  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд
Видео
47

Овечкин не выходил на лед в овертайме в матче с «Бостоном».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не выходил на лед в овертайме в матче НХЛ против «Бостона» (2:3 Б). 

Он остался без очков в этой игре. В послематчевой серии буллитов форвард не реализовал свою попытку.

За 15:47 на льду (полезность «плюс 1») россиянин нанес 3 броска в створ ворот, совершил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

Он не забивает 6 матчей подряд. На этом отрезке на его счету 1 передача и полезность «минус 3». Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 51 (24+27) балл в 68 играх. 

Отметим, что в 3-м периоде Овечкин вовремя пригнулся во время броска защитника Расмуса Сандина, который в результате забил гол.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoСпенсер Карбери
logoНХЛ
logoРасмус Сандин
видео
logoБостон
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чё-то ржу. Тут же спртсру - Копитар легенда, как жаль что уходит и т.д. и тп. результат 38 лет 10+20 по сезону за 18.47. Овечкин - днище, пора завязывать, вк в перестройку, коньки на гвоздь, результат 40 лет - 68 игр 24+27 за 17.39:)
Ответ rereg84
Что там у Овечкина по %вбрасываний, перехватам, выигранным единоборствам?
Ответ Danny Vigneault
Что и должно быть у края. % вбрасываний ноль, по остальному всё в уровень крайних нападающих:)
Пора Вашингтону с Ови объявить прощальную гастроль. Без продления контракта
Ответ Михаил Майоров
Комментарий скрыт
Ответ TurboX
Они переключатся на Кучерова, Капризова, Шестеркина
Вдвоем против троих сложновато играть, вот и не выпускали.
вовремя пригнулся..смутил весь Бостон🤣🤣🤣чего только не придумают. 🤣✌️👏
Загоняли Саню судя по этому матчу, впрочем у него было два шанса, вполне мог забить и сейчас бы все местные фэны ему бы нализывали)
А вот выпустили бы лигенду и тут же выиграли))
Уходить надо вовремя и достойно, а не как сейчас
Ответ Геннадий Томилин
Он вполне достойный сезон проводит для своего возраста, лидером команды просто уже не может быть, а в РР вполне можно использовать..
Ответ Геннадий Томилин
Он отработает контракт и уйдет с голами больше чем у Гретцки, Лемье, Селянее в их последних сезонах
2 новых рекорда 🤣пригнуться и смутить🤣👏✌️
Буллит конечно исполнил🤣👏👏👏👏👏👏👏
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
