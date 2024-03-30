«Байер» невозможно победить. Не-воз-мож-но
Неверлузен!
«Байер» чудом спас, казалось, безнадежный матч с «Хоффенхаймом» (2:1). И не просто спас, а победил.
Камбэки от команды Хаби Алонсо уже стали нормой.
Голы на 88-й и 90+1 – «Байер» перевернул все за три минуты!
Пропустили на 33-й: отличился форвард Максимилиан Байер, которым «Байер» символично интересуется. «Хоффенхайм» закрылся в штрафной. Острых моментов почти не было.
Казалось, «Байер» может проиграть. Или это только нам?
⚽️88’ – мяч заметался в штрафной «Хоффе», защитник Джонатан Та поймал и головой скинул под удар Роберту Андриху. Без шансов.
⚽️90+1’ – прострел во вратарскую, там оказался Патрик Шик: чех подставил ногу и переправил мяч в ворота. Бауманн снова досматривал эпизод.
Очередной камбэк!
«Если бы мы забивали пораньше, я был бы счастлив. Эти парни знают, что способны забить в любой момент. Фантастика», – эмоции чешского форварда.
«Байер» – короли камбэков. Суперсерия продолжается!
Вот как они это делают?
● Беспроигрышная серия «Байера» – 39 матчей подряд во всех турнирах, до рекорда «Юве» надо продержаться еще пять игр. Последний слив датируется аж 27 мая – заключительный тур прошлого сезона. В этом – 34 победы и 5 ничьих.
● «Байер» повторил свой рекорд по очкам в Бундеслиге – 73. Но в сезоне-1999/2000 этого не хватило: пропустили вперед «Баварию» по дополнительным показателям. Если что, последний сезон мюнхенцы взяли с 71 баллом.
Алонсо не скрывает, что жаждет трофей. Но осторожен: «Мы хотим развиваться дальше, как можно дальше. Конечно, это отличный сезон, но хотим продолжать ставить высокие цели. Хотим сохранить костяк, а также думать о долгосрочной перспективе. Тем не менее основное внимание по-прежнему сосредоточено на ближайших матчах. Мы выложимся на полную».
Дальше «Байер» ждет полуфинала Кубка Германии против «Фортуны». Потом выезд с «Унионом», игра дома с «Вердером». Плюс два матча с «Вест Хэмом» в четвертьфинале ЛЕ.
А под конец апреля два топ-соперника подряд – «Дортмунд» и «Штутгарт».
Алонсо остается в «Байере». «Ливерпуль» и «Бавария» мимо
Монструозный «Байер» идет на сезон без поражений. А у кого еще такое было?
Фото: IMAGO/UWE KRAFT, IMAGO/Maik Halter/TEAM2sportpho, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr/Global Look Press; Gettyimages.ru/Lars Baron
Там на комбинате придумали камбэчные таблетки особые
Рад за нападающего
Но как они творят чудеса на последних минутах? Это же просто не нормально
Просто какой-то космос