Квинни о китайской кухне: «Попробовал некоторые блюда, все было очень вкусно. Из русской кухни самые любимые – борщ и пельмени»
Нападающий «Шанхая» Гэйдж Квинни высказался о китайской и русской кухнях.
– Блюда китайской кухни пробовали?
– Как раз в тот день, когда мы гуляли, смогли попробовать некоторые блюда. Все было очень вкусно, а персонал был вежлив.
– Какая кухня больше пришлась по душе – русская или китайская?
– И та и другая великолепны, думаю, моя оценка – 50 на 50. Люблю обе.
– Какие блюда из русской кухни успели полюбить?
– Борщ и пельмени. Борщ очень нравится, в общем, эти два блюда самые любимые, – заявил Квинни.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Чей борщ? 😁
