  Лига Европы. 1/8 финала. «Ноттингем» уступил «Мидтьюлланду», «Сельта» сыграла вничью с «Лионом», «Рома» – с «Болоньей», «Астон Вилла» одолела «Лилль»
Лига Европы. 1/8 финала. «Ноттингем» уступил «Мидтьюлланду», «Сельта» сыграла вничью с «Лионом», «Рома» – с «Болоньей», «Астон Вилла» одолела «Лилль»

В Лиге Европы проходят первые матчи 1/8 финала.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Штутгарт» уступил «Порту» (1:2), «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), «Астон Вилла» победила «Лилль» (1:0), «Лион» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Мидтьюлланда» (0:1).

12 марта 17:45, Спирос Луис
Панатинаикос
Завершен
1 - 0
Бетис
Таборда   Андино
90’
+4’
Пельистри   Джуричич
90’
+3’
89’
Форнальс   Бартра
  Таборда
88’
87’
Лопес
86’
Льоренте
Гнезда-Черин   Сиопис
83’
Тетте   Свидерски
83’
79’
Альтимира   Деосса
75’
Фирпо
68’
Р. Родригес   Фирпо
68’
Эззальзули   Рикельме
66’
Льоренте
Зарури
59’
Зарури
48’
46’
Натан   Гомес
17’
Натан
Панатинаикос
Лафон, Катрис, Ингасон, Калабрия, Кирьякопулос, Гнезда-Черин, Саншеш, Зарури, Пельистри, Таборда, Тетте
Запасные: Гейтонас, Винтра, Сиопис, Джуричич, Пантович, Коцарис, Чиривелья, Андино, Свидерски
Бетис:
Лопес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Рока, Альтимира, Эззальзули, Форнальс, Антони, Эрнандес
Запасные: Гарсия, Бакамбу, Бельерин, Гомес, Фирпо, Рикельме, Вальес, Бартра, Фидальго, Чими Авила, Адриан, Деосса
12 марта 17:45, МХП-Арена
Штутгарт
Завершен
1 - 2
Порту
90’
+4’
Сануси
Эль-Ханнус
90’
+3’
85’
Варела
Каразор   Миттельштедт
84’
80’
Фофана   Варела
Нарти   Фюрих
70’
Ельч   Хакес
70’
70’
Виллиам Гомес   Вейга
65’
Тиаго Силва
Демирович   Тиагу Томаш
63’
59’
Моффи   Гюль
59’
Сайнс   Пепе Акино
59’
Мора де Карвалью   Фрохольдт
Ельч
48’
45’
+3’
Виллиам Гомес
  Ундав
40’
27’
  Мора де Карвалью
21’
  Моффи
Штутгарт
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Нарти, Штиллер, Каразор, Левелинг, Ундав, Эль-Ханнус, Демирович
Запасные: Хельштерн, Фюрих, Андрес, Аль-Дахиль, Хакес, Ассиньон, Тиагу Томаш, Миттельштедт, Буанани, Бредлов
Порту:
Диогу Кошта, Сануси, Беднарек, Тиаго Силва, Кошта, Мора де Карвалью, Росарио, Фофана, Сайнс, Моффи, Виллиам Гомес
Запасные: Прпич, Мартим, Фрохольдт, Вейга, Гюль, Моура, Пепе Акино, Клаудиу Рамуш, Жоау Кошта, Кивер, Варела, Андраде
12 марта 17:45, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
1 - 1
Рома
Жоау Мариу   Дзортеа
85’
Казале   Витик
84’
Кастро   Даллинга
79’
Миранда   Ликояннис
79’
71’
  Пеллегрини
Роу   Камбьяги
71’
67’
Кристанте
66’
Эль-Энауи   Пеллегрини
65’
Челик   Эрмосо
58’
Ренсх   Цимикас
Казале
57’
  Бернардески
50’
Жоау Мариу
47’
46’
Сарагоса   Вас
15’
Франса
Миранда
13’
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Казале, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Кастро, Бернардески
Запасные: Витик, Одгор, Даллинга, Орсолини, Домингес, Равалья, Хеггем, Дзортеа, Ликояннис, Моро, Зом, Камбьяги
Рома:
Свилар, Гиларди, Ндика, Челик, Кристанте, Франса, Пизилли, Эль-Энауи, Ренсх, Мален, Сарагоса
Запасные: Де Марци, Зелковски, Вас, Цимикас, Эрмосо, Голлини, Пеллегрини, Эль-Шаарави
12 марта 17:45, Пьер Моруа
Лилль
Завершен
0 - 1
Астон Вилла
90’
+2’
Динь
90’
Роджерс   Эллиот
88’
Мартинес
Харальдссон   Диауне
83’
83’
Буэндиа   Матсен
83’
Санчо   Бэйли
77’
Дуглас Луис   Макгинн
77’
Уоткинс   Абрахам
Мукау   Феликс Коррейя
66’
Сантуш   Менье
66’
61’
  Уоткинс
Перрен   Фернандес Пардо
52’
Андре   Буадди
46’
Лилль
Озер, Перро, Манди, Мбемба, Сантуш, Бенталеб, Андре, Харальдссон, Перрен, Мукау, Жиру
