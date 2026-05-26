Некрасов о Суперкубке России с «Зенитом»: «Спартак» – самая популярная команда в стране. Готовы играть где угодно»

Гендиректор «Спартака» о Суперкубке: готовы играть где угодно.

Гендиректор «Спартака » Сергей Некрасов заявил, что красно-белые готовы играть за Суперкубок России в любом городе, поскольку у команды есть болельщики по всей России.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Спартак» сыграет с «Зенитом», встреча состоится 18 июля. Ранее сообщалось , что игра может пройти в Нижнем Новгороде.

– Есть ли мысли о будущем сезоне?

– Ребята отдохнут. Мы продолжим работать над усилением команды. И готовимся к 18 июля – Суперкубок.

– Где бы хотели сыграть с «Зенитом»?

– Честно говоря, нам без разницы. Конечно же, когда трибуны гонят нас вперед – это лучше! Но в стране «Спартак» – это самая популярная команда. Поэтому готовы играть где угодно, – сказал Некрасов.