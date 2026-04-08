  • «Динамо» и «Краснодар» не забили в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Черникова удалили за удар по щеке Касересу, гол Тюкавина на 96-й и красную Пальцева отменили после ВАР
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» – 0:0.

Игра проходила на «ВТБ Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главный судья Иван Абросимов в конце первого тайма после ВАР отменил удаление Валентина Пальцева за фол сзади на Бителло, выходившем один на один, хотя сперва показал ему красную. Защитник «Краснодара» получил желтую за срыв атаки. Александр Черников получил красную на 91-й после видеопросмотра за удар по щеке Хуану Касересу. Константин Тюкавин забил на 96-й, однако его гол отменили после ВАР из-за офсайда.

FONBET Кубок России. Финал
8 апреля 15:15,
Динамо
0 - 0
Краснодар
89’
Черников
85’
Боселли   Гусейнов
Бителло   Артур
82’
Ан. Миранчук
71’
Диас   Маринкин
61’
55’
Оласа   Хмарин
Нгамале
52’
2тайм
45’
Кобнан Дэвид   Кордоба
45’
Пальцев   Дж. Гонсалес
Гладышев   Ан. Миранчук
45’
45’
Тормена   Диего Коста
Перерыв
Фернандес   Скопинцев
45’
41’
Пальцев
28’
Черников
Касерес
26’
17’
Оласа
Динамо
Лунев, Касерес, Маричаль, Рикардо, Фернандес, Диас, Фомин, Гладышев, Бителло, Тюкавин, Нгамале
Запасные: Лещук, Глебов, Чавес, Артур, Расулов, Скопинцев, Бабаев, Сергеев, Осипенко, Зайдензаль, Маринкин, Ан. Миранчук
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Пальцев, Тормена, Жубал, Оласа, Кривцов, Черников, Боселли, Сперцян, Кобнан Дэвид, Батчи
Запасные: Дж. Гонсалес, Хмарин, Гусейнов, Кордоба, Карпенко, Диего Коста, Буркин, Корякин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Вдвойне ублюдочная система в Кубке. Сам формат для футбола не очень - ФНЛ против РПЛ почти не играет. Но главная тупость то что проигравший в финале пути РПЛ выбывает. До финала все кто проиграл в плэй-офф пути РПЛ переходили в путь Регионов.
Какой тогда смысл в double elemination ?
Согласен, давно это пишу, этот формат давно уже отработан, например, в киберспорте. Должен быть еще один матч, проигравший в финале пути РПЛ и победитель финала пути регионов.
Мне тоже интересно посмотреть на человека который придумал этот формат. Это же надо такую хрень придумать.
Что значит мяч не под контролем мяча? Как Бителло должен его принять, если его к тому времени срубили? То есть, если игроку дают мяч на ход и он выбегает один на один, то можно спокойно ему на спину запрыгивать, мяч ведь не под контролем
Согласен таким же макаром можно за футболку хватать при забросе и потенциальном выходе 1 на 1 и получить желтую что ли .Бред решение
я думаю, разница в том, что Бителло не делал вообще никаких попыток обработать мяч. он просто бежал и подставлялся, отворачиваясь от мяча, потому что видел, что Пальцев летит.
Пальцев - дурачок, фол 100% по глупости, но Бителло даже на мяч не смотрел, а он улетал к угловому флажку, а не в сторону ворот.

я бы понял красную и так, но если бы Бителло хоть чуть-чуть постарался, то поводов отменить не было бы вообще никаких.
Как все таки грязно играет Краснодар... Цепляет, толкает.. А уж разговоры все время... И ведь техничный игроки... Но ведут себя быдловански
Заряжают их внутри клуба так

Поэтому так ведут себя
Ну, это уже никого давно не удивляет. Будем честны и справедливы - Краснодар собрал сильную команду, сильные игроки. Но, грубияны, хамы, провокаторы, симулянты. Очень грязно играют,и все время спорят с судьёй по каждому свистку. И так всегда во время больших матчей.
Мне в этом эпизоде больше всего нравятся комментаторы, которые десять тысяч раз переобулись, подстраиваясь под ветер, но в итоге заключили "ну значит мы правильно разобрались".. И пофиг что за десять секунд до этого произносили что тут 80 на 20 в пользу удаления..
Издали была чистая кк, но по повторам - весьма сомнительно.
Давно смотрю без звука 😂комментаторы стали подкладки,а не свое мнение говорить
Черников так каждый матч должен заканчивать.
Черников становится мерзким, его надо удалять в каждом матче. Он самбист, а не футболер.
Скопинцев опусти воротник..смешон до упаду)
Так то он думает, что похож на Эрика Кантона, а вы не шарите просто:)
Ему до Кантона.. как Динамо до чемпионства)
Типичное краснодарское судейство, ладно кк отменил, но желтая у Боселли железная или опять не увидел!
Странно,что Левников тут просмотрел 😂на желтую смотреть вар же нельзя
Так можно рубить всех игроков и пофигу,если мяч не в ногах руби,это всего лишь желтая,так как он же может не добежит,может вратарь напугает,может мяч убежит от игрока…такая логика судьи получается
Одно дело срубить, другое - навязать борьбу. Бителло сразу упал, потому что мяч достал бы в лучшем случае у лицевой. Не захотел бежать.
Там не было фола у палтцнва от слова совсем
Один из самых важных матчей в сезоне ! Благодаря гению многостаночника мы сезон провалили ! Виноват не только пудель ,но и руководство поставившего это убожество .Теперь все надежды на кубок .Сразу скажу надежды минимальные ,но они есть.Думаю Быки не будут сегодня рвать жилы , будут играть аккуратно на Пасху игра за 6 очков с Зенитом -вот этим надо воспользоваться !
На какую ещё Пасху? На День Космонавтики же!
Думаю, что поберегут силы к матчу с Зенитом. Но это не точно.
Краснодару впервые за долгое время сразу за нарушение тянущее на жк, дали эту самую жк, а не через 10 таких фолов и Мусаев тут же слетел с катушек. Как же он привык к тепличному судейству и к тому что их отработанные подлости работают.
8 : 3 нарушений в пользу динамиков
