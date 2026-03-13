У Эндрика 6 голов и 4 ассиста в 11 матчах за «Лион»

Эндрик помог «Лиону » избежать поражения в матче с «Сельтой».

Арендованный у «Реала » нападающий отличился на 87-й минуте матча Лиги Европы и принес своей команде ничью – 1:1.

19-летний бразилец провел 11-ю игру в составе французского клуба. За это время он забил 6 мячей и 4 раза ассистировал партнерам.

