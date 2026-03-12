  • Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»

Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» в январе, команду возглавил Альваро Арбелоа.

«Никто из игроков не подставлял Хаби Алонсо. Думаю, мы хорошо поработали. Кто-то говорил, что мы ненавидим тактику, ненавидим видеоанализ… Послушайте, моим тренером был Антонио Конте, который работал [над тактикой] по часу в день, и я не возражал против этого, потому что мы профессионалы, и работа для меня в приоритете.

Думаю, что первые месяцы с Хаби прошли очень хорошо, а потом начался спад. В футболе такое случается.

Я прочитал кое-что [в прессе] и подумал: «Боже мой». Вы считаете, что этот клуб – детский сад, и мы делаем все, что хотим, но это не так. Мы уважаем всех тренеров, медицинский персонал и вообще всех. Думаю, критика по большей части несправедлива. Некоторая информация верна, и у меня нет никаких проблем, поэтому я и говорю вам, что мы тоже виноваты, и мы допустили это», – сказал Куртуа после победы над «Манчестер Сити» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Managing Madrid
Почему-то нет доверия носатому бельгийцу, о сомнительных человеческих качествах которого знают все))
Хабаровск- столица Королевства Испания. Приморская страна, всё сходится)
Оо заговорил после 3-0))))) в следующий игре будет тралиционный спад, альбасете осасуна, хетафе не дадут соврать.
Кхм, так Тибо и после провалов выходит к прессе, и к болелам. Такой себе наброс
Пару лет назад был рекламный ролик от BMW - сьёмки у вьезда на базу футболистов и их служебных машин после перерыва на сборные. Пару десятков болельщиков встречали футболистов - а те им махали из машин.

Только Куртуа остановился, опустил стекло, высунулся из машины с его 199см и длиннющими руками подписал всем детям и подросткам (взрослых правда, проигнорировал) футболки, сфотографировался с ними и только после этого поехал на базу.

Так что, как вам выше и написали - Тибо никогда не отлынивает и всегда общается с прессой/болельщиками.
реал это и есть детский сад, только злобный детский сад
беги в кроватку, а-то укусит за бочок
так у Реала до сих пор спад, даже после победы над Манчестер сити.
К Тибо нет притензий. И после поражения к болельщикам подойдет и тащит как бог. Но вот остальным надо подтягивать уровень. Как игровой так и человеческий. Особенное касается обладателя номера 7.
"Послушайте, моим тренером был Антонио Конте, который работал [над тактикой] по часу в день, и я не возражал против этого" - так вроде к тебе претензий и не было, они были к модникам и танцорам.
Ну как минимум капризная плакса у вас точно есть
Мы видели, как вы уважаете Алонсо, особенно в финале против «Барселоны». Когда все последовали за ним, чтобы сделать чемпионский коридор для «Барселоны».
браво ✌️
Нет такого обычая делать чемпионский коридор для команды, победившей в финале. Наоборот - обычно на церемонии награждения победители ставят коридор для проигравшей команды, в знак уважения и благодарности за игру. Нытье кулес, которые не знают вообще никаких традиций, выглядит просто смешно. Именно поступок Алонсо в финале суперкубка и был воспринят игроками команды как предательство, после чего от него отвернулись вообще все, даже Мбаппе, который его поддерживал. После этого Алонсо был немедленно уволен.
Вы считаете, что этот клуб – детский сад, и мы делаем все, что хотим

Один капризный ребёнок точно есть.
Когда уже эту тему с физруком закончат
