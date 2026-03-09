  • Спортс
  • Хави об уходе из «Барсы»: «Против меня развернули кампанию в СМИ, когда я спросил о должности Эчеваррии. Что еще хуже – Алехандро говорил Рафинье, Араухо и Педри, что я хочу от них избавиться»
76

Хави об уходе из «Барсы»: «Против меня развернули кампанию в СМИ, когда я спросил о должности Эчеваррии. Что еще хуже – Алехандро говорил Рафинье, Араухо и Педри, что я хочу от них избавиться»

Хави: «Барселона» развернула против меня кампанию в СМИ.

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что руководство клуба развернуло против него кампанию в СМИ перед увольнением.

«Я спросил [у советника Лапорты Эчеваррии], какова его точная должность, потому что были еще спортивный директор Деку и его помощник Боян [Кркич]. Именно тогда он решил, что я не продолжу работу, но вместо того чтобы сказать мне в лицо: «Послушай, ты уходишь», – подождал две или три недели.

Против меня развернули кампанию в СМИ, и, что еще хуже и еще больше разочаровывает, – Алехандро общался с такими игроками, как Серджи Роберто, [Рональд] Араухо, Педри и Рафинья, рассказывая им, будто я хочу от них избавиться», – сказал Хави в интервью La Vanguardia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
76 комментариев
Ну человек который не имеет должности в клубе и имеет такое влияние действительно фигня какая-то
Зарема одобряет
Ну человек который не имеет должности в клубе и имеет такое влияние действительно фигня какая-то
Есть должность: зять Лапорты
Ну, справедливости ради, после матча с жироной, в котором у рафиньи после замены, возник конфликт с братом хави, главным ассистентом, и в ходе перепалки в адрес бразильца последовали слова:" ты больше не будешь играть" и до конца сезона он получал очень скудное время, хотя с нового года буквально расцвел на той позиции, куда его поставил именно хави, и где у флика станет претендентом на зм, так что рафинья мог покинуть барсу, учитывая, что в тот момент еще и от саудовской аравии поступило предложение и, кажется, что тогда нкто бы не пожалел о его уходе, отбив потраченные на трансфер из лидса деньги
Рафинью в первую очередь хотел слить кто-то из дуэта Лапорта/Деко и купить туда Нико летом 24 года, но повезло то, что Флик решил оставить его
Рафинью в первую очередь хотел слить кто-то из дуэта Лапорта/Деко и купить туда Нико летом 24 года, но повезло то, что Флик решил оставить его
Понимаю, что хейтить Лапорту с Деку модно, но нет, Рафинья сам прямо заявил, что от Хави не чувствовал доверия никакого и что поэтому думал об уходе. Так что сказки не сочиняйте про Хави, которого все любили
Нет предела человеческой мерзости (с)
Все так защищают Лапорту, якобы он клуб поднял и тд, но он столько обещаний не выполнил, начиная с продления Месси, заканчивая 1:1, 5 лет будет этим летом, как он все возвращается к 1:1... Барселоны до сих пор не может подписывать топовых игроков на проблемные позиции, аля форварда или защитников. Спасибо ему за Флика, за Рафу, Кунде, Леву, но есть ощущения, что клуб после ухода Флика ждут проблемы и продажи лидеров. Когда Лапорта пришел, долг был 1.5 миллиарда евро, теперь же он 2.5 и так и будет продолжать расти...
Все так защищают Лапорту, якобы он клуб поднял и тд, но он столько обещаний не выполнил, начиная с продления Месси, заканчивая 1:1, 5 лет будет этим летом, как он все возвращается к 1:1... Барселоны до сих пор не может подписывать топовых игроков на проблемные позиции, аля форварда или защитников. Спасибо ему за Флика, за Рафу, Кунде, Леву, но есть ощущения, что клуб после ухода Флика ждут проблемы и продажи лидеров. Когда Лапорта пришел, долг был 1.5 миллиарда евро, теперь же он 2.5 и так и будет продолжать расти...
Фонт в данный момент разносит Лапорту, задает вполне нормальные вопросы, например про стадион.

Новый стадион — это настоящее и будущее клуба, но есть важный вопрос, требующий разъяснения для членов клуба.

— Я всегда говорю, что все президенты клубов на протяжении истории делали как хорошие, так и менее успешные вещи. Но недопустимо не говорить правду. Клуб выпустил официальное заявление, в котором объявил, что новым партнером по телекоммуникациям станет «мировой лидер в сфере коммуникационных услуг».

— Я работаю в этой сфере, как и мой коллега Титус Фонт, поэтому мы очень хорошо знаем эту область. После объявления о сделке со мной связались представители таких компаний, как Telefónica и Cellnik Telekom, с вопросом: как может существовать «мировой лидер в сфере коммуникационных услуг», о котором никто в этой отрасли не знает?

— В ходе нашего расследования мы обнаружили, что речь идёт о компании New Era Visionary Group, недавно созданной компании, работающей из коворкинга в Объединённых Арабских Эмиратах. Её возглавляет человек по имени Руслан Ферланеану, у которого были проблемы с законом в Молдове. Кроме того, его ассоциированный менеджер в Испании, Франсиско Маза, был осуждён в Андорре за подделку документов.

