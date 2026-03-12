Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
Российский тренер Игорь Шалимов проанализировал игру «Зенита» в матче с «Оренбургом».
В 20-м туре Мир РПЛ «Зенит» уступил «Оренбургу» на выезде со счетом 1:2. По ходу матча сине-бело-голубые не реализовали два пенальти: Густаво Мантуан не забил на 9-й минуте, Андрей Мостовой – на 96-й.
«Очень неудачный матч для «Зенита». На что бы я обратил внимание – сначала на оргмоменты: раннее начало матча, безусловно, влияет, это ломает привычный распорядок дня. Второе – поле и холод. Для иностранцев «Зенита», играющих в РПЛ не первый год, это привычно, но для того же Дурана создает проблему.
Не вышел с первых минут Барриос. Сыграл с первых минут Соболев и выглядел намного лучше, чем с «Балтикой» в чемпионате – там он вышел и потерял все мячи. Здесь брака намного меньше, он сыграл хорошо для команды, забил гол.
Но главный сюрприз по составу Питера – это тройка в центре Вендел – Педро – Джон, это просто катастрофа. Педро в роли опорника неудобно, он обрезает, не играет в одно-два касания, это дриблер, которому надо делать больше касаний. Он игру вести не может, это не комбинационный игрок, а дриблер. Когда выходил Барриос, убрали все равно не Педро, а Вендела.
Видно, что «Зенит» старался внимательно играть в обороне, футболисты добегали в свою штрафную. Но в итоге в случае с первым голом «Оренбурга» в штрафной Адамова было 10 зенитовцев, а в финальной фазе в отборе играл малыш Педро. Он же был рядом и в тот момент, когда хозяева забивали второй. А Нино, который мог помешать Томпсону делать передачу, остановился.
«Зенит», забив гол, вдруг остановился и решил доигрывать матч. А «Оренбург» давил в первом тайме, давил во втором – и логично победил. По судейству – на мой взгляд, были оба пенальти. В первом случае рука, во втором наступ. У меня вопросов нет», – сказал Шалимов.
И нет, Богданыч, тебе не нужен состав Баварии для того, чтобы команда шла вперёд и старалась забить больше одного мяча с Оренбургом, Крылями т.д.
Педри, Мусиала, Кейн немножко бы скрасили ситуацию.