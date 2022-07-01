У Панарина и, возможно, Надаля обсессивно-компульсивное расстройство. Что это такое и чем опасно?

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ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство . Давайте выясним, что это такое – почему оно возникает, как проявляется, чем опасно и как лечится. Российский хоккеист Артемий Панарин недавно рассказал , что у него. Давайте выясним, что это такое – почему оно возникает, как проявляется, чем опасно и как лечится.

Что это?

По Международной классификации болезней (МКБ) обсессивно-компульсивное расстройство относится к психическим и поведенческим расстройствам. Оно характеризуется повторяющимися навязчивыми мыслями, образами, импульсами или идеями (обсессиями) , обычно вызывающими беспокойство или причиняющими страдание, а также повторяющимися мыслительными или поведенческими компульсиями (двигательными реакциями) , которые сопровождаются ощущением необходимости их выполнить: либо это действие содержится в повторяющихся мыслях, либо присутствует вера в то, что эти действия необходимы, поскольку иначе с тобой или твоими близкими (или целым миром) что-то случится.

Навязчивые мысли – идеи, образы или фразы, которые вновь и вновь прокручиваются в голове у человека. Почти всегда они вызывают неприятные эмоции, но, в отличие от шизофрении, носитель считает их своими собственными и пытается им сопротивляться.

Именно такие «мрачные навязчивые идеи» стали манифестацией ОКР у защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки. Спортсмен признался, что ОКР не только сильно мешало его спортивной карьере, но и негативно сказывалось на отношениях с другими людьми. Подобным образом проявлялось ОКР и у другого хоккеиста – навязчивые мысли вызвали у экс-нападающего «Нэшвилла» и «Колорадо» Колина Уилсона убежденность в неотвратимости спортивной травмы и лишили его сна и покоя на многие годы.

Навязчивые действия или ритуалы – повторяемое вновь и вновь стереотипное поведение, которые не приносит удовольствия или реальной пользы, оно – лишь способ предотвратить неприятное событие, которое, как кажется человеку с ОКР, непременно произойдет, если не выполнить этот ритуал, например если не помыть руки определенное количество раз.

Например, в том числе на основании таких ритуалов предполагают ОКР у Рафаэля Надаля. Перед подачей он каждый раз выполняет определенные действия, в которых нет никакого практического смысла, а их последовательность никогда не меняется.

При ОКР часто люди чувствуют нездоровую необходимость полностью контролировать ситуацию, поэтому им некомфортно, когда от них ничего не зависит. Они чувствуют себя виноватыми и беспомощными и страдают от этого. Предполагается, что ритуалы могут быть попыткой вернуть это утраченное чувство контроля.

Почему возникает расстройство?

На данный момент неизвестно, что именно является причиной возникновения ОКР. На развитие расстройства, по-видимому, могут оказывать факторы окружающей среды, наследственность, нарушение функций головного мозга, в том числе коры и полосатого тела. Кроме того, психологические травмы, перфекционизм (собственный или родителей) и строгие методы воспитания в семье также могут повлиять на появление ОКР.

По разным данным, ОКР есть у 1–3% населения всего Земного шара. Средний возраст начала проявления симптомов – 20 лет, при этом у мужчин они чаще проявляются в юном возрасте (у 25% – до 10 лет), а у женщин – во взрослом. Проявление и обострение ОКР может быть вызвано внешними причинами: инфекциями, гормональными колебаниями, травмирующими событиями или повреждениями головы.

Какое поведение позволяет сказать, что у человека есть ОКР?

Среди многочисленных видов описанных обсессий и ритуалов принято различать:

очищение ­– страхи, связанные с заражением, микробами и грязью, и соответствующие ритуалы, например, мытье рук и принятие душа (именно так проявилась болезнь у Шейна Ларкина: боязнь микробов заставляла его мыть руки по 8 раз и стирать одежду после каждого случайного касания до пола);

­– страхи, связанные с заражением, микробами и грязью, и соответствующие ритуалы, например, мытье рук и принятие душа (именно так проявилась болезнь у Шейна Ларкина: боязнь микробов заставляла его мыть руки по 8 раз и стирать одежду после каждого случайного касания до пола); стремление к симметрии — желание максимально систематизировать пространство, в котором вещи в определенном количестве должны быть расположены особым образом и в определенном порядке (такое поведение тоже заметили у Рафаэля Надаля, который выстраивает бутылки с напитками строго по линии, постоянно следит за тем, чтобы носки были подтянуты на одном уровне, обязательно ставит сумку логотипом турнира к корту);

табуированные мысли – часто они связаны с сексом, нарушением устоев или девиантным поведением, а компульсии, с ними связанные, приобретают вид самонаказания;

– часто они связаны с сексом, нарушением устоев или девиантным поведением, а компульсии, с ними связанные, приобретают вид самонаказания; причинение вреда – мысли и образы о нанесении вреда кому-то или самому себе;

– мысли и образы о нанесении вреда кому-то или самому себе; хординг – патологическое накопительство, бессистемное собирание и хранение вещей, которые человек не использует (например, поведение Плюшкина, героя «Мертвых душ» Николая Гоголя).

С появлением новых технологий возникают и новые обсессии и компульсии: например, проблемой становится постоянное обновление новостной ленты (что как раз сильно связано с желанием контролировать то, что контролировать невозможно), навязчивое желание постоянно проверять почту и мессенджеры. По словам Панарина, именно так и проявляется ОКР в его случае – ему даже пришлось отказаться от смартфона и перейти на кнопочный телефон.

Фото: eastnews.ru/AndreyPopov/easyfotostock, Associated Press; unsplash.com/Mélissa Jeanty, Brett Jordan, charlesdeluvio; pexels.com/cottonbro