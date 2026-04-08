Гаджиев о мате Евсеева: «У меня относительно лояльное отношение, но для для большей части дагестанцев это категорически неприемлемо. Но это не такая сложная ситуация для коррекции»

Почетный президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев прокомментировал резонансное интервью главного тренера команды Вадима Евсеева .

Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд : «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»

«Мне звонили по этому поводу, когда это только случилось. Я тогда еще не слышал слов Евсеева, потому так и ответил. Но по интернету видео его высказывания гуляет, потому уже успел посмотреть. Мне понятны эмоции Вадима, понятна его реакция. В то же время у нас в регионе значительная прослойка реально верующих мусульман.

Для меня и какой‑то относительно светской группы населения… Мы это можем понять, хотя у нас есть дети, жены, девочки. Но для значительной группы населения Дагестана мат вообще неприемлем. Прожив в других регионах России порядка 30 лет, я понимаю, что у меня относительно лояльное отношение к этому. Но для для большей части дагестанцев эта вещь категорически неприемлема.

Конечно же, надо было сказать об этом Евсееву изначально, когда его только приглашали в команду. Но, думаю, это не такая сложная ситуация для коррекции. Думаю, клуб справится с этой ситуацией легко», – сказал Гаджиев.