  Гави о вызове в сборную Испании на ЧМ-2026: «После всех страданий, падений и подъемов этот ЧМ будет ощущаться иначе. Сделаю все, чтобы мы могли вернуть кубок домой»
Гави о вызове в сборную Испании на ЧМ-2026: «После всех страданий, падений и подъемов этот ЧМ будет ощущаться иначе. Сделаю все, чтобы мы могли вернуть кубок домой»

Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал вызов в сборную Испании на ЧМ-2026.

Вчера главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил окончательную заявку на чемпионат мира. Гави год не играл за сборную из-за травмы и операции на колене. 

«Мечта сбылась, и я смогу сыграть на своем втором чемпионате мира, представляя свою страну! Он будет ощущаться иначе после всех страданий, падений и подъемов дважды за три года, но я уверяю вас, что сделаю все, что в моих силах, чтобы мы могли вернуть кубок мира домой.

Для меня быть в списке из 26 игроков – это большая гордость и честь, и мы хотим сделать так, чтобы вы тоже гордились!» – написал Гави в соцсети.

Гави заплакал после вызова на ЧМ – Ямаль выложил реакцию одноклубника. Хавбек «Барсы» не играл за сборную год

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Гави
Комментарии

Болельщики Реала опять будут болеть против сборной Испании, потому что теперь вообще ни одного представителя из клуба )
Ответbenjamin92
Сразу видно каталонские комплексы
Ответbenjamin92
как это вообще связано? всегда было на Испанию пофиг, сколько бы представителей Мадрида/Барсы там ни было
В сборной всегда великолепно играл, плюс сейчас вообще после травмы вернулся здорово
Какие вопросы к вызову
ОтветBazilic
Комментарий скрыт
ОтветShuller18
Комментарий скрыт
у шуля депрессия из за Гави)
Гави в сборной может легко представлять и риал, являясь его полноправным хозяином 👍
Слава богу Де ла Фуэнте отцепил всяких пассажиров типа старого карвальяхаля, этот неадекват бы только обстановку в сборной портил своими 15 эльче да людей бы бил исподтишка👍
ОтветRaindrop Drop Top
Бедолага, до конца своих дней будешь обиженным на Реал 😂
Какие могут быть комплексы?
Барселона: чемпион Испании, яркая молодая команда со своим стилем игры, воспитанниками, прекрасной академией, 8 представителей в сб.Испании.
Реал: Мадрид
Ответbenjamin92
Хейсен = 28 матчей в ЛЛ, 2 гола + 2 ассиста. Средний балл (рейтинг) = 7.22.
Каррерас = 28 матчей в ЛЛ, 2 гола + 3 ассиста. Средний балл (рейтинг) = 7.52.
Гави = 11 матчей в ЛЛ. 0 голов + 1 ассист. Средний балл (рейтинг) = 6.88.
Год не играл и получил вызов
Испания сейчас настолько сильна что воткнула Франции на изи аж 5 мячей. Не вижу кто и что им может помешать
ОтветILB05
Правда и пропустила 4 гола. На ЧМ все будет по-другому
ОтветIron Dragon
Да, по-другому. Воткнут двушку как на евро вместо пятерки
Только у Кюрасау есть шансы против этой Испании
Вера де Ла Фуэнте в Мерино и Гави безмерна. Оба практически не играли от слова совсем, но в заявку включены.
Странно, что не взяли Берналя, игравшего больше и эффективней примерно на той же позиции.
ОтветКино Музыка
Гави может и на фланге выйти
