Кагарлицкий об уходе из «Ак Барса»: «Никаких обид. Это бизнес, часть хоккея, ничего страшного. Мы виделись с Валиуллиным, пообщались»

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий высказался об уходе из «Ак Барса» в 2024 году.

– Вы уходили из «Ак Барса» не без претензий по отношению к руководству клуба. Все обиды уже в прошлом?

– Нет, обид и не было на самом деле, это все было сделано скорее в шуточной форме. Никаких обид, мы виделись с Маратом Фаритовичем (Валиуллиным, генменеджером «Ак Барса» – Спортс”) утром в день игры, пообщались, он подходил в раздевалке к ребятам. Поговорили, посмеялись, все в порядке.

Это бизнес, часть хоккея, часть жизни и нашей работы. Ничего страшного, – сказал Кагарлицкий.