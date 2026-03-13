Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих
Единственной командой, выигравшей свой матч 1/8 финала, стала выступающая в Лиге Европы «Астон Вилла». Бирмингемцы одолели «Лилль» (1:0).
Также сегодня «Ноттингем Форест» уступил в ЛЕ «Мидтьюлланду» (0:1), а «Кристал Пэлас» сыграл вничью с АЕК из Ларнаки (0:0) в Лиге конференций.
В Лиге чемпионов во вторник «Тоттенхэм» проиграл «Атлетико» (2:5), «Ливерпуль» – «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» – «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
для сравнения:
Испания - 6 из 8, ЛЧ - 3.
Италия - 4 из 7, в ЛЧ - 1.
Германия - 5 из 7, ЛЧ - 2.
Франция - 4 из 7, ЛЧ - 1.
вот так недодоминируют.
Наконец-то кризис у этих англосаксов !
Пэлас на эту игру по 4 билета в одни руки предлагал без всякого членства
Лишь Эмери по привычке старается в ЛЕ
А вот имено места которые заняли не показывают реальный уровень, так как условный Реал играет с двумя топами и проигрывает им, и какой нибудь Середняк играет тоже 2 матча с топами, но остальные матчи с себе подобными командами ,вконце заканчивают где-то рядом, что ни как не отражает силу команд. С этой стороны систему можно дорабатывать.