«У «Реактора» есть болельщики в Конго». Нападающий с африканскими корнями забивает в МХЛ

Интервью с Жоэ Кристофом Муиссу – о хоккее и своей семье.

От редакции Sports.ru: вы читаете «Лигу сильных» − официальный блог Молодежной хоккейной лиги. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о ярких событиях в МХЛ и совсем юных талантах КХЛ чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

География болельщиков «Реактора» распространяется на Центральную Африку. Дело в том, что родственники нападающего нижнекамцев Жоэ Кристофа Муиссу по папиной линии живут в Конго. Сам форвард родился в Санкт-Петербурге, выпустился из местной школы, но путь в МХЛ начал в «Реакторе» − молодежной команде «Нефтехимика». За 49 матчей Кристоф набрал 21 (14+7) очков − это восьмой результат в команде среди нападающих.

Муиссу рассказал о первых шагах в хоккее и необычном знакомстве родителей в караоке.

«Для «Реактора» нет неудобных соперников, все команды нам по силам»

– «Реактор» боролся за плей-офф через плей-ин. Система двух дивизионов повышает конкуренцию в лиге?

– Это мой первый сезон в МХЛ. Если честно, не сразу разобрался, как все это работает. Сейчас понимаю, что это хорошее нововведение. Так намного интересно играть.

– Хочется больше матчей с командами «Золотого» дивизиона?

– Конечно. В «Золотом» дивизионе мастеровитые команды, против таких соперников интересно играть и набираться опыта.

– Какие самые неудобные соперники для «Реактора» в сезоне?

– Трудно ответить. Для «Реактора» нет неудобных соперников. Все команды нам по силам, просто какие-то матчи вы выигрываем, какие проигрываем.

– Много матчей «Реактор» обидно проигрывал в одну-две шайбы. Есть такая проблема?

– Действительно, такие матчи были, когда мы пропускали в концовках, переводили игру в овертайм и проигрывали. Это наш большой минус. Иногда ошибаемся в концовках матчей. Это точно не из-за физики. Думаю, все-таки из-за опыта игроков. Многие проводят первые сезоны в МХЛ.

– «Реактор» входил в лидеры «Серебряного» дивизиона по забитым голам, но в то же время ваша команда была одной из самых пропускающих в конференции. Почему не удалось наладить баланс между атакой и обороной?

– Такая проблема тоже присутствует. Как говорит тренер: в атаке нападающие свое забьют, главное − правильно сыграть в обороне. Когда мы строго играем в защите, матчи складываются хорошо. Думаю, все придет.

«Запомнился матч с «Сибирскими Снайперами» в Новосибирске, было такое ощущение, что вышел на игру КХЛ»

– Это ваш первый сезон в МХЛ. Быстро привыкли к уровню лиги?

– Достаточно быстро. Зашел в лигу хорошо. Не почувствовал особой разницы с игрой по школе. В МХЛ выше скорости, но буквально за два-три матча привык к темпу и мастерству игроков.

– В двух первых матчах с «Тюменским Легионом» вам удалось забить. О таком дебюте можно только мечтать?

– Да. Мне очень помогли партнеры. Безумно приятно забить в дебютном матче в МХЛ.

– Шайбу сохранили в коллекцию?

– Конечно. Лежит в раздевалке на своем месте.

– Часто пересматривали первые голы?

– Когда забил дебютный гол, первые два дня пересматривал, восхищался – был очень рад. Потом забыл про это и начал двигаться дальше. Нельзя останавливаться на одном голе.

– Этот гол помог почувствовать уверенность в новой лиге?

– Еще бы! Любой гол придает уверенность, без разницы в каком матче ты забил. Забив в дебютной игре, появляются дополнительные силы, восхищение – хочется забивать больше и больше.

Реклама 18+

– Сколько матчей потребовалось, чтобы комфортно заиграть в МХЛ?

– Более спокойно начал играть к десятому матчу. Через восемь-десять игр ты лучше чувствуешь лигу и понимаешь, что нужно делать.

– Какие матчи особенно запомнились?

– Запомнился матч в начале января с «Сибирскими Снайперами» в Новосибирске. Прочувствовал атмосферу на их арене. На игру пришло много болельщиков. Такое ощущение, что вышел на матч КХЛ. Очень понравилось.

