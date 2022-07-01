У Панарина и, возможно, Надаля обсессивно-компульсивное расстройство. Что это такое и чем опасно?

Что это?
По Международной классификации болезней (МКБ) обсессивно-компульсивное расстройство относится к психическим и поведенческим расстройствам. Оно характеризуется повторяющимися навязчивыми мыслями, образами, импульсами или идеями (обсессиями), обычно вызывающими беспокойство или причиняющими страдание, а также повторяющимися мыслительными или поведенческими компульсиями (двигательными реакциями), которые сопровождаются ощущением необходимости их выполнить: либо это действие содержится в повторяющихся мыслях, либо присутствует вера в то, что эти действия необходимы, поскольку иначе с тобой или твоими близкими (или целым миром) что-то случится.
Навязчивые мысли – идеи, образы или фразы, которые вновь и вновь прокручиваются в голове у человека. Почти всегда они вызывают неприятные эмоции, но, в отличие от шизофрении, носитель считает их своими собственными и пытается им сопротивляться.
Именно такие «мрачные навязчивые идеи» стали манифестацией ОКР у защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки. Спортсмен признался, что ОКР не только сильно мешало его спортивной карьере, но и негативно сказывалось на отношениях с другими людьми. Подобным образом проявлялось ОКР и у другого хоккеиста – навязчивые мысли вызвали у экс-нападающего «Нэшвилла» и «Колорадо» Колина Уилсона убежденность в неотвратимости спортивной травмы и лишили его сна и покоя на многие годы.
Навязчивые действия или ритуалы – повторяемое вновь и вновь стереотипное поведение, которые не приносит удовольствия или реальной пользы, оно – лишь способ предотвратить неприятное событие, которое, как кажется человеку с ОКР, непременно произойдет, если не выполнить этот ритуал, например если не помыть руки определенное количество раз.
Например, в том числе на основании таких ритуалов предполагают ОКР у Рафаэля Надаля. Перед подачей он каждый раз выполняет определенные действия, в которых нет никакого практического смысла, а их последовательность никогда не меняется.
При ОКР часто люди чувствуют нездоровую необходимость полностью контролировать ситуацию, поэтому им некомфортно, когда от них ничего не зависит. Они чувствуют себя виноватыми и беспомощными и страдают от этого. Предполагается, что ритуалы могут быть попыткой вернуть это утраченное чувство контроля.
Почему возникает расстройство?
На данный момент неизвестно, что именно является причиной возникновения ОКР. На развитие расстройства, по-видимому, могут оказывать факторы окружающей среды, наследственность, нарушение функций головного мозга, в том числе коры и полосатого тела. Кроме того, психологические травмы, перфекционизм (собственный или родителей) и строгие методы воспитания в семье также могут повлиять на появление ОКР.
По разным данным, ОКР есть у 1–3% населения всего Земного шара. Средний возраст начала проявления симптомов – 20 лет, при этом у мужчин они чаще проявляются в юном возрасте (у 25% – до 10 лет), а у женщин – во взрослом. Проявление и обострение ОКР может быть вызвано внешними причинами: инфекциями, гормональными колебаниями, травмирующими событиями или повреждениями головы.
Какое поведение позволяет сказать, что у человека есть ОКР?
Среди многочисленных видов описанных обсессий и ритуалов принято различать:
- очищение – страхи, связанные с заражением, микробами и грязью, и соответствующие ритуалы, например, мытье рук и принятие душа (именно так проявилась болезнь у Шейна Ларкина: боязнь микробов заставляла его мыть руки по 8 раз и стирать одежду после каждого случайного касания до пола);
- стремление к симметрии — желание максимально систематизировать пространство, в котором вещи в определенном количестве должны быть расположены особым образом и в определенном порядке (такое поведение тоже заметили у Рафаэля Надаля, который выстраивает бутылки с напитками строго по линии, постоянно следит за тем, чтобы носки были подтянуты на одном уровне, обязательно ставит сумку логотипом турнира к корту);
- табуированные мысли – часто они связаны с сексом, нарушением устоев или девиантным поведением, а компульсии, с ними связанные, приобретают вид самонаказания;
- причинение вреда – мысли и образы о нанесении вреда кому-то или самому себе;
- хординг – патологическое накопительство, бессистемное собирание и хранение вещей, которые человек не использует (например, поведение Плюшкина, героя «Мертвых душ» Николая Гоголя).
С появлением новых технологий возникают и новые обсессии и компульсии: например, проблемой становится постоянное обновление новостной ленты (что как раз сильно связано с желанием контролировать то, что контролировать невозможно), навязчивое желание постоянно проверять почту и мессенджеры. По словам Панарина, именно так и проявляется ОКР в его случае – ему даже пришлось отказаться от смартфона и перейти на кнопочный телефон.
Как лечат ОКР?
Чаще всего симптомы развиваются постепенно, и без соответствующего лечения (психофармакотерапии и/или психотерапии) шанс на ремиссию крайне низок. Прогрессирование расстройства приводит к ухудшению качества жизни, трудностям в социальных и рабочих взаимодействиях.
Человек чувствует постоянную тревогу, страх, боится «сойти с ума» и реализовать навязчивые агрессивные идеи, страдает от постоянной внутренней борьбы и собственного бессилия, ограничивает общение с другими людьми, перестает выходить из дома, чтобы не сталкиваться с «несовершенной» реальностью.
Для того, чтобы разобраться в причинах, триггерах и научиться жить с этим диагнозом, рекомендуется психотерапия. В случаях, если состояние стабильно, болезнь не запущена и не причиняет больших неудобств, этого может быть достаточно. В более сложных или тяжелых случаях может дополнительно потребоваться медикаментозная терапия под контролем врача-психиатра: в первую очередь используют антидепрессанты.
Официальные рекомендации разнятся от страны к стране, чаще всего речь идет об использовании селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), таких как флуоксетин («Прозак»), сертралин («Золофт»), пароксетин («Паксил»), так как эти антидепрессанты переносятся лучше всего. Подавляя перенос выделившегося серотонина обратно в клетки, эти лекарства увеличивают концентрацию и время нахождения серотонина в синаптической щели, посредством которой нейроны передает сигналы друг другу. Несмотря на то, что в сети и даже на сайтах клиник можно увидеть утверждения, что они работают благодаря восстановлению «нарушенного баланса нейромедиаторов» или решают «проблему недостатка серотонина», это не так. Пока достоверно неизвестно, как именно СИОЗС влияют на нервную систему в целом, однако клинические исследования показывают их эффективность в лечении множества психиатрических заболеваний от депрессии до тревожности и ОКР.
Что же делать, если у вас или ваших близких наблюдаются признаки ОКР? Прежде всего, изучить вопрос и обратиться к специалистам: они помогут найти способ борьбы с этой болезнью, если необходимо, выпишут лекарства, посоветуют пройти курс психотерапии.
Отрицание наличия болезни может привести к усилению чувства вины и беспомощности, прогрессированию симптомов, а своевременное и адекватное лечение дает неплохие шансы на снижение тревожности, улучшение личных отношений, рост работоспособности и удовлетворенности жизнью.
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Фото: eastnews.ru/AndreyPopov/easyfotostock, Associated Press; unsplash.com/Mélissa Jeanty, Brett Jordan, charlesdeluvio; pexels.com/cottonbro
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