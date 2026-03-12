  • Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»

Лизаразю о «ПСЖ»: не нравится конкуренция Сафонова и Шевалье, важна уверенность.

Экс-защитник сборной Франции Биксант Лизаразю оценил оборонительные действия «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:5).

– Если говорить об обороне, то кто, по-вашему, в первую очередь виновен в первом голе «Челси» (Мало Гюсто, 28-я минута): Нуну Мендеш или Матвей Сафонов?

– На мой взгляд, больше всего виноват Брэдли Барколя, так как он полностью упустил из виду Мало Гюсто. Также верно, что Нуну Мендеш слишком медленно возвращался в свою штрафную. На самом деле, португальский левый защитник совершает больше ошибок из-за небрежности и невнимательности, чем в прошлом сезоне, что демонстрирует его пас Дезире Дуэ, приведший ко второму пропущенному голу.

Что касается Сафонова, он, вероятно, не сможет выполнять работу, которую в прошлом сезоне делал Джанлуиджи Доннарумма. Мне не очень нравится конкуренция, которая существует между ним и Люкой Шевалье. Вратарю нужна уверенность и четкая иерархия в долгосрочной перспективе, – сказал Лизаразю.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
В реальности даже Доннарумма не делает работу, которую делает Сафонов в этом сезоне.
Ответ Aggrrist
В реальности даже Доннарумма не делает работу, которую делает Сафонов в этом сезоне.
Не любил Сафонова в прошлом сезоне, но в этом он прибавил, вчера останавливал контратаки своевременными выходами. Один раз даже вышел до середины поля, этого Доннарумма точно не делал ни в ПСЖ, ни вчера против Мадрида. А в пропущенных Сафонова нет его вины, его расстреливали без сопротивления. Уверенность есть и это чувствуется. Этим он заражает команду.
Ответ Aggrrist
В реальности даже Доннарумма не делает работу, которую делает Сафонов в этом сезоне.
Так если подумать, входит ли Сафонов в 10 топ вратарей Европы, в этом году или нет?
Доннарума делал вчера работу против Реала. Вытаскивал мячи из ворот
В чем можно винить Сафонова. Берёт свои мячи, плюс выручает, как вчера перед вторым голом ПСЖ. То, что команда много пропускает - зависит большей частью от защиты и опорников, которые позволяют расстреливать ворота с хороших позиций. А насчёт уверенности вообще какая-то лажа. Её Матвею вообще не занимать. Наоборот команда чувствует его уверенность.
Ответ Evgen Vynokurov
В чем можно винить Сафонова. Берёт свои мячи, плюс выручает, как вчера перед вторым голом ПСЖ. То, что команда много пропускает - зависит большей частью от защиты и опорников, которые позволяют расстреливать ворота с хороших позиций. А насчёт уверенности вообще какая-то лажа. Её Матвею вообще не занимать. Наоборот команда чувствует его уверенность.
Тоже не понимаю претензий к Сафонову по поводу первого гола, мог бы конечно и отбить, но тут вопросы должны быть в первую очередь к Мендешу, который во время владения соперника в финальной трети умудрился бросить свой фланг, у Гюсто было столько времени на подготовку к удару, что он еще тиктоки успел бы посмотреть и кофе попить
Ответ Evgen Vynokurov
В чем можно винить Сафонова. Берёт свои мячи, плюс выручает, как вчера перед вторым голом ПСЖ. То, что команда много пропускает - зависит большей частью от защиты и опорников, которые позволяют расстреливать ворота с хороших позиций. А насчёт уверенности вообще какая-то лажа. Её Матвею вообще не занимать. Наоборот команда чувствует его уверенность.
Так о том и речь. Он должен брать не только свои мячи, а и Мёртвые тащить в идеале. Как тот же Куртуа или прошлогодний Доннарума
Согласен. Шевалье нужно продать, чтобы Матвея не нервировал. Сафонова пора объявить железным первым номером.
Ответ Алексей Полиенков
Согласен. Шевалье нужно продать, чтобы Матвея не нервировал. Сафонова пора объявить железным первым номером.
🤦🏼‍♂️.
Сафонов делает ровно то что должен.

Не допускает ляпов, не привозит при игре ногами под давлением, там где соперник даёт возможность отбить - отбивает. Ещё и по пенальти лучшая стата в мире в этом сезоне. То что его два в одного расстреливают почти каждый гол - так там от вратаря не зависит уже ничего, если бьющий не ударит прям в него
Ответ MaaRek
Сафонов делает ровно то что должен. Не допускает ляпов, не привозит при игре ногами под давлением, там где соперник даёт возможность отбить - отбивает. Ещё и по пенальти лучшая стата в мире в этом сезоне. То что его два в одного расстреливают почти каждый гол - так там от вратаря не зависит уже ничего, если бьющий не ударит прям в него
Может ему тогда выходить из ворот , типа "а что я?". Спасений ноль. Мне вообще показалось в первом опасном моменте, что он больше всего очковал чтобы 20 копеек не закатили.
Вычеркиваем Лизаразю из нормальных пацанов за такие комментарии)
Ответ Хейтер всех Доннарум
Вычеркиваем Лизаразю из нормальных пацанов за такие комментарии)
он там никогда и не был
Лизаразю вовремя Доннарумму вспомнил. Как раз после трёшки от Реала.
По факту на сегодняшний день Матвей Сафонов выиграл конкуренцию за месту в основе у здорового (не травмированного) француза в французском клубе, который был куплен за большие деньги.
Какой-то бред)

Посмотрите на голы, которые вчера пропустили Сафонов и Доннарумма - явно одного уровня вратари

Сафонов точно топ
Просто напомню, что Доннарума в прошлом году в плей-офф лч с Ливерпулем пустил ровно такой же мяч под рукой, как и Сафонов, не успев сложиться. Причем там мяч даже медленнее летел. За 2 сезона в ПСЖ Сафонов буквально допустил только 1 голевую ошибку, когда неудачно сыграл на выходе при угловом Баварии в прошлом году. Доннарума больше косячил и продолжает косячить в сити, иногда конечно вытаскивая мертвые мячи.
Ответ Хызыр
Просто напомню, что Доннарума в прошлом году в плей-офф лч с Ливерпулем пустил ровно такой же мяч под рукой, как и Сафонов, не успев сложиться. Причем там мяч даже медленнее летел. За 2 сезона в ПСЖ Сафонов буквально допустил только 1 голевую ошибку, когда неудачно сыграл на выходе при угловом Баварии в прошлом году. Доннарума больше косячил и продолжает косячить в сити, иногда конечно вытаскивая мертвые мячи.
>> когда неудачно сыграл на выходе при угловом Баварии в прошлом год

И то там блокировка от игрока Баварии была
Ответ Андрей Федоров
>> когда неудачно сыграл на выходе при угловом Баварии в прошлом год И то там блокировка от игрока Баварии была
Мусиала под него залез. Потом пытался это сделать с Доннарумой и выбыл на несколько месяцев с переломом.
