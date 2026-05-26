Джику из «Спартака», Семеньо, Парти, Иньяки Уильямс, Айю – в составе Ганы для подготовки к ЧМ-2026
Защитник «Спартака» Александр Джику попал в состав сборной Ганы для подготовки к ЧМ-2026 и товарищескому матчу с Уэльсом, который пройдет 2 июня в Кардиффе.
Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш включил 31-летнего игрока в состав из 28 человек. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Гана сыграет в группе L с Панамой, Англией и Хорватией.
Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс»), Соломон Агбаси («Хартс оф Оук»), Пол Реверсон («Аякс»);
Защитники: Абдул Рахман Баба (ПАОК), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул»), Джонас Аджетеи («Вольфсбург»), Коджо Оппонг («Ницца»), Александр Джику («Спартак»);
Полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Куаси Сибо («Овьедо»), Калеб Йиренки («Нордшелланд»), Кристофер Баа («Аль-Кадисия»);
Нападающие: Огастин Боачи («Сент-Этьен»), Иссахаку Абдул Фатау («Лестер»), Камаль Сулемана («Аталанта»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джордан Айю («Лестер»).
