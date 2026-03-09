Хави об уходе из «Барсы»: «Против меня развернули кампанию в СМИ, когда я спросил о должности Эчеваррии. Что еще хуже – Алехандро говорил Рафинье, Араухо и Педри, что я хочу от них избавиться»
Хави: «Барселона» развернула против меня кампанию в СМИ.
Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что руководство клуба развернуло против него кампанию в СМИ перед увольнением.
«Я спросил [у советника Лапорты Эчеваррии], какова его точная должность, потому что были еще спортивный директор Деку и его помощник Боян [Кркич]. Именно тогда он решил, что я не продолжу работу, но вместо того чтобы сказать мне в лицо: «Послушай, ты уходишь», – подождал две или три недели.
Против меня развернули кампанию в СМИ, и, что еще хуже и еще больше разочаровывает, – Алехандро общался с такими игроками, как Серджи Роберто, [Рональд] Араухо, Педри и Рафинья, рассказывая им, будто я хочу от них избавиться», – сказал Хави в интервью La Vanguardia.
