллионов евро (столько каждая страна получала в 2019-м, в 2021-м внутренний контракт Бельгии вырос до 103 млн) до 400 миллионов. Deloitte пришла к выводу, что объединение позволит составить конкуренцию лигам из топ-5 – мощные академии были всегда, а дополнительные деньги помогут дольше удерживать молодых и привлекать сильных игроков.

«Мы хотим лигу с Нидерландами, чтобы сократить отставание от пяти ведущих европейских лиг, – подтверждал президент «Брюгге» Барт Верэге. – Бельгийский футбол хочет проснуться и вступить в современность. Мы можем выйти на рынок в 28 миллионов зрителей».

К турниру есть вопросы (сколько команд будет от Бельгии и Голландии, как распределять очки от еврокубков – об этом мы подробно размышляли тут), но вероятность запуска очень велика. В марте 2021-го 25 бельгийских клубов (из первой и второй лиги) проголосовали за объединение с Нидерландами. Скорее всего, проект стартует в 2025-м, когда у обеих лиг закончатся телевизионные контракты.

Важно, что президент УЕФА Александер Чеферин не против трансграничных лиг (кажется, он видит в них безопасную альтернативу Суперлиге). УЕФА даже готова внести изменения в устав УЕФА ради прецедента с БеНилигой (сейчас такие трансграничные соревнования не разрешены). Если эксперимент Бельгии и Голландии станет успешным, нам стоит ожидать новых коллабораций.

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Пока не ясно, когда и в каком формате топ-лиги решатся на перемены. Простых и надежных путей и правда еще нет, к реформам многие подходят осторожно, и это можно понять. Одно известно точно: кризис интереса к футболу сам по себе не исчезнет. А значит, изменения неизбежны.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle / Stringer, Alexander Hassenstein, Christopher Furlong, Michael Regan, Andreas Rentz; globallookpress.com/JCrojas/Juan Carlos Rojas, via www.imago-images.de/www.imago-images.de, imago sportfotodienst, Panoramic/ZUMAPRESS.com