  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о результатах «Динамо» весной: «Они просто стали забивать. У них хорошая команда, игроки те же самые. Я это говорил еще 10 месяцев назад, просто не лижу никому»
23

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты «Динамо» в весенней части сезона. 

Команда под руководством Ролана Гусева одержала 3 победы подряд с общим счетом 13:3. 

«Динамо» просто стало забивать. Что мешало бело-голубым это делать до этого? Надо спросить у футболистов, кто в команде. При Карпине команда была на 12-м месте.

Я говорил еще заранее – у «Динамо» сейчас хорошая команда, игроки те же самые. Я это говорил еще 10 месяцев назад, просто не лижу никому», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoРолан Гусев
logoСпорт-Экспресс
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Намекнул что свободен
как никому? а себе?
Даже жене? Или он не женат?
Ответ Самый адовый Крикун
Даже жене? Или он не женат?
Сейчас в моде лизать Байкал. Жена это устаревший тренд)
Ответ agentkuper
Сейчас в моде лизать Байкал. Жена это устаревший тренд)
Тренд - на льду тренироваться, а потом в безопасный интернет можно язык погрузить.
У меня два вопроса.
1 - Кому ты там что говорил 10 месяцев назад?
2 - Причём тут твоë лизание? Точнее нелизание
Слили Карпина говорит Александр.
Если игроки те же самые и стали забивать, а раньше не забивали, то логичный вывод, что это связано с каким то изменившимся фактором. А изменился тренер). Но Мостовому логика не знакома, у него мышление ребенка. Но это не только его проблема. Такое мышление у многих футболистов. Как действующих, так и уже взрослых футбольных людей).
Не лижет поэтому и не берут в Спартак 😀
Все гениальное просто- они начали забивать.- Мостовой это адмирал Ясен Пень)
Некто Shaman в недоумении....
Присмотрись к орзул))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