«Папа хотел, чтобы я стал вратарем в футболе, а мама – чтобы занимался плаванием»

– Летом 2023 года вы перешли в систему «Нефтехимика» через просмотр. Как это произошло?

– Я играл в системе СКА − в команде «Серебряные Львы». Мы попали на финал России. После турнира ко мне подошел один из агентов и предложил сотрудничество. Я поговорил с ним, все обсудил. Мне понравилось общение, и мы начали искать клубы для просмотра. Агент предложил несколько вариантов. Изучив все команды, глаз пал на систему «Нефтехимика». Во-первых, здесь есть команда КХЛ, в которой доверяют молодым. Во-вторых, мне понравилось, как играет «Реактор».

– В чем заключался просмотр? Вы поехали с «Реактором» на сборы, тренировались, а после контрольных матчей решили, оставлять вас в команде или нет?

– Да. В конце июня я приехал в Нижнекамск. Пару дней до медосмотра погулял по городу. Сходил в парк, изучил достопримечательности. Город понравился – небольшой, но есть все для жизни. Потом поехали на предсезонные сборы. После них сыграли контрольные матчи с «Толпаром», «Молотом» и «Ирбисом». В конце предсезонки я подписал трехсторонний контракт на три года.

– После Санкт-Петербурга Нижнекамск не кажется отдельным районом Питера?

– Только первое время. Немного пожив, понимаешь, что все, что мне нужно было в Санкт-Петербурге, есть в Нижнекамске. Нас кормят, погулять я хожу в парк.

– У вашей семьи необычная история. Ваша мама – русская, а папа приехал из Конго. Как они познакомились?

– По рассказам мамы они познакомились в караоке. Не знаю, как все было в деталях, но кто-то из них по-любому хорошо спел. Мой отец приехал учиться на хирурга. Мама тоже связана с медициной – она медсестра.

– Как к вам правильно обращаться по имени?

– Сокращенно – Крис. В жизни все так меня и называют. У меня двойное имя. Жоэ – первое, Кристоф – второе. Но Жоэ ко мне никто не обращается. Всю жизнь я – Кристоф.

– Поддерживаете связь с родственниками из Конго?

– Конечно. Мы созваниваемся, хоть и бывает это редко. Мне приходится разговаривать с ними на французском, но я не особо знаю этот язык. Поэтому есть трудности в общении.

– Родственники из Конго понимают, что такое хоккей?

– Конечно. Они следят за мной, пишут и поддерживают. У «Реактора» есть болельщики и в Конго.

– Хоть раз летали в Конго?

– Нет. Это моя мечта – слетать на родину и познакомиться с родственниками.

– В одном интервью вы рассказывали, что записались в хоккейную секцию как будто бы случайно.

– Да-да. Папа очень хотел, чтобы я стал футбольным вратарем, а мама хотела, чтобы я занимался плаванием. Она говорила, что это полезно для здоровья. А папе просто нравился футбол. Мы решили: сначала поедем на футбол, а потом на плавание. Футбольная арена находилась справа, а хоккейная – слева. Мы перепутали поворот – так я попал в хоккей. Зашел на арену, и меня пригласили в группу набора. Родители не стали отказываться. Я покатался, мне очень понравилось, продолжил заниматься.

– Папа сам не играл в футбол?

– Папа в молодости профессионально занимался волейболом, а мама – лыжным спортом. У нас спортивная семья.

– Сразу стали играть в нападении?

– Да. По детству почти всегда забивал много голов и был среди лидеров команды.

– Почему не остались в системе СКА?

– Мне предлагали просмотровый контракт. Но я сказал агенту, что хочу попробовать что-то новое. Так я уехал из родного города и теперь играю в МХЛ за другую команду.

– На кого из хоккеистов равнялись в детстве?

– В первую очередь это − Остон Мэттьюс и Нэтан Маккиннон. Это мои два любимых игрока. У Мэттьюса классный бросок. У Маккиннона – скорость, бросок, мощь.

– Какие сильные стороны вы бы выделили у себя?

– Не люблю хвастаться, но считаю, что у меня хорошие габариты, бросок и игровое мышление. Это основные качества.

– А слабые стороны?

– Скорость. Не скажу, что я очень медленный, но иногда скорость дает о себе знать.

– Что делаете, чтобы стать быстрее?

– Работаю над мобильностью. Делаю специальные упражнения с резинкой. Остаюсь после тренировок в зале и работаю над взрывной скоростью: выполняю выпады, прыжки.