Запасные: Нгой, Буадди, Менье, Ланссад, Вердонк, Фернандес Пардо, Феликс Коррейя, Алессандро, Буссадиа, Эджума, Диауне, Бодар
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Богарде, Онана, Дуглас Луис, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Райт, Линделеф, Гарсия, Абрахам, Бизот, Мингз, Матсен, Макгинн, Эллиот, Бэйли
12 марта 20:00, Групама Арена
Ференцварош
Завершен
2 - 0
Брага
Юсуф   Ковачевич
90’
+4’
Абу-Фани   Мадарас
90’
90’
Лелу   Родригеш
Жозеф   Ромао
84’
74’
Моутинью   Горби
74’
Виктор   Фран Наварро
74’
Москардо
  Жозеф
68’
63’
Доржелес   Мартинес
62’
Ниакате   Москардо
60’
Аррей-Мби
  Каниховский
32’
Сакариассен
25’
Ференцварош
Гроф, Мариано Гомес, Рамакерс, Сиссе, Абу-Фани, О`Дода, Каниховский, Сакариассен, Макрецкис, Жозеф, Юсуф
Запасные: Ромао, Грубер, Салаи, Надь, Кейта, Леви, Ковачевич, Варга, Тот, Каду, Мадарас
Брага:
Горничек, Аррей-Мби, Ниакате, Лагербильке, Саласар, Рикарду Орта, Лелу, Моутинью, Гриллич, Доржелес, Виктор
Запасные: Тиагу Са, Тыкназ, да Роша, Эль Уаззани, Мерхег, Фран Наварро, Мартинес, Карвалью, Оливейра, Родригеш, Москардо, Горби
12 марта 20:00, Балаидос
Сельта
Завершен
1 - 1
Лион
Алонсо
90’
+3’
Мориба   Сотело
90’
+1’
87’
  Эндрик
85’
Канго   Тессманн
85’
Нарти   Хамдани
85’
Мортон   Мангаля
77’
Канго
70’
Имбер   Карабец
Сведберг   Дуран
66’
66’
Тальяфико   Имбер
Мингеса   Ристич
63’
Иглесиас
54’
53’
Тальяфико
Мингеса
48’
Руэда   Каррейра
46’
Аспас   Жуджла
46’
  Руэда
25’
Иглесиас
20’
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Сведберг, Аспас, Мингеса, Мориба, Весино, Руэда, Иглесиас
Запасные: Нуньес, Фер Лопес, Эль-Абделлауи, Вильяр, Домингес, У. Альварес, Дуран, Айду, Каррейра, Жуджла, Ристич, Сотело
Лион:
Грейф, Тальяфико, Ниакате, Мата, Канго, Толиссо, Мортон, Абнер, Нарти, Эндрик, Яремчук
Запасные: Дескам, Тессманн, Карабец, де Карвальо, Силва, Имбер, Конан, Мангаля, Мера, Хамдани
12 марта 20:00, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Завершен
0 - 1
Мидтьюлланд
90’
+5’
Тулльберг
Айна   Баква
82’
80’
  Чжо Гю Сон
Игор Жезус   Лукка
69’
Домингес   Сангаре
69’
60’
Мбабу   Ли Хан Бом
57’
Шимшир   Уре
57’
Жуниор Брумадо   Чжо Гю Сон
Морато   Уильямс
46’
46’
Кастильо   Андреасен
Морато
33’
Жаир Кунья   Миленкович
9’
Ноттингем Форест
Зельс, Морато, Мурилло, Жаир Кунья, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Хадсон-Одои, Домингес, Андерсон, Айна, Игор Жезус
Запасные: Уиллоуз, Макати, Ганн, Уильямс, Эбботт, Йейтс, Лукка, Баква, Миленкович, Сангаре
Мидтьюлланд:
Олафссон, Соренсен, Эрлич, Дяо, Йенсен, Мбабу, Браво, Биллинг, Кастильо, Шимшир, Жуниор Брумадо
Запасные: Лессль, Габриэл, Чилуфья, Угбо, Ли Хан Бом, Зе, Чжо Гю Сон, Уре, Андреасен
12 марта 20:00, Люминус Арена
Генк
Завершен
1 - 0
Фрайбург
Бибу   Мирисола
83’
80’
Огбус
Адедеджи-Стернберг   Сор
77’
Кайембе   Медина
77’
Конголо   Садик
77’
Эль-Уахди
74’
71’
Судзуки   Хелер
63’
Грифо   Шерхант
63’
Бесте   Ириэ
  Эль-Уахди
24’
Генк
Лаваль, Кайембе, Сметс, Конголо, Эль-Уахди, Бангура, Адедеджи-Стернберг, Хейманс, Хейнен, Карецас, Бибу
Запасные: Медина, ван Кромбрюгге, Садик, Стойкерс, Ито, Тшинд, Паласиос, Заттльбергер, Сор, Йокояма, Эраби, Мирисола
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Манзамби, Остерхаге, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Линхарт, Юнг, Кюблер, Макенго, Хефлер, Тарнутцер, Ф. Мюллер, Хут, Штайнманн, Шерхант, Ириэ, Хелер
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Лига Чемпионов - Буде ,
Лига Европы - Мидтъюлланн .
