  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих
90

Единственной командой, выигравшей свой матч 1/8 финала, стала выступающая в Лиге Европы «Астон Вилла». Бирмингемцы одолели «Лилль» (1:0).

Также сегодня «Ноттингем Форест» уступил в ЛЕ «Мидтьюлланду» (0:1), а «Кристал Пэлас» сыграл вничью с АЕК из Ларнаки (0:0) в Лиге конференций.

В Лиге чемпионов во вторник «Тоттенхэм» проиграл «Атлетико» (2:5), «Ливерпуль» – «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» – «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoНьюкасл
logoНоттингем Форест
logoАстон Вилла
logoКристал Пэлас
logoЛига конференций УЕФА
logoАрсенал
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoбундеслига Германия
logoАтлетико
logoПСЖ
logoМидтьюлланд
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoЛа Лига
logoАЕК Ларнака
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Кипр
logoБайер
logoвысшая лига Дания
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoЛилль
90 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дайте Бернли, Ноттингему и Бредфорду еще пару ярдиков на закуп в трансферное окно, тогда может начнуть обыгрывать Митдьюланн и кипрский АЕК, составы которых дешевле чем цена отдельных игроков этих команд.
Ну по факту все равно АПЛ впереди планеты всей. Даже если 3 клуба выйдут в 1/4, а это вполне реально, то все равно будет лучший результат. Кстати интересно, когда 5 команд АПЛ была среди лучших 8 команд ЛЧ, писал ди ты какие то позитивные комменты в их адрес?)
Как-то недодоминировали
доминация откладывается)
у АПЛ в еврокубках остаются 9 команд из 9. из них 6 - в ЛЧ.
для сравнения:
Испания - 6 из 8, ЛЧ - 3.
Италия - 4 из 7, в ЛЧ - 1.
Германия - 5 из 7, ЛЧ - 2.
Франция - 4 из 7, ЛЧ - 1.
вот так недодоминируют.
Так что прежде хаить другие чемпионаты все надо помнить, что у всех бывают взлеты и падения
Ну уж нет !
Наконец-то кризис у этих англосаксов !
Это не день Бэкхема
это конечно мемно, но я не удивлюсь если в финале 3 из 3 кубков будет по команде апл, арсенал из за сетки, астон вилла в ле потому что эмери, кристал на бумаге могут остановить только фиалки в 1/4, которые ведут очередной крестовый за этим сраным кубком лк
Нсть ощущение что фиалкам лучше постараться не вылететь в пердив, а не бросать все силы на какой то рофлокубок
кристал, который дома с киприотами нули скатал?
Английский календарь очень сильно бьет по английским клубам в ЕК. Еще и в еврокубках формат изменили, увеличив до 1/8 финала количество матчей на 2-4 игры. Играть по две игры в неделю каждый месяц тоже не дело.
Форест вылетел из КАЛ - 17 сентября, из КА - 9 января, КП вылетел из КАЛ - 23 декабря, из КА - 10 января. В остальном у этих команд обычный нац. чемп из 38 туров и ЕК. Что мешает им в марте обыгрывать грозных датчан и киприотов одному богу известно.
Еврокубки кроме ЛЧ тут никому неинтересны

Пэлас на эту игру по 4 билета в одни руки предлагал без всякого членства

Лишь Эмери по привычке старается в ЛЕ
В Англии ходят на 6 лигу . А на Пэлас то точно придут. Каждый матч стадион полный. А тут вдруг раздавали билеты!?
Как минимум, лига Европы с точки зрения попадания в ЛЧ очень интересна практически всем.
Пока ответные игры не сыграны это все несерьезно. Ливерпуль, Арсенал, АВ фавориты перед ответными играми, Ньюкасл поборется еще, да и КП и Форест по прежнему имеют неплохие шансы. Ну и вполне возможен камбек кого то из разгромленных клубов, даже ТТХ, зная как иногда трусливо играет Симеоне в гостях.
В этом сезоне спад у клубов АПЛ. В самой АПЛ это тоже заметно, как игры стали рваными и никто не блещит стабильностью (даже Арсенал) но при этом всё равно АПЛ на первом месте по набранным очкам среди клубов в еврокубках.
Похоже что этот сезон АПЛ один из самых слабых по силе. Как ни печально это признавать, Арсенал лидирует в АПЛ в том числе из за слабости Сити Ливерпуля и остальной компании
Апл в этом сезоне выглядит на удивление без идейно, серо, буднично, какие то истощенные, физически, морально, психологически, абсолютно все, думаю пора уже сокращать количество матчей, при таком формате Бавария, Псж, Реал, будут свежее, АПл нужно сокращать лигу до 18 команд либо можно даже радикально до 16 команд, убрать мусорный кубок АПл, либо сделать чтобы там был возраст U-23, ну и убрать все эти клубные чемпионаты мира, лиги нации и прочий мусор, который летом не даёт полноценно отдохнуть и набрать сил к сезону
Думаю надо ликвидировать кубок лиги
Кто что не говорил, нынешний группой этап не говорит не о чем, хотя бы потому что Спортинг с 7места был разгромлен командой с 23 места, в прошлом сезоне команда с 22места стала обладателем ЛЧ, а команда с 1 места вылетела сразу же.
Я сразу сказал что этот формат с выходом 24 команд, своего рода товарищеские разогревочный турнир, можно играть в пол силы, катать по 0-0 одержать пару побед и выйти да хоть с 24 места, а дальше как получится, какая форма будет к весне, к плей оф, пропал то чувство, мандража, когда можешь из за одной ошибки вылетить, топ клубы не хотят напрягаться, но при этом хотят больше матчей, но качество матчей становится сомнительным, раньше групповой этап ЛЧ был праздником футбола, помню 98-99 года, группа Бавария, Барселона, Мю, Брондбю, вот рубились, Барса чемпион Испании с крутым составом не смогла выйти, а в другой группе Динамо К, Панатинайкос, Арсенал, Ланс, вышел из группы только Динамо К., к примеру да, какая концентрация и борьба, но на это начали жаловаться топ клубы, после чего через некоторое время сделали так чтобы максимально исключить вылет на раннем этапе, сделали 2 абсолютных топ клуба и 2 абсолютных аутсайдера ( это была реформа Платини к примеру в группе есть Бавария и Реал, к ним добавляли Апоэл и Шериф ) но со временем и на это стали жаловаться Топ клубы, указывая что Северо американскую модель Нба, Нхл, Нфл , где много матчей, много денег, начали давить бойкотом и созданием супер лиги, и вот создали такое чудо, где выходят 24 команды, где на 2 матча больше, ещё чуть больше плей оф, соответственно чуть больше денег, но формат мне абсолютно не зашёл, фактически можно смотреть с 1/4, все остальное почти мусорное время
Мне этот формат кажется подходящим, из-за того что много топ матчей, чего раньше не было.
А вот имено места которые заняли не показывают реальный уровень, так как условный Реал играет с двумя топами и проигрывает им, и какой нибудь Середняк играет тоже 2 матча с топами, но остальные матчи с себе подобными командами ,вконце заканчивают где-то рядом, что ни как не отражает силу команд. С этой стороны систему можно дорабатывать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
