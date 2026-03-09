Марсело о статусе «нового Роберто Карлоса»: «Это давило на меня, но я дал понять, что хочу написать собственную историю. Он величайший левый защитник в истории – до сих пор нервничаю, когда он рядом!»

Марсело о сравнениях с Роберто Карлосом: я и близко не был так хорош, как он.

Бывший защитник «Реала » и сборной Бразилии Марсело признался, что испытывал давление из-за сравнений с Роберто Карлосом .

«Какое-то время этот ярлык был для меня тяжелым грузом. Без поддержки семьи добиться успеха в «Реале» было бы невозможно. Попасть в лучший клуб мира в столь юном возрасте было и без того непросто, но необходимость играть под давлением [статуса] «нового Роберто Карлоса», который был для меня примером для подражания, сделала это еще сложнее. Однако я старался сохранять спокойствие и дал понять, что хочу написать свою собственную историю. Я всего лишь хотел быть Марсело, а не чьим-то преемником.

Если он [Карлос] говорит [что я лучший левый защитник в истории], то он знает о футболе меньше, чем я думал! Роберто Карлос – величайший левый защитник в истории, это не подлежит обсуждению. Мы разные, но он умел все – кроме игры в обороне, у него был необычайный удар, он много забивал и ассистировал. Он был более совершенным, и я считаю, что даже не близок к тому, кем был он. Я все еще нервничаю, когда он рядом!» – сказал Марсело.