— Несмотря на это, клуб заявляет, что эта компания является «мировым лидером в сфере коммуникационных услуг». Вопрос, который волнует всех: как клуб может представлять эту компанию таким образом, если она никогда раньше не предоставляла никаких коммуникационных услуг?
Все так защищают Лапорту, якобы он клуб поднял и тд, но он столько обещаний не выполнил, начиная с продления Месси, заканчивая 1:1, 5 лет будет этим летом, как он все возвращается к 1:1... Барселоны до сих пор не может подписывать топовых игроков на проблемные позиции, аля форварда или защитников. Спасибо ему за Флика, за Рафу, Кунде, Леву, но есть ощущения, что клуб после ухода Флика ждут проблемы и продажи лидеров. Когда Лапорта пришел, долг был 1.5 миллиарда евро, теперь же он 2.5 и так и будет продолжать расти...
Долг увеличился, потому что стадион реконструировали 🤦🏻‍♂ Вдобавок брали новый кредит на 25 лет, проводили реструктуризацию. Выход из долгов не начнётся, пока не будет стадион полностью достроен, это было известно с самого начала для любого кто хоть немного знаком с ситуацией.

Какие проблемы и продажи лидеров? Барса в топе по доходам, расходы сокращены, осталось стадион достроить и с возросших доходов потихоньку выплачивать долги. В бизнесе это чуть ли не обыденная ситуация, когда берут кредит побольше и подольше, чтобы закрыть срочные долги сейчас
0 претензий к Хави! пришел в сложнейший момент и с этим составом взял чемпионат плюс если бы не Араухо в ЛЧ могли дальше пройти, а потом его выкинули как "мусор". Имеет право гасить Лапорту, но Фонту это не поможет, Флик слишком крутой мужик и Лапорта вытянул с ним счастливый билет.
0 претензий к Хави! пришел в сложнейший момент и с этим составом взял чемпионат плюс если бы не Араухо в ЛЧ могли дальше пройти, а потом его выкинули как "мусор". Имеет право гасить Лапорту, но Фонту это не поможет, Флик слишком крутой мужик и Лапорта вытянул с ним счастливый билет.
cмешно, как говорят про "этот состав", "сложнейший момент", хотя Хави на трансферы потратил 200млн+ евро, ему купили топовых игроков (как она считал), Левандовски...
Обычная история, повторяющая почти один в один аналогичные ситуации в других клубах по всему миру! Ну а то, что была кампания против Хави - это было ясно всем, кто наблюдал всю ту возню.
Обычная история, повторяющая почти один в один аналогичные ситуации в других клубах по всему миру! Ну а то, что была кампания против Хави - это было ясно всем, кто наблюдал всю ту возню.
Клятая компания против физрука который портил имидж клуба своими высказываниями , игнором игроков ( Рафа/мартинес.)
Ставил при этом противный и мерзкий автобус играя на удержание когда команда в счёте вела.
Человека который публично на весь мир заявил что уходит, человека который оба матча с Жирной проспал ( а это был прямой конкурент за 2 место)

Ну как же посмели против него компанию проводить , бедненький физрук наш...
Я сохраню свое мнение о Хави, как о великом капитане и игроке.

Но ввязываться в политические игры сейчас, когда весь успех Барселоны очень хрупок, мне не кажется это правильным.

Не хочу выгораживать Лапорту, я не доверяю ни Лапорте, ни Фонту, я просто как болельщик хочу, чтобы остался Флик и осталась эта команда, и на базе этой команды приобретались усиления. Стабильность - это то, что нужно клубу сейчас, как мне кажется.

Я точно критикую Лапорту за то, что он решил провести досрочные выборы именно сейчас, когда у команды важный отрезок сезона. И все остальные участники этих политических игрищ сказываются в первую очередь на клубе. Мне это не нравится.

О словах Фонта: «если я выиграю выборы, то первым делом позвоню Месси». С Дэвидом Бекхэмом вообще я так понимаю никто не хочет поговорить? Или в целом с американцами? Месси важная фигура для Интер Майами, лиги МЛС, и в целом США для популяризации футбола в стране в преддверии чемпионата мира по футболу.

Месси на моральном уровне в Барселоне - это божество. У этого есть свои плюсы и свои минусы, и я думаю, что возвращение Месси в Барселону принесет больше минусов со спортивной точки зрения.

