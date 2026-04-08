Дюков об акции РФС в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане: «Хотим показать, что за них переживает вся страна. Футбол объединяет»

Дюков: хотим показать, что за жителей Дагестана сегодня переживает вся страна.

Президент РФС высказался об акции «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.

«Мы приняли совместное решение с лигами и клубами о проведении этой акции, чтобы помочь жителям Дагестана, пострадавшим от стихийного бедствия. В данном случае важна как финансовая, так и моральная поддержка. Мы хотим показать, что за жителей Дагестана сегодня переживает вся страна.

Футбол объединяет, и мы надеемся, что к акции присоединится как можно больше клубов, спортсменов и болельщиков», – сказал Дюков.