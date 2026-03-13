Мостовой о результатах «Динамо» весной: «Они просто стали забивать. У них хорошая команда, игроки те же самые. Я это говорил еще 10 месяцев назад, просто не лижу никому»

Мостовой: у «Динамо» хорошая команда, я это говорил еще 10 месяцев назад.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты «Динамо» в весенней части сезона.

Команда под руководством Ролана Гусева одержала 3 победы подряд с общим счетом 13:3.

«Динамо » просто стало забивать. Что мешало бело-голубым это делать до этого? Надо спросить у футболистов, кто в команде. При Карпине команда была на 12-м месте.

Я говорил еще заранее – у «Динамо» сейчас хорошая команда, игроки те же самые. Я это говорил еще 10 месяцев назад, просто не лижу никому», – сказал Мостовой.