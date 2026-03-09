  • Спортс
  • У Каррераса травма икроножной мышцы. Защитник «Реала» пропустит игру с «Ман Сити» в среду
22

Защитник «Реала» Альваро Каррерас получил травму.

«Реал» сообщил о травме Альваро Каррераса.

По результатам медицинских тестов у защитника диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги.

Журналистка Аранча Родригес уточняет, что Каррерас пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в среду. В «Реале» надеются на восстановление игрока к ответной игре.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
такими темпами арбелоа, оставаясь главным тренером основной команды, снова будет тренировать и выпускать на игры кастилью
Ответ AltHurrep
такими темпами арбелоа, оставаясь главным тренером основной команды, снова будет тренировать и выпускать на игры кастилью
Такими темпами Арбелоа самому уже придется на поле выходить
У Реала 11 человек на игру наберется?
Ответ Mark Anisimov
У Реала 11 человек на игру наберется?
Переходить защитником в Реал это как будто проклятие. Вечно травмированные, хорошо, если просто травмы, а не кресты. Жуть
Не сезон, а катастрофа
Ответ Jadie James
Не сезон, а катастрофа
Все шло хорошо, даже несмотря на поражение от матрасни, до, примерно, 80 минуты матча с барселоной в ла лиге, пока один танцор не решил, что он у нас тут главный
Ответ Верховный Лорд
Все шло хорошо, даже несмотря на поражение от матрасни, до, примерно, 80 минуты матча с барселоной в ла лиге, пока один танцор не решил, что он у нас тут главный
в тот момент я окончательно всё понял и разочаровался
Посыпались игроки опять
Там вообще кто то остался
Ответ Камо Мелкумян
Там вообще кто то остался
тренер винисиус.
Очередной привет медштабу.
А дону Пересу всё ни по чем
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
здесь на спортсе их полно - роман, войд и т.д.
Когда в клубе додумаются провести чистку среди медицинского состава, ну или хотя бы тщательно обследовать его работу.
Хрусталями становятся даже футболисты, которые ими никогда не являлись!
Это не проблема Пинтуса, ведь и без него травмы никуда не делись.
Ответ Ares
Когда в клубе додумаются провести чистку среди медицинского состава, ну или хотя бы тщательно обследовать его работу. Хрусталями становятся даже футболисты, которые ими никогда не являлись! Это не проблема Пинтуса, ведь и без него травмы никуда не делись.
Тут уже нужен совершенно новый подход к комплектованию состава и физ. подготовке.
В связи с тем что интенсивность футбола и количество матчей за последние лет 10 выросла значительно, то и кол-во игроков в обойме должно быть другим и их вовлеченность то же.
То есть условные Браим, Родриго, Эндрик должны не просто быть на лавке, а именно, что постоянно выходить и играть. Мбаппе и Вини в матчах ЛаЛиги нужно менять на 60-70 минуте и выпускать дублеров. То же самое и на других позициях. 5 замен это позволяют сделать. Личная стата и прочее нужно задвигать на второй план. Теперь успешная футбольная команда - это 23 человека, которые максимально интегрированы в команду на протяжении всего года. Все 23, а не 11 плюс несколько человек на подхвате.
