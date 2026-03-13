Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих

У английских клубов всего одна победа на девятерых на этой еврокубковой неделе.

Единственной командой, выигравшей свой матч 1/8 финала, стала выступающая в Лиге Европы «Астон Вилла ». Бирмингемцы одолели «Лилль» (1:0).

Также сегодня «Ноттингем Форест » уступил в ЛЕ «Мидтьюлланду» (0:1), а «Кристал Пэлас » сыграл вничью с АЕК из Ларнаки (0:0) в Лиге конференций.

В Лиге чемпионов во вторник «Тоттенхэм» проиграл «Атлетико» (2:5), «Ливерпуль » – «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» – «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).