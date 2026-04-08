Дюков об акции РФС в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане: «Хотим показать, что за них переживает вся страна. Футбол объединяет»
Президент РФС высказался об акции «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.
«Мы приняли совместное решение с лигами и клубами о проведении этой акции, чтобы помочь жителям Дагестана, пострадавшим от стихийного бедствия. В данном случае важна как финансовая, так и моральная поддержка. Мы хотим показать, что за жителей Дагестана сегодня переживает вся страна.
Футбол объединяет, и мы надеемся, что к акции присоединится как можно больше клубов, спортсменов и болельщиков», – сказал Дюков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Вспоминается мем с кланяющимся пингвином
Хватит ерничать у людей беда, стихийная
Спасибо уважаемый господин Дюков, друзья познаются в беде, еще бы футбольные судьи в этот трудный в психологическом плане для Динамо Махачкала момент , судили б объективно, еще раз спасибо Вам. За поддержку,
