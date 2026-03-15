Квинни о китайской кухне: «Попробовал некоторые блюда, все было очень вкусно. Из русской кухни самые любимые – борщ и пельмени»

Нападающий «Шанхая» Гэйдж Квинни высказался о китайской и русской кухнях.

– Блюда китайской кухни пробовали?

– Как раз в тот день, когда мы гуляли, смогли попробовать некоторые блюда. Все было очень вкусно, а персонал был вежлив.

– Какая кухня больше пришлась по душе – русская или китайская?

– И та и другая великолепны, думаю, моя оценка – 50 на 50. Люблю обе.

– Какие блюда из русской кухни успели полюбить?

– Борщ и пельмени. Борщ очень нравится, в общем, эти два блюда самые любимые, – заявил Квинни.