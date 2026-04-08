Вратарь «Динамо» Расулов: «В детстве нравился Роналду, поэтому полюбил «Реал» и ненавижу «Барсу». Это как «Амкал» – 2DROTS, «Динамо» – «Спартак»
Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о возможном переходе в европейский чемпионат.
– Ты говорил, что хочешь всю карьеру провести в «Динамо».
– Конечно, хочется такого развития карьеры. У меня есть перед глазами яркий пример из недавнего прошлого – Антон Шунин. Он все время провел в одной команде, считается легендой «Динамо».
– А мечта поиграть в Европе? Ты ведь болеешь за «Реал».
– До перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» было трудно поверить в трансфер российского вратаря в зарубежный чемпионат – таких прецедентов не было. А сейчас Сафонов – номер один в «ПСЖ». Есть надежда, что российские голкиперы могут играть в европейских грандах, это реально.
– Почему полюбил «Реал»?
– В детстве нравился Криштиану Роналду, поэтому полюбил «Реал» и ненавижу «Барселону». Это как «Амкал» – 2DROTS, «Динамо» – «Спартак», – сказал Расулов.
Я всегда говорил: у Реала и Барсы самые отсаженные фОнаты.