Попрощаться надо, но не ставя под удар нынешнюю команду, нынешний микроклимат в раздевалке. Вы реально хотите, чтобы Рафинья как лидер команды подвинулся ради Месси? Нынешняя Барселона уже не та, это не банда сборной Аргентины и Барсе будет это только во вред. Месси не вытянет в свои годы нагрузки Флика, а Флик человек требовательный. Никому это больше не нужно.
Я сохраню свое мнение о Хави, как о великом капитане и игроке. Но ввязываться в политические игры сейчас, когда весь успех Барселоны очень хрупок, мне не кажется это правильным. Не хочу выгораживать Лапорту, я не доверяю ни Лапорте, ни Фонту, я просто как болельщик хочу, чтобы остался Флик и осталась эта команда, и на базе этой команды приобретались усиления. Стабильность - это то, что нужно клубу сейчас, как мне кажется. Я точно критикую Лапорту за то, что он решил провести досрочные выборы именно сейчас, когда у команды важный отрезок сезона. И все остальные участники этих политических игрищ сказываются в первую очередь на клубе. Мне это не нравится. О словах Фонта: «если я выиграю выборы, то первым делом позвоню Месси». С Дэвидом Бекхэмом вообще я так понимаю никто не хочет поговорить? Или в целом с американцами? Месси важная фигура для Интер Майами, лиги МЛС, и в целом США для популяризации футбола в стране в преддверии чемпионата мира по футболу. Месси на моральном уровне в Барселоне - это божество. У этого есть свои плюсы и свои минусы, и я думаю, что возвращение Месси в Барселону принесет больше минусов со спортивной точки зрения. Попрощаться надо, но не ставя под удар нынешнюю команду, нынешний микроклимат в раздевалке. Вы реально хотите, чтобы Рафинья как лидер команды подвинулся ради Месси? Нынешняя Барселона уже не та, это не банда сборной Аргентины и Барсе будет это только во вред. Месси не вытянет в свои годы нагрузки Флика, а Флик человек требовательный. Никому это больше не нужно.
Даже читать об этом неприлично--неужели сегодня кому-то в помутневшем разуме способно прийти в голову использовать Месси в клубе, как игрока??? Или я чего-то не понял?..
Видно что Хави держит обиду на Лапорту
Видно что Хави держит обиду на Лапорту
Ну как бы сам Л. уговаривал его остаться и уговорил, а потом (всё события произошли в течение месяца) уволил. Х. поступил как истинный «кулес», отказавших от причитавшихся ему выплат (а сумма была весьма не малая) - сказал ли спасибо Л. ❓🤔 нет, он ещё инициировал изъятие техники (телефонов, планшетов и т.д.) как у Х., так и у сотрудников его штаба🤦🏻
Ну как бы сам Л. уговаривал его остаться и уговорил, а потом (всё события произошли в течение месяца) уволил. Х. поступил как истинный «кулес», отказавших от причитавшихся ему выплат (а сумма была весьма не малая) - сказал ли спасибо Л. ❓🤔 нет, он ещё инициировал изъятие техники (телефонов, планшетов и т.д.) как у Х., так и у сотрудников его штаба🤦🏻
Комментарий скрыт
Лапорте еще можно и нужно предъявлять за то, что он променял Алемани на Деко. Человек привел в клуб Рафу, Леву и Кунде, второй же Роке, Ромеу и Ольмо) Конечно еще был свободный агент Гандоган, но в остальном, удачные были лишь аренды
Лапорте еще можно и нужно предъявлять за то, что он променял Алемани на Деко. Человек привел в клуб Рафу, Леву и Кунде, второй же Роке, Ромеу и Ольмо) Конечно еще был свободный агент Гандоган, но в остальном, удачные были лишь аренды
Как же вы упрощаете, хотя чего еще ждать от человека с таким никнеймом?
Я вообще не фан Деку, только вот покупки Рафы, Левы и Кунде были после рычагов летом 22-го, когда были деньги. Ромеу брали еще летом 23-го когда работали Алемани и Деку совместно, и брали потому что денег на другое не было. Роке взяли второпях потому что Хави жаловался и хотел форварда здесь и сейчас, но потом сам же Деку за те же деньги скинул его обратно в Бразилию. Ну и Ольмо чем плох? Хороший игрок, своих денег стоит.
Ощущение, что школота какая-то вообще толком не понимает о чем пишет 🤦🏻‍♂️
Лапорте еще можно и нужно предъявлять за то, что он променял Алемани на Деко. Человек привел в клуб Рафу, Леву и Кунде, второй же Роке, Ромеу и Ольмо) Конечно еще был свободный агент Гандоган, но в остальном, удачные были лишь аренды
Типичный аналитик который умного из себя строит.
Ты для начала посмотри когда о роке объявили , и когда пришел Деку на пост спортивного директора.
Ромеу брали по просьбе физрука ,т.к Субименди возможности купить не было.
Ольмо один из лучших игроков победного ЧЕ.
В прошлом сезоне принес кучу победных голов.
Гарсию видимо который является лучшим вратарём лиги и возможно в мире кто привел?
Чтобы критиковать Деку и возвышать Алемани , для начала бы дали им одинаковые финансы.
Я не видел чтобы Деку тратил по сути 200 миллионов за год ( Лева/Ферран/Кунде/Рафа/)
Про то , какой Ольмо плохой написали , но тактично про Феррана умолчали.

А почему ни слова не было о том ,что они с Хави хотели Морату приобрести?
Избавиться? От Педри? Серьезно? 😁
