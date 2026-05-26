Джику из «Спартака», Семеньо, Парти, Иньяки Уильямс, Айю – в составе Ганы для подготовки к ЧМ-2026

Джику из «Спартака» и Семеньо вошли в состав сборной Ганы перед ЧМ-2026.

Защитник «Спартака » Александр Джику попал в состав сборной Ганы для подготовки к ЧМ-2026 и товарищескому матчу с Уэльсом, который пройдет 2 июня в Кардиффе.

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш включил 31-летнего игрока в состав из 28 человек. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Гана сыграет в группе L с Панамой, Англией и Хорватией.

Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен »), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс »), Соломон Агбаси («Хартс оф Оук»), Пол Реверсон («Аякс »);

Защитники: Абдул Рахман Баба (ПАОК ), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн »), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул»), Джонас Аджетеи («Вольфсбург»), Коджо Оппонг («Ницца»), Александр Джику («Спартак»);

Полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Куаси Сибо («Овьедо»), Калеб Йиренки («Нордшелланд»), Кристофер Баа («Аль-Кадисия»);

Нападающие: Огастин Боачи («Сент-Этьен»), Иссахаку Абдул Фатау («Лестер»), Камаль Сулемана («Аталанта»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джордан Айю («Лестер»).