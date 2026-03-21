Шакил О′Нил о критике Неймара: «Даже великого Джордана критиковали, Леброна, меня – нужно использовать это как мотивацию. Ему надо выиграть ЧМ»

Шакил О′Нил о критике Неймара: даже великого Джордана критиковали, Леброна, меня.

Бывший центровой «Лейкерс» Шакил О′Нил высказался о критике в адрес форварда «Сантоса » Неймара и о невызове игрока в сборную Бразилии .

«Неймар когда-нибудь выигрывал чемпионат мира? Каждого могут подвергнуть критике, но никто не может критиковать меня больше, чем я сам. Особенно когда читаешь такое: «Шак набрал 50 очков и проиграл». Думаете, меня это не расстраивало?

Иногда нужно посмотреть на критику и постараться понять, есть ли в ней правда. Во время моей карьеры часть критики была правдива, другая была просто нелепой. И я использовал ее как мотивацию. Думаю, Неймар поступает так же.

Он выигрывал местные чемпионаты, но не побеждал на ЧМ? Я понимаю, он выиграл много трофеев, но ему нужно выиграть чемпионат мира. Люди говорят о нем. Надеюсь, он использует критику и мотивацию, чтобы добиться своей цели.

Когда ты живешь такой жизнь, критика всегда будет. С ней сталкивался даже великий Майкл Джордан, Леброн Джеймс – даже такие парни. Это часть работы. В какой-то момент нужно брать трофеи. Я это сумел сделать», – сказал О′Нил.