Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что игроки не конфликтовали с Хаби Алонсо.
Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» в январе, команду возглавил Альваро Арбелоа.
«Никто из игроков не подставлял Хаби Алонсо. Думаю, мы хорошо поработали. Кто-то говорил, что мы ненавидим тактику, ненавидим видеоанализ… Послушайте, моим тренером был Антонио Конте, который работал [над тактикой] по часу в день, и я не возражал против этого, потому что мы профессионалы, и работа для меня в приоритете.
Думаю, что первые месяцы с Хаби прошли очень хорошо, а потом начался спад. В футболе такое случается.
Я прочитал кое-что [в прессе] и подумал: «Боже мой». Вы считаете, что этот клуб – детский сад, и мы делаем все, что хотим, но это не так. Мы уважаем всех тренеров, медицинский персонал и вообще всех. Думаю, критика по большей части несправедлива. Некоторая информация верна, и у меня нет никаких проблем, поэтому я и говорю вам, что мы тоже виноваты, и мы допустили это», – сказал Куртуа после победы над «Манчестер Сити» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Только Куртуа остановился, опустил стекло, высунулся из машины с его 199см и длиннющими руками подписал всем детям и подросткам (взрослых правда, проигнорировал) футболки, сфотографировался с ними и только после этого поехал на базу.
Так что, как вам выше и написали - Тибо никогда не отлынивает и всегда общается с прессой/болельщиками.
