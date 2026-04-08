  • Гаджиев о мате Евсеева: «У меня относительно лояльное отношение, но для для большей части дагестанцев это категорически неприемлемо. Но это не такая сложная ситуация для коррекции»
Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал резонансное интервью главного тренера команды Вадима Евсеева.

Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд: «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»

«Мне звонили по этому поводу, когда это только случилось. Я тогда еще не слышал слов Евсеева, потому так и ответил. Но по интернету видео его высказывания гуляет, потому уже успел посмотреть. Мне понятны эмоции Вадима, понятна его реакция. В то же время у нас в регионе значительная прослойка реально верующих мусульман.

Для меня и какой‑то относительно светской группы населения… Мы это можем понять, хотя у нас есть дети, жены, девочки. Но для значительной группы населения Дагестана мат вообще неприемлем. Прожив в других регионах России порядка 30 лет, я понимаю, что у меня относительно лояльное отношение к этому. Но для для большей части дагестанцев эта вещь категорически неприемлема.

Конечно же, надо было сказать об этом Евсееву изначально, когда его только приглашали в команду. Но, думаю, это не такая сложная ситуация для коррекции. Думаю, клуб справится с этой ситуацией легко», – сказал Гаджиев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
А реклама букмекерской конторы на форме как для этой части населения Дагестана?
У меня знакомая родилась и выросла на Кавказе, говорит, раньше они и ругались, и выпивали, и курили, но были плюс минус такие же советские люди по поведению.
Сейчас, когда она приезжает туда, везде показной харам, типа "у нас так всегда было принято". Хотя, втихаря, конечно, выпивали, говорит.
Тренерские конспекты Бормана
А потом приезжает в Москву или другой город и мат на мате , харам , но выпить и покурить тоже не забывают
Алексей Ненахов
Так они дома боятся до усрачки так себя вести. Знают, что огребут моментально от папы-мамы
После Уэльса у Евсеева на последующие маты индульгенция навсегда.
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
10 минут назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
17 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
23 минуты назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
24 минуты назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
35 минут назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
53 минуты назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
54 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
3 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
15 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
16 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
38 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
40 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
53 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
54 минуты назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Рекомендуем