Лига Европы. 1/8 финала. «Ноттингем» уступил «Мидтьюлланду», «Сельта» сыграла вничью с «Лионом», «Рома» – с «Болоньей», «Астон Вилла» одолела «Лилль»

В Лиге Европы проходят первые матчи 1/8 финала.
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Штутгарт» уступил «Порту» (1:2), «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), «Астон Вилла» победила «Лилль» (1:0), «Лион» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Мидтьюлланда» (0:1).
Лига Европы
1/8 финала
Первые матчи
Панатинаикос
Лафон, Катрис, Ингасон, Калабрия, Кирьякопулос, Гнезда-Черин, Саншеш, Зарури, Пельистри, Таборда, Тетте
Запасные: Гейтонас, Винтра, Сиопис, Джуричич, Пантович, Коцарис, Чиривелья, Андино, Свидерски
Бетис:
Лопес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Рока, Альтимира, Эззальзули, Форнальс, Антони, Эрнандес
Запасные: Гарсия, Бакамбу, Бельерин, Гомес, Фирпо, Рикельме, Вальес, Бартра, Фидальго, Чими Авила, Адриан, Деосса
Мора де Карвалью Фрохольдт
Штутгарт
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Нарти, Штиллер, Каразор, Левелинг, Ундав, Эль-Ханнус, Демирович
Запасные: Хельштерн, Фюрих, Андрес, Аль-Дахиль, Хакес, Ассиньон, Тиагу Томаш, Миттельштедт, Буанани, Бредлов
Порту:
Диогу Кошта, Сануси, Беднарек, Тиаго Силва, Кошта, Мора де Карвалью, Росарио, Фофана, Сайнс, Моффи, Виллиам Гомес
Запасные: Прпич, Мартим, Фрохольдт, Вейга, Гюль, Моура, Пепе Акино, Клаудиу Рамуш, Жоау Кошта, Кивер, Варела, Андраде
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Казале, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Кастро, Бернардески
Запасные: Витик, Одгор, Даллинга, Орсолини, Домингес, Равалья, Хеггем, Дзортеа, Ликояннис, Моро, Зом, Камбьяги
Рома:
Свилар, Гиларди, Ндика, Челик, Кристанте, Франса, Пизилли, Эль-Энауи, Ренсх, Мален, Сарагоса
Запасные: Де Марци, Зелковски, Вас, Цимикас, Эрмосо, Голлини, Пеллегрини, Эль-Шаарави
Лилль
Озер, Перро, Манди, Мбемба, Сантуш, Бенталеб, Андре, Харальдссон, Перрен, Мукау, Жиру
Запасные: Нгой, Буадди, Менье, Ланссад, Вердонк, Фернандес Пардо, Феликс Коррейя, Алессандро, Буссадиа, Эджума, Диауне, Бодар
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Богарде, Онана, Дуглас Луис, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Райт, Линделеф, Гарсия, Абрахам, Бизот, Мингз, Матсен, Макгинн, Эллиот, Бэйли
Ференцварош
Гроф, Мариано Гомес, Рамакерс, Сиссе, Абу-Фани, О`Дода, Каниховский, Сакариассен, Макрецкис, Жозеф, Юсуф
Запасные: Ромао, Грубер, Салаи, Надь, Кейта, Леви, Ковачевич, Варга, Тот, Каду, Мадарас
Брага:
Горничек, Аррей-Мби, Ниакате, Лагербильке, Саласар, Рикарду Орта, Лелу, Моутинью, Гриллич, Доржелес, Виктор
Запасные: Тиагу Са, Тыкназ, да Роша, Эль Уаззани, Мерхег, Фран Наварро, Мартинес, Карвалью, Оливейра, Родригеш, Москардо, Горби
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Сведберг, Аспас, Мингеса, Мориба, Весино, Руэда, Иглесиас
Запасные: Нуньес, Фер Лопес, Эль-Абделлауи, Вильяр, Домингес, У. Альварес, Дуран, Айду, Каррейра, Жуджла, Ристич, Сотело
Лион:
Грейф, Тальяфико, Ниакате, Мата, Канго, Толиссо, Мортон, Абнер, Нарти, Эндрик, Яремчук
Запасные: Дескам, Тессманн, Карабец, де Карвальо, Силва, Имбер, Конан, Мангаля, Мера, Хамдани
Жуниор Брумадо Чжо Гю Сон
Ноттингем Форест
Зельс, Морато, Мурилло, Жаир Кунья, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Хадсон-Одои, Домингес, Андерсон, Айна, Игор Жезус
Запасные: Уиллоуз, Макати, Ганн, Уильямс, Эбботт, Йейтс, Лукка, Баква, Миленкович, Сангаре
Мидтьюлланд:
Олафссон, Соренсен, Эрлич, Дяо, Йенсен, Мбабу, Браво, Биллинг, Кастильо, Шимшир, Жуниор Брумадо
Запасные: Лессль, Габриэл, Чилуфья, Угбо, Ли Хан Бом, Зе, Чжо Гю Сон, Уре, Андреасен
Генк
Лаваль, Кайембе, Сметс, Конголо, Эль-Уахди, Бангура, Адедеджи-Стернберг, Хейманс, Хейнен, Карецас, Бибу
Запасные: Медина, ван Кромбрюгге, Садик, Стойкерс, Ито, Тшинд, Паласиос, Заттльбергер, Сор, Йокояма, Эраби, Мирисола
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Манзамби, Остерхаге, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Линхарт, Юнг, Кюблер, Макенго, Хефлер, Тарнутцер, Ф. Мюллер, Хут, Штайнманн, Шерхант, Ириэ, Хелер
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лига Европы - Мидтъюлланн .
Тут понятно !
А Лигу Конференций кто возьмёт ?
Страсбург ?
Договорились )
Сарагосу на минут 20 хватает.
Я не знаю, почему Гасп так невзлюбил Анхелиньо, ну вот вообще шанса ему не дает.
Лесники дома проигрывают Мидтьюланду
Пэлас так же дома не смог обыграть (второй раз за сезон!) АЕК, даже не афинский, а из Ларнаки
Манчестер веселил в том году хотя бы, сегодня сыграли четыре матча, тоска какая-то , на текущий момент в других четверых матчах нули
Pa: пока писал коммент- Сельта забила, хотя в этом матче первоначально за Эндрика