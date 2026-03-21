Лапочкин о том, что Кукуян пропускает тур РПЛ: «Наказание за работу на игре «Зенита» с махачкалинским «Динамо», очевидно. Но это не затянется, поскольку ощущается нехватка качественных судей»

Лапочкин считает, что Кукуян наказан за работу в Кубке: но это не затянется.

Сергей Лапочкин считает, что Павел Кукуян наказан за спорные решения в матче «Зенит» – «Динамо» Махачкала (1:0).

– Сегодня были опубликованы фамилии арбитров, которые будут работать в следующем туре Мир РПЛ. В списке нет Павла Кукуяна, Евгения Буланова и Сергея Карасева. Говорит ли это о недовольстве их работой?

– Была признана ошибка Карасева – он не удалил Соболева, поэтому определенное наказание Сергей получил. Что касается трех арбитров, работавших на кубковом матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо», – они не задействованы в туре ни в каком виде. Очевидно, это также является мерой наказания за их работу в Санкт‑Петербурге.

Хочется надеяться, что это будет недолгая пауза, потому что мы видим: есть арбитры, которые, мягко говоря, не лучшим образом отработали в 19‑м туре – это Шафеев и Фролов. Думаю, наказание Кукуяна не затянется, поскольку сейчас ощущается нехватка качественных судей. При том, что количественно их достаточно, уровень работы некоторых из них оставляет вопросы», – сказал экс-рефери.

