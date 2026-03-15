Коннор в 8-й раз забил 30+ голов за сезон и вышел на 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты», обойдя Ковальчука
Форвард «Виннипега» Коннор забил 30-й гол в сезоне-2025/26.
Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор достиг отметки 30 голов за сезон-2025/26.
Форвард забросил шайбу и сделал передачу в игре против «Колорадо» (3:1).
Теперь на его счету 74 (30+44) балла в 65 матчах регулярного чемпионата-2025/26.
Коннор достиг отметки в 30 голов за сезон в 8-й раз в карьере. Он превзошел достижение Ильи Ковальчука (7) и вышел на 1-е место по этому показателю в истории «Виннипега» и «Атланты».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
А Шайфеле сделал 50 передач. Во второй раз в карьере..
