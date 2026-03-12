Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»

Тибо Куртуа: никто в «Реале» не подставлял Алонсо.

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа заявил, что игроки не конфликтовали с Хаби Алонсо .

Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» в январе, команду возглавил Альваро Арбелоа.

«Никто из игроков не подставлял Хаби Алонсо. Думаю, мы хорошо поработали. Кто-то говорил, что мы ненавидим тактику, ненавидим видеоанализ… Послушайте, моим тренером был Антонио Конте, который работал [над тактикой] по часу в день, и я не возражал против этого, потому что мы профессионалы, и работа для меня в приоритете.

Думаю, что первые месяцы с Хаби прошли очень хорошо, а потом начался спад. В футболе такое случается.

Я прочитал кое-что [в прессе] и подумал: «Боже мой». Вы считаете, что этот клуб – детский сад, и мы делаем все, что хотим, но это не так. Мы уважаем всех тренеров, медицинский персонал и вообще всех. Думаю, критика по большей части несправедлива. Некоторая информация верна, и у меня нет никаких проблем, поэтому я и говорю вам, что мы тоже виноваты, и мы допустили это», – сказал Куртуа после победы над «Манчестер Сити » (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.