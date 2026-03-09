У Каррераса травма икроножной мышцы. Защитник «Реала» пропустит игру с «Ман Сити» в среду
Защитник «Реала» Альваро Каррерас получил травму.
«Реал» сообщил о травме Альваро Каррераса.
По результатам медицинских тестов у защитника диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги.
Журналистка Аранча Родригес уточняет, что Каррерас пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в среду. В «Реале» надеются на восстановление игрока к ответной игре.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
А дону Пересу всё ни по чем
Хрусталями становятся даже футболисты, которые ими никогда не являлись!
Это не проблема Пинтуса, ведь и без него травмы никуда не делись.
В связи с тем что интенсивность футбола и количество матчей за последние лет 10 выросла значительно, то и кол-во игроков в обойме должно быть другим и их вовлеченность то же.
То есть условные Браим, Родриго, Эндрик должны не просто быть на лавке, а именно, что постоянно выходить и играть. Мбаппе и Вини в матчах ЛаЛиги нужно менять на 60-70 минуте и выпускать дублеров. То же самое и на других позициях. 5 замен это позволяют сделать. Личная стата и прочее нужно задвигать на второй план. Теперь успешная футбольная команда - это 23 человека, которые максимально интегрированы в команду на протяжении всего года. Все 23, а не 11 плюс несколько человек на подхвате.