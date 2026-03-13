  • Лига конференций. 1/8 финала. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с АЕК Ларнака, «Фиорентина» одолела «Ракув», «Райо» обыграл «Самсунспор», «Шахтер» победил «Лех»
20

Лига конференций. 1/8 финала. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с АЕК Ларнака, «Фиорентина» одолела «Ракув», «Райо» обыграл «Самсунспор», «Шахтер» победил «Лех»

В Лиге конференций прошли первые матчи 1/8 финала.

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Самсунспор» уступил «Райо Вальекано» (1:3), «Шахтер» обыграл «Лех» (3:1), «Кристал Пэлас» сыграл вничью с кипрским АЕК (0:0), «Фиорентина» одержала победу над «Ракувом» (2:1).

Лига Конференций. 1/8 финала
12 марта 17:45, АФАС-стадион
АЗ Алкмар
Завершен
2 - 1
Спарта Прага
Матч окончен
90’
+5’
Кадержабек
  Пэрротт
87’
79’
Зелены
76’
Гараслин   Кадержабек
76’
Войта   Кухта
Йенсен   Патати
69’
Касиус   Дейкстра
59’
50’
  Войта
Касиус
49’
48’
Кайринен
46’
Панак   Маннсверк
46’
Куол   Меркадо
2тайм
Перерыв
32’
Рынеш   Ученна
  Пэрротт
29’
АЗ Алкмар
Овусу-Одуро, де Вит, Алешандре Пенетра, Гус, Касиус, Мейнанс, Смит, Копмейнерс, Дал, Пэрротт, Йенсен
Запасные: ван Дейл, Шин, Хорнкамп, Мердинк, Ден, Ичихара, Ауфкир, Дейкстра, Бугард, Верхюлст, Патати, Садик
1тайм
Спарта Прага:
Суровчик, Зелены, Панак, Шевински, Рынеш, Кайринен, Ирвинг, Сонне, Гараслин, Войта, Куол
Запасные: Pedro Antonio Rodriguez Cuesta, Ученна, Маннсверк, Кухта, Кадержабек, Hugo Sochůrek, Kerl, Меркадо
Подробнее
Лига Конференций. 1/8 финала
12 марта 17:45, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Самсунспор
Завершен
1 - 3
Райо Вальекано
Матч окончен
87’
Сисс   Гумбау
83’
Альваро Гарсия   Эспино
Муандилмаджи   Ндиайе
82’
78’
  Алеман
76’
Унаи Лопес   Оскар Валентин
76’
Ахомаш   Де Фрутос
76’
Ахомаш
75’
Паласон   Диас
Мендес   Явру
64’
Чифт   Кулибали
64’
Макумбу   Кылынч
63’
Мендес
63’
57’
Луис Фелипе
Нтчам
46’
2тайм
Перерыв
40’
  Альваро Гарсия
Юксел
38’
  Муандилмаджи
21’
Хольсе
16’
15’
  Алеман
Самсунспор
Коджук, Томассон, ван Дронгелен, Шатка, Чифт, Макумбу, Хольсе, Нтчам, Юксел, Мендес, Муандилмаджи
Запасные: Явру, Боревкович, Альбак, Ндиайе, Генюль, Кылынч, Терюз, Эгрибаят, Атоен, Кулибали
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Луис Фелипе, Лежен, Рациу, Сисс, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Паласон, Ахомаш, Алеман
Запасные: Карденас, Диас, Оскар Валентин, Эспино, Гумбау, Молина Колорадо, Балиу, Менди, Трехо, Камельо, Де Фрутос
Подробнее
Лига Конференций. 1/8 финала
12 марта 17:45, Городской стадион Познань
Лех
Завершен
1 - 3
Шахтер
Матч окончен
90’
Северино
89’
Педриньо   Оба
85’
  Северино
Милич
84’
