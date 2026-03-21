  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Шакил О′Нил о критике Неймара: «Даже великого Джордана критиковали, Леброна, меня – нужно использовать это как мотивацию. Ему надо выиграть ЧМ»
Шакил О′Нил о критике Неймара: «Даже великого Джордана критиковали, Леброна, меня – нужно использовать это как мотивацию. Ему надо выиграть ЧМ»

Бывший центровой «Лейкерс» Шакил О′Нил высказался о критике в адрес форварда «Сантоса» Неймара и о невызове игрока в сборную Бразилии.

«Неймар когда-нибудь выигрывал чемпионат мира? Каждого могут подвергнуть критике, но никто не может критиковать меня больше, чем я сам. Особенно когда читаешь такое: «Шак набрал 50 очков и проиграл». Думаете, меня это не расстраивало?

Иногда нужно посмотреть на критику и постараться понять, есть ли в ней правда. Во время моей карьеры часть критики была правдива, другая была просто нелепой. И я использовал ее как мотивацию. Думаю, Неймар поступает так же.

Он выигрывал местные чемпионаты, но не побеждал на ЧМ? Я понимаю, он выиграл много трофеев, но ему нужно выиграть чемпионат мира. Люди говорят о нем. Надеюсь, он использует критику и мотивацию, чтобы добиться своей цели.

Когда ты живешь такой жизнь, критика всегда будет. С ней сталкивался даже великий Майкл Джордан, Леброн Джеймс – даже такие парни. Это часть работы. В какой-то момент нужно брать трофеи. Я это сумел сделать», – сказал О′Нил.

Кто выиграет ЛЧ?28976 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: UOL
logoНеймар
logoШакил О′Нил
logoСборная Бразилии по футболу
logoСантос
logoвысшая лига Бразилия
logoЛеброн Джеймс
logoМайкл Джордан
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чтобы выиграть ЧМ, нужно для начала оказаться в сборной на этом ЧМ и что то мне подсказывает, что Анчелотти не очень рассчитывает Неймара там видеть
Не знал, что Шак знает федьку смолова
Джордан на ЧМ уже паненкой стукнул - все, не выиграет!
Смолов: «Вот видите! А я вам что говорил?!»
Да что там, даже Смолова…
Выиграть ЧМ нужно сборной. Футбол это командная игра, и все должно быть подчинено интересам коианды, а не отдельной звезде, которая уже с ярмарки едет последние 5 лет. Я понимаю что для Шака тяжело это понять, как для дилетанта в футболе, но один человек не имеет значения.
Неймар очередной игрок двух сезонов, а трындежа море
Смолов: поверь мне на слово чемпионат мира меняет людей
Дзюба: неужели, ну и как же?
Смолов: раньше я был черным
Внезапно. Не думал, что Шак следит за соккером. Хотя, Неймар в НБА довольно известное лицо
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
