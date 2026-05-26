  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джику из «Спартака», Семеньо, Парти, Иньяки Уильямс, Айю – в составе Ганы для подготовки к ЧМ-2026
0

Джику из «Спартака», Семеньо, Парти, Иньяки Уильямс, Айю – в составе Ганы для подготовки к ЧМ-2026

Джику из «Спартака» и Семеньо вошли в состав сборной Ганы перед ЧМ-2026.

Защитник «Спартака» Александр Джику попал в состав сборной Ганы для подготовки к ЧМ-2026 и товарищескому матчу с Уэльсом, который пройдет 2 июня в Кардиффе.

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш включил 31-летнего игрока в состав из 28 человек. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Гана сыграет в группе L с Панамой, Англией и Хорватией.

Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-ЗиджиСанкт-Галлен»), Джозеф АнангСент-Патрикс»), Соломон Агбаси («Хартс оф Оук»), Пол РеверсонАякс»);

Защитники: Абдул Рахман Баба (ПАОК), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул»), Джонас Аджетеи («Вольфсбург»), Коджо Оппонг («Ницца»), Александр Джику («Спартак»);

Полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Куаси Сибо («Овьедо»), Калеб Йиренки («Нордшелланд»), Кристофер Баа («Аль-Кадисия»);

Нападающие: Огастин Боачи («Сент-Этьен»), Иссахаку Абдул Фатау («Лестер»), Камаль Сулемана («Аталанта»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джордан Айю («Лестер»).

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?197 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Ассоциации футбола Ганы
logoсборная Ганы по футболу
logoСпартак
logoчемпионат мира
logoКарлуш Кейруш
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Джику
logoЛоуренс Ати-Зиджи
logoСанкт-Галлен
logoвысшая лига Ирландия
Хартс оф Оук
logoПол Реверсон
logoвысшая лига Гана
logoАякс
logoвысшая лига Нидерланды
logoДжозеф Ананг
logoСент-Патрикс
logoБенджамин Асаре
logoвысшая лига Швейцария
logoКуаси Сибо
logoКоджо Оппонг
logoРенн
logoАбдул Рахман Баба
logoМарвен Сеная
logoлига 1 Франция
logoДжонас Аджетеи
logoОсер
logoвысшая лига Турция
logoвысшая лига Греция
logoГидеон Менса
logoРеал Овьедо
logoбундеслига Германия
logoДжером Опоку
logoАлиду Сейду
logoЭлиша Овусу
logoЛа Лига
logoИстанбул
logoРайо Вальекано
logoВольфсбург
logoНицца
logoТомас Парти
logoПАОК
logoАбдул Мумин
logoВильярреал
logoКамаль Сулемана
logoПринс Квабена Аду
logoБрэндон Томас-Асанте
logoАнтуан Семеньо
logoАтлетик
logoВиктория Пльзень
logoКалеб Йиренки
logoД3 Англия
logoЛестер
logoИньяки Уильямс
logoИссахаку Абдул Фатау
logoЭрнест Нуама
logoЛион
logoСент-Этьен
logoНордшелланд
logoпремьер-лига Англия
logoАль-Кадисия
logoКовентри
logoвысшая лига Дания
logoАталанта
logoМанчестер Сити
logoОгастин Боачи
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКристофер Баа
logoсерия А Италия
logoчемпионшип
logoД2 Франция
logoДжордан Айю
logoвысшая лига Чехия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Слабый состав. Один Семеньо не вытащит. Засчет победы над Панамой могут конечно в 1/16, да и то не факт что справятся с ней
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Слабый состав. Один Семеньо не вытащит. Засчет победы над Панамой могут конечно в 1/16, да и то не факт что справятся с ней
Да, раньше мощнее состав был. Сейчас только Парти и Семеньо, насчёт Иньяки не знаю, вроде известный, но уже наверное старый, не следил за ним, как он сейчас играет
Жалко, что Кудус и Салису травмированы
Зачем интересно нужно 5 вратарей, причем два из одной команды, то есть один там явно не основной
Ответnhj8jkhtbt
Зачем интересно нужно 5 вратарей, причем два из одной команды, то есть один там явно не основной
Может какой-то молодой и перспективный, для опыта взяли
Ответnhj8jkhtbt
Зачем интересно нужно 5 вратарей, причем два из одной команды, то есть один там явно не основной
вызвали из местного нищего чемпа, чтобы клуб заработал денег фифа за игроков в сборной
Удачи Александру в сборной и без травм!
Неплохой состав, могут пошуметь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» заменил Джику из-за травмы в конце 1-го тайма игры с «Краснодаром». Вышедший на замену Мартинс получил желтую через 2 минуты
24 мая, 16:04
Гьян о незабитом пенальти Уругваю на ЧМ-2010: «Я ненавидел Суареса, но понял, что сделал бы то же самое. Иногда люди все еще оскорбляют меня, возможно, придется жить с этим всю жизнь»
19 мая, 18:50
Кейруш возглавил сборную Ганы перед ЧМ-2026
13 апреля, 19:59
Рекомендуем
Главные новости
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
12 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Перес о деле Негрейры: «Я пойду до конца. Предоставлю Чеферину досье о крупнейшем коррупционном деле в истории, над которым работал 3 года. «Реалу» повезло, что у него есть я»
вчера, 21:31
Ко всем новостям
Последние новости
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Кафу считает, что все игроки «Милана» могли бы играть за «Арсенал» и «ПСЖ»: «Хорошие футболисты, непопадание в ЛЧ не делает их плохими»
вчера, 17:42
Рекомендуем