Пабло Родригес   Аньеро
83’
75’
Сантана   Феррейра
75’
Невертон   Северино
74’
Гомес   Назарина
74’
Невертон
72’
Бондарь
  Исхак
70’
Голизаде   Волемарк
61’
Пальма   Ишмаил
61’
Гургуль   Браганса Моутинью
61’
Голизаде
57’
48’
  Невертон
Бенгтссон   Оума
46’
2тайм
Перерыв
36’
Гомес
36’
  Гомес
27’
Крыськив   Гомес
Лех
Мрозек, Гургуль, Милич, Монька, Перейра, Козубаль, Пабло Родригес, Бенгтссон, Пальма, Голизаде, Исхак
Запасные: Андреев, Браганса Моутинью, Аньеро, Волемарк, Гумны, Mateusz Pruchniewski, Скшипчак, Оума, Тордарсон, Ишмаил
1тайм
Шахтер:
Ризнык, Педро Энрике, Марлон, Бондарь, Винисиус Тобиас, Педриньо, Крыськив, Очеретько, Невертон, Элиаз, Сантана
Запасные: Северино, Феррейра, Азаров, Швед, Оба, Фесюн, Бондаренко, Мейреллес, Назарина, Траоре, Конопля, Гомес
Подробнее
Лига Конференций. 1/8 финала
12 марта 17:45, ХНК Риека
Риека
Завершен
1 - 2
Страсбур
Матч окончен
86’
Амо-Амейо   Яссин
84’
Г. Дуэ
77’
Паничелли   Фофана
  Майсторович
76’
Деветак   Ласицкас
74’
Аду-Аджей   Юрич
74’
72’
  Годо
Гояк   Чоп
66’
Ндокит   Петрович
66’
66’
Энсисо   Уаттара
65’
Нанаси   Годо
Майсторович
52’
47’
Омобамиделе
46’
Дукуре   Омобамиделе
2тайм
Перерыв
Фрук
45’
29’
Дукуре
2’
  Паничелли
Риека
Зломыслич, Деветак, Раделич, Майсторович, Ореч, Барко, Гояк, Данташ, Ндокит, Фрук, Аду-Аджей
Запасные: Петрович, Хусич, Noel Bodetić, Чоп, Рукавина, Тачи, Юрич, Морчиладзе, Ласицкас, Todorović
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Г. Дуэ, Барко, Эль-Мурабет, Нанаси, Энсисо, Амо-Амейо, Паничелли
Запасные: Юнссон, Луиш, Керкар, Омобамиделе, Уаттара, Фофана, Годо, Марешаль, Амугу, Кодия, Бозе, Яссин
Подробнее
Лига Конференций. 1/8 финала
12 марта 20:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Завершен
0 - 0
АЕК Ларнака
Матч окончен
87’
Анхель Гарсия   Мудражия
Джонсон   Пино
87’
87’
Роден   Кирьяку
Ларсен   Матета
77’
68’
Байич   Кабрера
68’
Иванович   Гурфинкель
2тайм
Перерыв
Уортон
40’
29’
Мирамон   Иоанну
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Джонсон, Гессан, Ларсен, Сарр
Запасные: Клайн, Пино, Хьюз, Девенни, Мэттьюз, Соса, Родни, Матета, Лерма, Бенитес, Риад, Кардинес
1тайм
АЕК Ларнака:
Аломерович, Анхель Гарсия, Мирамон, Саборит, Миличевич, Экполо, Иванович, Пере Понс, Луиш Гуштаву, Роден, Байич
Запасные: Деметриу, Гурфинкель, Christodoulos Thoma, Гонсалес, Параскевас, Кирьяку, Chrístos Loukaïdis, Иоанну, Мудражия, Кабрера, Герасиму
Подробнее
Лига Конференций. 1/8 финала
12 марта 20:00, Арена Петрол
Целе
Завершен
0 - 4
АЕК
Матч окончен
86’
Варга   Калоскамис
Сешлар   Видович
85’
Кастро
81’
78’
Гачинович   Манталос
78’
Йович   Зини
Квесич   Котник
75’
74’
Пинеда   Перейра
74’
Койта   Кутеса
Пожег Ванцаш   Авдили
58’
57’
Койта
49’
  Мукуди
Хрка   Даниэль
46’
Тутышкин   Кастро
