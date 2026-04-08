  • Фанаты «Реала» скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» рядом с «Сантьяго Бернабеу» перед матчем с «Баварией»
119

Болельщики «Реала» скандировали кричалку про мусульман перед игрой с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2). 

В соцсетях появилось видео, на котором группа фанатов скандирует «Кто не скачет, тот мусульманин» рядом со стадионом «Сантьяго Бернабеу» в день матча.

Напомним, ранее такую же кричалку скандировали болельщики сборной Испании во время товарищеского матча с командой Египта (0:0). ФИФА открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по поводу этого инцидента.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
logoЛига чемпионов УЕФА
дискриминация
logoЛа Лига
болельщики
logoБавария
logoРеал Мадрид
религия
119 комментариев
Лунин: о, знакомая кричалка
Хорош!
И по инерции стал скакать...
Браим Диас и Рюдигер :а чо в смысле?
Гюлер
Мбапе
А говорили,что это барсуковские болелы в матче сборной Испании кричали. Вот оно чё!
Барсуковским болелам думаешь запрещено находится на бернабеу? Я лично не сомневаюсь, что они способны изобразить фанов Реала и делать любую глупость. Секта она такая!
Ну у Реала слишком много в истории сильных игроков-мусульман , поэтому это очень нелогично
Может быть это расизм? Один парень из «Реала» должен это жёстко осудить
Это должны осудить все адекватные люди и клубы.
Вообще это не расизм. Это религиозная нетерпимость. Мусульмане могут быть белыми.
Хабиб в шоке??))
Ягода малинка оп, оп, оп
Всё идёт к тому что в Европе скоро никто прыгать не будет
У нас как будто бы нет) Москва так вообще в ритме Европы идет всецело
Москвабад
Сначала левые всех нагнули и запустили отребье из Африки и Азии в Европу. Многие города стали очень опасными, типа Мальме в Швеции или Марселя во Франции. Теперь на смену идут правые партии, типа АДГ, Национальный фронт и другие. А почему нельзя было с самого начала отстаивать национальную идеитичность как в Польше?
А что принципиально изменилось с рабовладельческих веков? Ребята из Африки и Ближнего Востока следуют кораблями в порты Европы, тот же Марсель. Далее они трудятся на самых тяжелых, опасных и низкооплачиваемых работах, обслуживая средний класс, который собственно и делает основной ВВП государству. А верхушка 5-10% прекрасно поживает и управляет этими процессами. Все эти партии, псевдодемократия и возможность вырваться/подняться - не более, чем психологическая ловушка - "Ну у вас же есть выбор, ну есть же примеры Мбаппе, Тюрамов, Зиданов и прочих, чьи предки однажды приехали во Францию с пустыми карманами". Еще одна революция власть имущим не нужна, они очень хорошо научились манипулировать и управлять массами людей. Никого не интересует никакая национальная идентичность - только деньги и власть!
Комментарий удален модератором
А почему молчит правлоруб Винисиус?
Почему молчит воин авангарда?
Испанские болельщики и сами не заметят, как через несколько лет под эту кричалку будет прыгать лишь небольшая кучка посреди мадридской толпы)
800 лет арабы оккупировали Испанию, у испанцев фантомные боли, другой вопрос почему именно сейчас, раньше этого не было, видимо в испании сейчас всё крайне печально с миграцией и у них снова зазудело от перспективы...
