У Каррераса травма икроножной мышцы. Защитник «Реала» пропустит игру с «Ман Сити» в среду

Защитник «Реала» Альваро Каррерас получил травму.

«Реал » сообщил о травме Альваро Каррераса .

По результатам медицинских тестов у защитника диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги.

Журналистка Аранча Родригес уточняет , что Каррерас пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити » в среду. В «Реале» надеются на восстановление игрока к ответной игре.