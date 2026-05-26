Гави о вызове в сборную Испании на ЧМ-2026: «После всех страданий, падений и подъемов этот ЧМ будет ощущаться иначе. Сделаю все, чтобы мы могли вернуть кубок домой»
Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал вызов в сборную Испании на ЧМ-2026.
Вчера главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил окончательную заявку на чемпионат мира. Гави год не играл за сборную из-за травмы и операции на колене.
«Мечта сбылась, и я смогу сыграть на своем втором чемпионате мира, представляя свою страну! Он будет ощущаться иначе после всех страданий, падений и подъемов дважды за три года, но я уверяю вас, что сделаю все, что в моих силах, чтобы мы могли вернуть кубок мира домой.
Для меня быть в списке из 26 игроков – это большая гордость и честь, и мы хотим сделать так, чтобы вы тоже гордились!» – написал Гави в соцсети.
Какие вопросы к вызову
Слава богу Де ла Фуэнте отцепил всяких пассажиров типа старого карвальяхаля, этот неадекват бы только обстановку в сборной портил своими 15 эльче да людей бы бил исподтишка👍
Барселона: чемпион Испании, яркая молодая команда со своим стилем игры, воспитанниками, прекрасной академией, 8 представителей в сб.Испании.
Реал: Мадрид
Каррерас = 28 матчей в ЛЛ, 2 гола + 3 ассиста. Средний балл (рейтинг) = 7.52.
Гави = 11 матчей в ЛЛ. 0 голов + 1 ассист. Средний балл (рейтинг) = 6.88.