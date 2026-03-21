  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин о том, что Кукуян пропускает тур РПЛ: «Наказание за работу на игре «Зенита» с махачкалинским «Динамо», очевидно. Но это не затянется, поскольку ощущается нехватка качественных судей»
Лапочкин о том, что Кукуян пропускает тур РПЛ: «Наказание за работу на игре «Зенита» с махачкалинским «Динамо», очевидно. Но это не затянется, поскольку ощущается нехватка качественных судей»

Сергей Лапочкин считает, что Павел Кукуян наказан за спорные решения в матче «Зенит» – «Динамо» Махачкала (1:0).

– Сегодня были опубликованы фамилии арбитров, которые будут работать в следующем туре Мир РПЛ. В списке нет Павла Кукуяна, Евгения Буланова и Сергея Карасева. Говорит ли это о недовольстве их работой?

– Была признана ошибка Карасева – он не удалил Соболева, поэтому определенное наказание Сергей получил. Что касается трех арбитров, работавших на кубковом матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо», – они не задействованы в туре ни в каком виде. Очевидно, это также является мерой наказания за их работу в Санкт‑Петербурге.

Хочется надеяться, что это будет недолгая пауза, потому что мы видим: есть арбитры, которые, мягко говоря, не лучшим образом отработали в 19‑м туре – это Шафеев и Фролов. Думаю, наказание Кукуяна не затянется, поскольку сейчас ощущается нехватка качественных судей. При том, что количественно их достаточно, уровень работы некоторых из них оставляет вопросы», – сказал экс-рефери.

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?

Кто выиграет ЛЧ?38986 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoДинамо Махачкала
Евгений Буланов
logoПавел Кукуян
logoЗенит
logoСергей Карасев
logoСпартак
logoАлександр Соболев
logoСергей Лапочкин
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
Антон Фролов судья
Рафаэль Шафеев
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давая такой пенальти, нельзя говорить про судью что он качественный. Он вообще не должен больше судить матчи, потому что там только можно было придумать пенальти
Ответ Axmat Cecenov
Тут надо понимать, главное не качество.
А быть послушным
Ответ Axmat Cecenov
Дело в том, что Зпрф наоборот обеспечивает таким судьям карьеру в лиге приколов газпрома.
Вот в этом главная проблема, что судьи могут бесконечно косячить и влиять на результаты команд, а им за это по сути только пальчиком грозят
Приравняли, конечно, неудаление Соболева и пеналь Махачкале. За такой пенальти пожизненное отстранение должно быть.
Вернее, Ощущается хватка некачественных судей
Если его назначат на следующую игру Зенита (гордость российского футбола), никто уже не удивится
А во время паузы эта троица отлично проведёт время отдыхая на островах с блэкджеком и путанками. Благо теперь есть на что
Я вот не пойму, неужели так сложно, нормально судить когда есть вар?
Ответ Ю. Евгеньевич
Судить нормально можно, но тогда карточка пустая будет, потому как с нормальным судейством кое-кто ее не пополнял бы :)
Ответ Ю. Евгеньевич
Да нет не сложно. Просто хочется кому то угодить.
Наказание какаяна не затянется и он продолжит творить дичь, чувствуя свою безнаказанность. Безнаказанность порождает вседозволенность.
Ку ку ты где?
Все нормально... В следующем туре вернусь
Два из троих отстраненных судили матчи с участием Зенита и совершили в их пользу результативные "ошибки". Конечно длительного наказания не последует, у нас же нехватка таких судей.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
58 секунд назадLive
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
3 минуты назад
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
13 минут назад
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
16 минут назадLive
Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
30 минут назадLive
Топ-матч в Ла Лиге – «Реал» встречается с «Атлетико». Ставьте на игру с фрибетом до 15 000!
31 минуту назадПромо
Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
36 минут назад
«Комо» Фабрегаса выиграл 5 матчей подряд в Серии А и идет на 4-м месте
39 минут назад
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
1 минуту назадLive
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
12 минут назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
23 минуты назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
31 минуту назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 13:31Live
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
сегодня, 13:30Live
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
сегодня, 13:00Live
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
сегодня, 12:50
Рекомендуем