Лига конференций. 1/8 финала. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с АЕК Ларнака, «Фиорентина» одолела «Ракув», «Райо» обыграл «Самсунспор», «Шахтер» победил «Лех»

В Лиге конференций прошли первые матчи 1/8 финала.
В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Самсунспор» уступил «Райо Вальекано» (1:3), «Шахтер» обыграл «Лех» (3:1), «Кристал Пэлас» сыграл вничью с кипрским АЕК (0:0), «Фиорентина» одержала победу над «Ракувом» (2:1).
АЗ Алкмар
Овусу-Одуро, де Вит, Алешандре Пенетра, Гус, Касиус, Мейнанс, Смит, Копмейнерс, Дал, Пэрротт, Йенсен
Запасные: ван Дейл, Шин, Хорнкамп, Мердинк, Ден, Ичихара, Ауфкир, Дейкстра, Бугард, Верхюлст, Патати, Садик
Спарта Прага:
Суровчик, Зелены, Панак, Шевински, Рынеш, Кайринен, Ирвинг, Сонне, Гараслин, Войта, Куол
Запасные: Pedro Antonio Rodriguez Cuesta, Ученна, Маннсверк, Кухта, Кадержабек, Hugo Sochůrek, Kerl, Меркадо
Унаи Лопес Оскар Валентин
Самсунспор
Коджук, Томассон, ван Дронгелен, Шатка, Чифт, Макумбу, Хольсе, Нтчам, Юксел, Мендес, Муандилмаджи
Запасные: Явру, Боревкович, Альбак, Ндиайе, Генюль, Кылынч, Терюз, Эгрибаят, Атоен, Кулибали
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Луис Фелипе, Лежен, Рациу, Сисс, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Паласон, Ахомаш, Алеман
Запасные: Карденас, Диас, Оскар Валентин, Эспино, Гумбау, Молина Колорадо, Балиу, Менди, Трехо, Камельо, Де Фрутос
Гургуль Браганса Моутинью
Лех
Мрозек, Гургуль, Милич, Монька, Перейра, Козубаль, Пабло Родригес, Бенгтссон, Пальма, Голизаде, Исхак
Запасные: Андреев, Браганса Моутинью, Аньеро, Волемарк, Гумны, Mateusz Pruchniewski, Скшипчак, Оума, Тордарсон, Ишмаил
Шахтер:
Ризнык, Педро Энрике, Марлон, Бондарь, Винисиус Тобиас, Педриньо, Крыськив, Очеретько, Невертон, Элиаз, Сантана
Запасные: Северино, Феррейра, Азаров, Швед, Оба, Фесюн, Бондаренко, Мейреллес, Назарина, Траоре, Конопля, Гомес
Риека
Зломыслич, Деветак, Раделич, Майсторович, Ореч, Барко, Гояк, Данташ, Ндокит, Фрук, Аду-Аджей
Запасные: Петрович, Хусич, Noel Bodetić, Чоп, Рукавина, Тачи, Юрич, Морчиладзе, Ласицкас, Todorović
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Г. Дуэ, Барко, Эль-Мурабет, Нанаси, Энсисо, Амо-Амейо, Паничелли
Запасные: Юнссон, Луиш, Керкар, Омобамиделе, Уаттара, Фофана, Годо, Марешаль, Амугу, Кодия, Бозе, Яссин
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Джонсон, Гессан, Ларсен, Сарр
Запасные: Клайн, Пино, Хьюз, Девенни, Мэттьюз, Соса, Родни, Матета, Лерма, Бенитес, Риад, Кардинес
АЕК Ларнака:
Аломерович, Анхель Гарсия, Мирамон, Саборит, Миличевич, Экполо, Иванович, Пере Понс, Луиш Гуштаву, Роден, Байич
Запасные: Деметриу, Гурфинкель, Christodoulos Thoma, Гонсалес, Параскевас, Кирьяку, Chrístos Loukaïdis, Иоанну, Мудражия, Кабрера, Герасиму
Целе
Лебан, Карничник, Тутышкин, Бейгер, Ньето, Квесич, Хрка, Сешлар, Пожег Ванцаш, Кучис, Иосифов
Запасные: Водеб, Авдили, Даниэль, Котник, Кастро, Колар, Вуклишевич, Чалушич, Видович, Слуга, Евшенак
АЕК:
Стракоша, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Койта, Пинеда, Марин, Гачинович, Йович, Варга
Запасные: Кутеса, Пенрайс, Манталос, Бриньоли, Калоскамис, Перейра, Зини, Angelópoulos, Георгиев, Элиассон, Вида
Фиорентина
Кристенсен, Гозенс, Раньери, Комуццо, Фортини, Фаццини, Паризи, Ндур, Мандрагора, Фаббиан, Пикколи
Запасные: Гудмундссон, Харрисон, Додо, Куадио, Де Хеа, Леонарделли, Бальбо, Фаджоли, Бонанно, Садотти, Браски
Ракув:
Зых, Сварнас, Раковитан, Тудор, Пенько, Репка, Струски, Амеяу, Иви Лопес, Брунес, Макух
Запасные: Трелевски, Булат, Арсенич, Аморим, Мирчетич, Dominik Czeremski, Мосур, Jerzy Napieraj, Диаби, Иленич, Роша
Сигма Оломоуц
Коутны, Слама, Малы, Спачил, Русек, Штурм, Гали, Барат, Беран, Гадаш, Климент
Запасные: Грушка, Должников, Микуленка, Stoppen, Славичек, Patrik Siegl, Шип, Šimon Jalovičor, David Drábek, Яношек, Яссер
Майнц:
Бац, Потульски, Пош, Кор, Мвене, Сано, Бевинг, Небель, да Кошта, Мвумпа, Титц
Запасные: Гляйбер, Зиб, Ферачниг, Ли Чжэ Сон, Кавасаки, Морено Фель, Вайпер, Рисс, Видмер, Louis Marlon Babatz, Ляйтш, Мэлоуни
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
