Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд

Овечкин не выходил на лед в овертайме в матче с «Бостоном».

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин не выходил на лед в овертайме в матче НХЛ против «Бостона» (2:3 Б).

Он остался без очков в этой игре. В послематчевой серии буллитов форвард не реализовал свою попытку.

За 15:47 на льду (полезность «плюс 1») россиянин нанес 3 броска в створ ворот, совершил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

Он не забивает 6 матчей подряд. На этом отрезке на его счету 1 передача и полезность «минус 3». Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 51 (24+27) балл в 68 играх.

Отметим, что в 3-м периоде Овечкин вовремя пригнулся во время броска защитника Расмуса Сандина , который в результате забил гол.