46’
2тайм
Перерыв
45’
Пинеда
36’
  Гачинович
33’
  Койта
Хрка
30’
3’
  Варга
Целе
Лебан, Карничник, Тутышкин, Бейгер, Ньето, Квесич, Хрка, Сешлар, Пожег Ванцаш, Кучис, Иосифов
Запасные: Водеб, Авдили, Даниэль, Котник, Кастро, Колар, Вуклишевич, Чалушич, Видович, Слуга, Евшенак
1тайм
АЕК:
Стракоша, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Койта, Пинеда, Марин, Гачинович, Йович, Варга
Запасные: Кутеса, Пенрайс, Манталос, Бриньоли, Калоскамис, Перейра, Зини, Angelópoulos, Георгиев, Элиассон, Вида
Подробнее
Лига Конференций. 1/8 финала
12 марта 20:00, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
2 - 1
Ракув
Матч окончен
90’
+6’
Зых
Фаджоли
90’
+6’
  Гудмундссон
90’
+3’
Паризи
85’
Мандрагора   Фаджоли
82’
Пикколи   Браски
82’
80’
Тудор
80’
Брунес   Роша
73’
Томчик
70’
Струски   Булат
Фортини   Додо
68’
  Ндур
62’
60’
  Брунес
60’
Иви Лопес   Диаби
60’
Пенько   Арсенич
Фаццини   Гудмундссон
59’
Гозенс   Харрисон
59’
Раньери
48’
2тайм
Перерыв
32’
Струски
Фиорентина
Кристенсен, Гозенс, Раньери, Комуццо, Фортини, Фаццини, Паризи, Ндур, Мандрагора, Фаббиан, Пикколи
Запасные: Гудмундссон, Харрисон, Додо, Куадио, Де Хеа, Леонарделли, Бальбо, Фаджоли, Бонанно, Садотти, Браски
1тайм
Ракув:
Зых, Сварнас, Раковитан, Тудор, Пенько, Репка, Струски, Амеяу, Иви Лопес, Брунес, Макух
Запасные: Трелевски, Булат, Арсенич, Аморим, Мирчетич, Dominik Czeremski, Мосур, Jerzy Napieraj, Диаби, Иленич, Роша
Подробнее
Лига Конференций. 1/8 финала
12 марта 20:00, Андрувстадион
Сигма Оломоуц
Завершен
0 - 0
Майнц
Матч окончен
90’
+1’
Мвене   Видмер
90’
+1’
Небель   Кавасаки
83’
Пош
82’
Титц   Зиб
Климент   Яссер
75’
Русек   Микуленка
75’
67’
Мвумпа   Вайпер
64’
Бевинг   Ли Чжэ Сон
Гали   Славичек
61’
Гадаш   Шип
61’
Климент
53’
2тайм
Перерыв
Сигма Оломоуц
Коутны, Слама, Малы, Спачил, Русек, Штурм, Гали, Барат, Беран, Гадаш, Климент
Запасные: Грушка, Должников, Микуленка, Stoppen, Славичек, Patrik Siegl, Шип, Šimon Jalovičor, David Drábek, Яношек, Яссер
1тайм
Майнц:
Бац, Потульски, Пош, Кор, Мвене, Сано, Бевинг, Небель, да Кошта, Мвумпа, Титц
Запасные: Гляйбер, Зиб, Ферачниг, Ли Чжэ Сон, Кавасаки, Морено Фель, Вайпер, Рисс, Видмер, Louis Marlon Babatz, Ляйтш, Мэлоуни
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
20 комментариев
У Райо игрок шикарный гол забил с финтом Зидана.
У Райо игрок шикарный гол забил с финтом Зидана.
Гол недели !
Александр Алеман вроде
У Райо игрок шикарный гол забил с финтом Зидана.
там бразилец из шахтёра тоже шикарно через себя забил
Ну наконец-то, дождались великих матчей:)
Какое Кристалл Пэлас дно
Орлам победы !
Кристал Пэлас подменили... То обыгрывает Тоттенхэм, то ничего не может сделать с АЕКОМ
Гостевые клубы, не по дружески отнеслись к хозяевам команд.... 🤌