Тут понятно !
А Лигу Конференций кто возьмёт ?
Страсбург ?
Ответ OldRedWhite
Надеюсь эльзасцы возьмут ЛК
Ответ PSG Forever
Вот и чудненько !
Договорились )
Эль Анауи это вообще что такое? Как это недоразумение попало вообще в Рому и как его в сборную Марокко вообще вызывают? Стоит просто и смотрит, как гол забивают, ни мяч отнять не может, ни в единоборство пойти. Сколько матчей в Роме за ним наблюдаю - абсолютная бездарность. Еще и с Ювентусом из-за него победу упустили.
Ответ TiNO
Массаре нужно передать пламенный привет.Понабрал пней и вот теперь пожинаем плоды этой"творческой"работы.
Ответ Old wolf.
Ваз сегодня кстати понравился, неплохо за мяч цеплялся. Может не так уж и плох он.
Сарагосу на минут 20 хватает.
Я не знаю, почему Гасп так невзлюбил Анхелиньо, ну вот вообще шанса ему не дает.
Лилль позорники
Ответ PSG Forever
Так они опять на выезде выиграют ))
Ответ OldRedWhite
Да от них я уже ничего толкового не жду, если дома не могут гол забить, в гостях ещё сложнее будет, как же я зол на них
Великая неделя английского футбола заканчивается на той же ноте, что и началась
Лесники дома проигрывают Мидтьюланду
Пэлас так же дома не смог обыграть (второй раз за сезон!) АЕК, даже не афинский, а из Ларнаки
Ответ Болельщик Биатлона
Помнится, Спартак не смог пройти этот АЕК, а он сейчас не так прост, оказывается. АЕК Ларнака вообще в этом розыгрыше Лиги конференций ни разу не проиграл, напрямую вышел в 1/8 финала, заняв место в топ-8, а Кристалл Пэлас как раз через стыки пробивался, к тому же, АЕК меньше всех пропустил в основном этапе.
Ответ M-7
V zashite xoroshi oni
Впрочем, от догов положительного результата ждать не приходится
Ответ PSG Forever
Один Страсбур в порядке )
Ответ OldRedWhite
Страсбург, тьфу-тьфу не сглазить, за них не стыдно. А вот Лион начал сдавать, сколько матчей они не могут выиграть
Что за судья неадекватный в Италии? Сначала половину фолов пропустил, потом не дал вторую жёлтую игроку Болоньи
Шахтарь, с победой
Никогда не видел такого тухляка в обсуждениях ЛЕ, хоть турнир и второмортный
Ответ Денис Грибанов
Так лига Европы , мягко говоря, не очень балует какими-либо крутыми вывесками или выдающимся матчами
Манчестер веселил в том году хотя бы, сегодня сыграли четыре матча, тоска какая-то , на текущий момент в других четверых матчах нули
Ответ balander09
Да согласен, это в Англии или Германии болеют за свои местные клубы, а у нас, на просторах бывшего снг, любят только топ, хотя сами на топ-уровне играли крайне редко.
Pa: пока писал коммент- Сельта забила, хотя в этом матче первоначально за Эндрика
Теперь болеем за Эндрика
Походу сегодня АВ и НФ напихают полную авоську ))
Ответ Тюменец
Карседо, оказавшись в Спартаке, аннулировал магию бывшего КБ у Эмери?)
Ответ Тюменец
не забудем про КП в ЛК
