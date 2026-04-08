«Динамо» и «Краснодар» не забили в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Черникова удалили за удар по щеке Касересу, гол Тюкавина на 96-й и красную Пальцева отменили после ВАР
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0) в первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Игра проходила на «ВТБ Арене».
Главный судья Иван Абросимов в конце первого тайма после ВАР отменил удаление Валентина Пальцева за фол сзади на Бителло, выходившем один на один, хотя сперва показал ему красную. Защитник «Краснодара» получил желтую за срыв атаки. Александр Черников получил красную на 91-й после видеопросмотра за удар по щеке Хуану Касересу. Константин Тюкавин забил на 96-й, однако его гол отменили после ВАР из-за офсайда.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Какой тогда смысл в double elemination ?
Пальцев - дурачок, фол 100% по глупости, но Бителло даже на мяч не смотрел, а он улетал к угловому флажку, а не в сторону ворот.
я бы понял красную и так, но если бы Бителло хоть чуть-чуть постарался, то поводов отменить не было бы вообще никаких.
Поэтому так ведут себя