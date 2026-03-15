Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не выходил на лед в овертайме в матче НХЛ против «Бостона» (2:3 Б).
Он остался без очков в этой игре. В послематчевой серии буллитов форвард не реализовал свою попытку.
За 15:47 на льду (полезность «плюс 1») россиянин нанес 3 броска в створ ворот, совершил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Он не забивает 6 матчей подряд. На этом отрезке на его счету 1 передача и полезность «минус 3». Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 51 (24+27) балл в 68 играх.
Отметим, что в 3-м периоде Овечкин вовремя пригнулся во время броска защитника Расмуса Сандина, который в результате забил гол.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чё-то ржу. Тут же спртсру - Копитар легенда, как жаль что уходит и т.д. и тп. результат 38 лет 10+20 по сезону за 18.47. Овечкин - днище, пора завязывать, вк в перестройку, коньки на гвоздь, результат 40 лет - 68 игр 24+27 за 17.39:)
Что там у Овечкина по %вбрасываний, перехватам, выигранным единоборствам?
Что и должно быть у края. % вбрасываний ноль, по остальному всё в уровень крайних нападающих:)
Пора Вашингтону с Ови объявить прощальную гастроль. Без продления контракта
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Они переключатся на Кучерова, Капризова, Шестеркина
Вдвоем против троих сложновато играть, вот и не выпускали.
вовремя пригнулся..смутил весь Бостон🤣🤣🤣чего только не придумают. 🤣✌️👏
Загоняли Саню судя по этому матчу, впрочем у него было два шанса, вполне мог забить и сейчас бы все местные фэны ему бы нализывали)
А вот выпустили бы лигенду и тут же выиграли))
Уходить надо вовремя и достойно, а не как сейчас
Он вполне достойный сезон проводит для своего возраста, лидером команды просто уже не может быть, а в РР вполне можно использовать..
Он отработает контракт и уйдет с голами больше чем у Гретцки, Лемье, Селянее в их последних сезонах
сдулся пулялкин
2 новых рекорда 🤣пригнуться и смутить🤣👏✌️
Буллит конечно исполнил🤣👏👏👏👏👏👏👏
