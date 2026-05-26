Ибрагимов из «МЮ» о том, как одноклубники отреагировали на его вызов в сборную России: «Ты едешь на чемпионат мира?»
Амир Ибрагимов рассказал про реакцию одноклубников на вызов в сборную России.
18-летний игрок системы «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, как одноклубники отреагировали на его вызов в сборную России на BetBoom товарищеские игры со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
«Если честно, [партнеры по команде] были очень рады за меня. Многие меня спрашивали: «Ты едешь на чемпионат мира?»
Они не все знают, что Россия пока не может играть [там], но все сначала подумали, что я еду на ЧМ, я им потом объяснил. Тренеры были очень рады, поздравили меня, сказали «Покажи, на что ты способен»: для них это всегда хорошо», – заявил полузащитник.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
