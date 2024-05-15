Ведь это была последняя надежда «Арсенала».

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче, из-за которого «Арсенал» был выше в таблице – теперь одинаковое количество матчей, действующий чемпион впереди, а для защиты титула осталось только обыграть дома «Вест Хэм» в последнем туре.

«Арсеналу» играть с «Эвертоном», но просто победа ничего не даст. Останется только верить в то, что соседи-лондонцы сделают подарок.

Одни вот только что-то не смогли.

«Сити» и Пеп нервничали тайм. Но КДБ с Холандом порешали

Ситуация к перерыву устраивала «Арсенал». «Тоттенхэм» с «Сити» плотно бодался, точно претендовал как минимум на ничью, и это оставляло надежду фанатам соседа-врага.

Пеп Гвардиола был особенно нервным. Явно понимал, что это главный из оставшихся шагов к победе в чемпионате. У него на новом стадионе «Тоттенхэма» совсем не получалось. Выглядело как проклятье : четыре матча, четыре поражения даже без забитых.

Но вот на пике сезона все удалось. Сначала – сломать безголевую серию. Конечно, все сделали главные люди атаки: Кевин де Брюйне получил пространство под прострел, Эрлинг Холанд нашел место между защитниками и внес из вратарской.

Лучший ассистент – с ассистом, лучший бомбардир – с голом.

Причем с победным, потому что «Тоттенхэм» ответа не нашел, хотя «Сити» и пришлось поотбиваться.

Сон в концовке не использовал выход один на один. Похоже, чемпионство сохранил вратарь Штефан Ортега: он в середине второго тайма вышел на замену вместо Эдерсона, получившего по голове коленом от Кристиана Ромеро, а на 86-й минуте спас в эпизоде с Соном.

Следом Жереми Доку – вот это удачный пак замен, появился вместе с Ортегой вместо КДБ – заработал пенальти, Холанд реализовал и сделал дубль, а «Сити» утвердил победу.

В самый нужный день Пеп на «Тоттенхэм стэдиум» все-таки выиграл.

Фаны «Тоттенхэма» радовались голу в свои ворота. Настолько не хотели помогать «Арсеналу»

Перед игрой мы объясняли , как фанату «Арсенала» квалифицированно прикинуться болельщиком «Тоттенхэма» ради нужного результата. Но вот беда: Никита Киселев не объяснил фанатам «Тоттенхэма», как в таком матче болеть за свою команду.

Потому что как только Эрлинг Холанд забил, с трибун послышалось: «Фанаты «Арсенала», вы смотрите?»

Издевательства. И радость, что собственная команда пропустила.

Перед игрой владельцы абонементов массово выставляли свои места на продажу. Хотя в других ситуациях трудно себе представить, чтобы по собственной воле пропускали топовый матч, приезд «Сити».

А так – многим правда оказалось важнее, чтобы «Тоттенхэм» проиграл, и «Арсенал» не стал чемпионом, чем собственные шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Они ведь были: отыгрывать у «Астон Виллы» за два тура надо было пять очков, победа сокращала бы дистанцию до двух перед последними матчами. И «Тоттенхэм» в этой борьбе за четвертое место был бы в той же позиции, как в итоге «Арсенал» под «Сити» в чемпионской гонке.

Так что «Вилла» в ЛЧ, «Сити» – лидер не только по потерянным, но и по набранным, а «Тоттенхэм» – максимум пятый, это пропуск в Лигу Европы.

Фото: East News /David Klein/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru /Justin Setterfield