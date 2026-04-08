  Вратарь «Динамо» Расулов: «В детстве нравился Роналду, поэтому полюбил «Реал» и ненавижу «Барсу». Это как «Амкал» – 2DROTS, «Динамо» – «Спартак»
Вратарь «Динамо» Расулов: «В детстве нравился Роналду, поэтому полюбил «Реал» и ненавижу «Барсу». Это как «Амкал» – 2DROTS, «Динамо» – «Спартак»

Расулов о Европе: после перехода Сафонова в «ПСЖ» – это реально.

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о возможном переходе в европейский чемпионат. 

Ты говорил, что хочешь всю карьеру провести в «Динамо».

– Конечно, хочется такого развития карьеры. У меня есть перед глазами яркий пример из недавнего прошлого – Антон Шунин. Он все время провел в одной команде, считается легендой «Динамо».

А мечта поиграть в Европе? Ты ведь болеешь за «Реал».

– До перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» было трудно поверить в трансфер российского вратаря в зарубежный чемпионат – таких прецедентов не было. А сейчас Сафонов – номер один в «ПСЖ». Есть надежда, что российские голкиперы могут играть в европейских грандах, это реально.

Почему полюбил «Реал»?

– В детстве нравился Криштиану Роналду, поэтому полюбил «Реал» и ненавижу «Барселону». Это как «Амкал» – 2DROTS, «Динамо» – «Спартак», – сказал Расулов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Сравнить матчи Барсы против Реала и Амкала против 2DROTS. Талант! Сумел же додуматься.
Думаю, его попросили так сказать.
что вратари Динамо употребляют? Они самые активные в медиа. Молодой Расулов уже начал погоню за Лещуком.
Лещук на другом уровне. Он уже инвестор. Расулов - салага. Учится еще.
На вещества игроков в РПЛ вообще не проверяют? Сравнивать Барсу-Реал с медиашляпой...
Нельзя ненавидеть людей Барселоны. Это всего лишь игра.
А потом мадридисты рассказывают про какие то комплексы : xD
Что такое АмКал и Задротс?
Ненависть на почве беготни за мячом 11 х 11.

Я всегда говорил: у Реала и Барсы самые отсаженные фОнаты.
Да ладно вам, такое почти в каждой лиге: Спартак - ЦСКА, Интер - Милан, МЮ - Сити, Порту - Спортинг, Галатасарай - Фенербахче) Ну а про Южную Америку - я вообще молчу)
Принципиальные соперники - я в курсе (хотя правильнее будет МЮ-Ливерпуль, Интер-Ювентус), но, когда молодой пацан из России ненавидит Барсу только потому что в детстве глорил за Криштиану Роналду, это для меня, как для болельщика МЮ с 30-летним стажем, нонсенс ;)
Два дрота и Амкал?Так Эль-Классико ещё не унижали.
Видимо головой мяч отражает
Человек вчера родился и не слышал про Харина, Нигматуллина, Черчесова и так далее
