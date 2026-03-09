  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марсело о статусе «нового Роберто Карлоса»: «Это давило на меня, но я дал понять, что хочу написать собственную историю. Он величайший левый защитник в истории – до сих пор нервничаю, когда он рядом!»
6

Марсело о статусе «нового Роберто Карлоса»: «Это давило на меня, но я дал понять, что хочу написать собственную историю. Он величайший левый защитник в истории – до сих пор нервничаю, когда он рядом!»

Марсело о сравнениях с Роберто Карлосом: я и близко не был так хорош, как он.

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело признался, что испытывал давление из-за сравнений с Роберто Карлосом.

«Какое-то время этот ярлык был для меня тяжелым грузом. Без поддержки семьи добиться успеха в «Реале» было бы невозможно. Попасть в лучший клуб мира в столь юном возрасте было и без того непросто, но необходимость играть под давлением [статуса] «нового Роберто Карлоса», который был для меня примером для подражания, сделала это еще сложнее. Однако я старался сохранять спокойствие и дал понять, что хочу написать свою собственную историю. Я всего лишь хотел быть Марсело, а не чьим-то преемником.

Если он [Карлос] говорит [что я лучший левый защитник в истории], то он знает о футболе меньше, чем я думал! Роберто Карлос – величайший левый защитник в истории, это не подлежит обсуждению. Мы разные, но он умел все – кроме игры в обороне, у него был необычайный удар, он много забивал и ассистировал. Он был более совершенным, и я считаю, что даже не близок к тому, кем был он. Я все еще нервничаю, когда он рядом!» – сказал Марсело.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
logoРоберто Карлос
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
logoМарсело
logoРеал Мадрид
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Марсело уступал Карлосу только в ударе (впрочем в ударе Карлосу уступали чуть менее, чем все). В остальном Марсело даже покруче будет.
Ответ Knife707
Марсело уступал Карлосу только в ударе (впрочем в ударе Карлосу уступали чуть менее, чем все). В остальном Марсело даже покруче будет.
То же самое подумал насчет удара.
И он блестяще с этой целью справился, вписал свое имя в историю мирового футбола, играя в своей собственной манере.
Здесь лучше не выбирать. Давайте обоих считать лучшими левыми в истории.
Любимый футболист после Зубастика. Считаю, что Марсело лучше РК.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
19 минут назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
39 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
52 минуты назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
10 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
12 минут назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
25 минут назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
32 минуты назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
34 минуты назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
36 минут назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
44 минуты назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
57 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
сегодня, 10:09
Рекомендуем