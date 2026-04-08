Фанаты «Реала» скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» рядом с «Сантьяго Бернабеу» перед матчем с «Баварией»
Фанаты «Реала» кричали «кто не скачет, тот мусульманин».
Болельщики «Реала» скандировали кричалку про мусульман перед игрой с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).
В соцсетях появилось видео, на котором группа фанатов скандирует «Кто не скачет, тот мусульманин» рядом со стадионом «Сантьяго Бернабеу» в день матча.
Напомним, ранее такую же кричалку скандировали болельщики сборной Испании во время товарищеского матча с командой Египта (0:0). ФИФА открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по поводу этого инцидента.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
Почему молчит воин авангарда?