Лига Европы. 1/8 финала. «Ноттингем» уступил «Мидтьюлланду», «Сельта» сыграла вничью с «Лионом», «Рома» – с «Болоньей», «Астон Вилла» одолела «Лилль»

В Лиге Европы проходят первые матчи 1/8 финала.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Штутгарт » уступил «Порту » (1:2), «Рома » сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), «Астон Вилла » победила «Лилль » (1:0), «Лион » сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), «Ноттингем Форест » потерпел поражение от «Мидтьюлланда » (0:1).

Лига Европы. 1/8 финала 12 марта 17:45, МХП-Арена Штутгарт Завершен 1 - 2 Порту Матч окончен 90’ +4’ Сануси Эль-Ханнус 90’ +3’ 85’ Варела Каразор Миттельштедт 84’ 80’ Фофана Варела Нарти Фюрих 70’ Ельч Хакес 70’ 70’ Виллиам Гомес Вейга 65’ Тиаго Силва Демирович Тиагу Томаш 63’ 59’ Моффи Гюль 59’ Сайнс Пепе Акино 59’ Мора де Карвалью Фрохольдт Ельч 48’ 2 тайм Перерыв 45’ +3’ Виллиам Гомес Ундав

40’ 27’ Мора де Карвалью

21’ Моффи

Штутгарт Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Нарти, Штиллер, Каразор, Левелинг, Ундав, Эль-Ханнус, Демирович Запасные: Хельштерн, Фюрих, Андрес, Аль-Дахиль, Хакес, Ассиньон, Тиагу Томаш, Миттельштедт, Буанани, Бредлов 1 тайм Порту: Диогу Кошта, Сануси, Беднарек, Тиаго Силва, Кошта, Мора де Карвалью, Росарио, Фофана, Сайнс, Моффи, Виллиам Гомес Запасные: Прпич, Мартим, Фрохольдт, Вейга, Гюль, Моура, Пепе Акино, Клаудиу Рамуш, Жоау Кошта, Кивер, Варела, Андраде

Лига Европы. 1/8 финала 12 марта 20:00, Балаидос Сельта Завершен 1 - 1 Лион Матч окончен Алонсо 90’ +3’ Мориба Сотело 90’ +1’ 87’ Эндрик

85’ Канго Тессманн 85’ Нарти Хамдани 85’ Мортон Мангаля 77’ Канго 70’ Имбер Карабец Сведберг Дуран 66’ 66’ Тальяфико Имбер Мингеса Ристич 63’ Иглесиас 54’ 53’ Тальяфико Мингеса 48’ Руэда Каррейра 46’ Аспас Жуджла 46’ 2 тайм Перерыв Руэда

25’ Иглесиас 20’ Сельта Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Сведберг, Аспас, Мингеса, Мориба, Весино, Руэда, Иглесиас Запасные: Нуньес, Фер Лопес, Эль-Абделлауи, Вильяр, Домингес, У. Альварес, Дуран, Айду, Каррейра, Жуджла, Ристич, Сотело 1 тайм Лион: Грейф, Тальяфико, Ниакате, Мата, Канго, Толиссо, Мортон, Абнер, Нарти, Эндрик, Яремчук Запасные: Дескам, Тессманн, Карабец, де Карвальо, Силва, Имбер, Конан, Мангаля, Мера, Хамдани

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

