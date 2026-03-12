Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»

Лизаразю о «ПСЖ»: не нравится конкуренция Сафонова и Шевалье, важна уверенность.

Экс-защитник сборной Франции Биксант Лизаразю оценил оборонительные действия «ПСЖ » в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси » (2:5).

– Если говорить об обороне, то кто, по-вашему, в первую очередь виновен в первом голе «Челси» (Мало Гюсто, 28-я минута): Нуну Мендеш или Матвей Сафонов?

– На мой взгляд, больше всего виноват Брэдли Барколя, так как он полностью упустил из виду Мало Гюсто. Также верно, что Нуну Мендеш слишком медленно возвращался в свою штрафную. На самом деле, португальский левый защитник совершает больше ошибок из-за небрежности и невнимательности, чем в прошлом сезоне, что демонстрирует его пас Дезире Дуэ, приведший ко второму пропущенному голу.

Что касается Сафонова, он, вероятно, не сможет выполнять работу, которую в прошлом сезоне делал Джанлуиджи Доннарумма. Мне не очень нравится конкуренция, которая существует между ним и Люкой Шевалье. Вратарю нужна уверенность и четкая иерархия в долгосрочной перспективе, – сказал Лизаразю.