У Эндрика 6 голов и 4 ассиста в 11 матчах за «Лион»

Эндрик помог «Лиону» избежать поражения в матче с «Сельтой».

Арендованный у «Реала» нападающий отличился на 87-й минуте матча Лиги Европы и принес своей команде ничью – 1:1.

19-летний бразилец провел 11-ю игру в составе французского клуба. За это время он забил 6 мячей и 4 раза ассистировал партнерам.

Подробно со статистикой Эндрика можно озанкомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Едет на ЧМ вместо Родриго без вопросов
Красавец, пусть продолжает в том же духе и прогрессирует
ЧМ будет настоящая проверка для него
Ответ 13ыйРычагЛапорты
если возьмут
Ответ dinamo39
Ну Родриго вылетел, так что точно возьмут. Его и с банки мадридской вызывали всегда, а щас и подавно
Мальчик хочет в Тамбов (Мадрид)
Сейчас не помешал бы в Реале. Думаю после ухода Алонсо если бы остался в Реал то мячей 10+ точно забил бы.
Ответ Baito Iosip
Ага ведь при Винни и Черепахи он мяч часто будет получать 🤣 Мяч один если что )
По таланту не хуже Неймара
Вот пусть в Лионе и остаётся. В Реалу он основным не будет. А сидеть на лавке такой смысл
В реал можно через пару лет когда МГУПИ сплавят
