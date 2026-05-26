Некрасов о Суперкубке России с «Зенитом»: «Спартак» – самая популярная команда в стране. Готовы играть где угодно»
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что красно-белые готовы играть за Суперкубок России в любом городе, поскольку у команды есть болельщики по всей России.
В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Спартак» сыграет с «Зенитом», встреча состоится 18 июля. Ранее сообщалось, что игра может пройти в Нижнем Новгороде.
– Есть ли мысли о будущем сезоне?
– Ребята отдохнут. Мы продолжим работать над усилением команды. И готовимся к 18 июля – Суперкубок.
– Где бы хотели сыграть с «Зенитом»?
– Честно говоря, нам без разницы. Конечно же, когда трибуны гонят нас вперед – это лучше! Но в стране «Спартак» – это самая популярная команда. Поэтому готовы играть где угодно, – сказал Некрасов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Стадион большой, зрителей придет много... что там еще по поводу финала кубка в "Лужниках" было положено говорить?
Я правда, не уверен, что она смотрит все их матчи и прямо чутко переживает все победы/поражения
Через лет 20 вскроется, что это был просто хайп для раскрутки 💸, а она просто приезжала на стадион ради награждений единственный раз в году 😁