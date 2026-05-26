Гави о вызове в сборную Испании на ЧМ-2026: «После всех страданий, падений и подъемов этот ЧМ будет ощущаться иначе. Сделаю все, чтобы мы могли вернуть кубок домой»

Гави о вызове на ЧМ-2026: мечта сбылась после всех страданий.

Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал вызов в сборную Испании на ЧМ-2026.

Вчера главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил окончательную заявку на чемпионат мира. Гави год не играл за сборную из-за травмы и операции на колене.

«Мечта сбылась, и я смогу сыграть на своем втором чемпионате мира, представляя свою страну! Он будет ощущаться иначе после всех страданий, падений и подъемов дважды за три года, но я уверяю вас, что сделаю все, что в моих силах, чтобы мы могли вернуть кубок мира домой.

Для меня быть в списке из 26 игроков – это большая гордость и честь, и мы хотим сделать так, чтобы вы тоже гордились!» – написал Гави в соцсети.

