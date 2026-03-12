Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L'Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
Барколя и Энрике получили высшие оценки за матч с «Челси» от L’Équipe.
L’Équipe поставила наивысшую оценку полузащитнику «ПСЖ» Брэдли Барколя и главному тренеру Луису Энрике за матч с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2). Оба получили по 8 баллов.
Работу тренера «синих» Лиэма Росеньора французское издание оценило на 4 балла.
«ПСЖ»: Сафонов – 5, Хакими – 6, Маркиньос – 4, Пачо – 6, Мендеш – 3, Заир-Эмери – 5, Витинья – 5, Жоау Невеш – 7, Дуэ – 5, Дембеле – 7, Барколя – 8.
«Челси»: Йоргенсен – 2, Гюсто – 6, Фофана – 3, Чалоба – 4, Кукурелья – 4, Кайседо – 5, Джеймс – 5, Палмер – 5, Энцо Фернандес – 7, Нету – 6, Жоао Педро – 3.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
А где здесь Хвича?
А где здесь Хвича?
Мало минут для оценки)) или с цифрами проблемы у французов.
А где здесь Хвича?
Тут только стартовый состав, видимо
Запомнилось как Маркиньос с Сафоновым по ходу матча обнимались..
У Барколя была персональная опека над Гюсто, которая перетекала к Мендешу, а Мендеш персонально ориентировался на Палмере и был занят. Барколя не добежал и не передал опеку, первый гол Челси его вина. Но даже при таком раскладе очень хороший матч. Забил и сделал 3и гол, но если сравнивать с Хвичей который усилил прессинг и сделал 2+1, перевернув ход встречи то он явно заслуживал быть выше Барколя…
