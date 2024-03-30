«Расисты! Сатанисты!» Анонс игры с «Севильей» взбесил американцев – слишком похоже на Ку-Клукс-Клан

Испанская традиция.

Англоязычный твиттер «Хетафе» воспламенился накануне матча с «Севильей». После вот такой картинки, анонсировавшей субботний матч.

Конечно, фигурки и вам тоже наверняка напомнили Ку-Клукс-Клан – образы очень жестокой американской организации расистов.

В синем – «Хетафе», в белом – «Севилья», это считывается легко.

На самом деле смысл, естественно, в другом. В реплаях разбираться не стали и напали на клуб (покажем ниже), а мы все же объясним истинный смысл и то, в чем именно ошибка «Хетафе».

Если это не Ку-Клукс-Клан – что тогда? Так выглядит традиция, которая намного древнее американских расистов

Вы можете помнить детали о том, почему в Испании люди на улицах иногда выглядят так, с прошлой весны. Мы тогда рассказывали о разгроме «Манчестер Юнайтед» в Севилье и показывали подобное.

Сейчас в Испании – Страстная неделя, а в воскресенье, 31 марта, католическая пасха. Семана Санта (так звучит на испанском) – пик проявления религиозных традиций.

И чем южнее по территории страны, тем мощнее. «Севилья» как раз на самом юге, Андалусия – оплот традиционализма. Там Страстную неделю отмечают масштабнее всего.

Во время Страстной недели, начиная с предыдущих выходных, братство каждой церкви готовит свою процессию: в центре внимания фигуры Иисуса и Девы Марии, вокруг десятки людей из братства, в том числе оркестр и другие участники. Большинство – кроме носильщиков – в таких одеждах.

Остроконечные колпаки – это капироты, символизирующие покаяние грешников и при этом анонимность. В таких вели на казнь еще при инквизиции, потом у одеяний появился новый смысл.

Они появились намного раньше, чем в США сформировался Ку-Клукс-Клан. Конечно же, в Испании прекрасно знают о сходствах, но часто обижаются на прямые сравнения и шутки об этом. По сути, это расистская организация за счет жестокости в отношении темнокожих развратила впечатление о таком образе.

В Севилье это правда массово. На Страстной неделе два выходных, чтобы все могли поучаствовать

Братства в таких процессиях по строгому расписанию несколько часов огромной колонной шествуют от своей церкви и обратно через центральные улицы и главный севильский Кафедральный собор XV века.

Вовлечено большинство местного населения. На Страстной неделе специально оставляют два дополнительных выходных: в четверг и пятницу, потому что ночь между этими днями ключевая. Процессии, как правило, продолжаются без перерыва, а самые именитые и статусные церкви шествуют под утро.

Правда, в этом году планы серьезно нарушила погода. Например, в ту самую ночь шел сильнейший ливень, звучал гром и сверкали молнии – поэтому ключевые шествия пришлось отменить. Такое иногда случается, но эпизоды редкие: например, предыдущие масштабные отмены из-за дождя бывали в 2011-м и 2004-м (потом только ковидные).

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У такой привязанности к религиозным обычаям есть житейское объяснение: до этой части Испании дольше всего добиралась реконкиста, то есть обратное отвоевывание пиренейских земель у мусульман, процесс шел с севера на юг.

Местное население примерно на пять веков дольше северной части страны оставалось под гнетом (Севилью освободили только в 1452-м), а христианские традиции все это время позволяли сохранять идентичность.

Возможно, как раз проявление андалусийских традиций – свежая цитата Гильермо Абаскаля про выбор состава с помощью бога. В отрыве от контекста звучит странновато, но во время Страстной недели перед самой пасхой – объяснений чуть больше.

«Хетафе» уничтожили на английском. Клуб явно не учел разницу в восприятии

Под такой же картинкой в испанском твиттере тишина, можно встретить, например, тематические шутки в духе «По крайней мере вы сыграете вне зависимости от дождя» – теперь мы знаем, к чему отсыл.

В англоязычном аккаунте жесть. Вот только некоторые комментарии.

«Сатанистский клуб».

«Кто бы ни отвечал за маркетинг, должен быть уволен».

«Не удивлен, что клуб, подписывающий Гринвуда , поддерживает и Ку-Клукс-Клан».

«Я знаю, что это не про ККК, но все равно очень странный маркетинг».

А еще десятки, даже сотни реакций в духе WTF!? и прямых обвинений в расизме.

Очевидно, что «Хетафе» просто использовал тот же отсыл к «Севилье», понятный, уместный и удачный по времени для Испании – но совсем не учел разницу в восприятии у внеиспанской аудитории.

Вместо образовательного контента получился оскорбительный.

***

«Севилья», кстати, выиграла на выезде 1:0. Это, конечно, просто совпадение, но в матче случился расистский скандал: около 60-й минуты фанаты хозяев стали оскорблять аргентинского полузащитника севильцев Маркоса Акунью, называли его «обезьяной». Судья остановил игру, запустил антирасистский протокол Ла Лиги с объявлением диктора по стадиону и прочими предупредительными шагами. Примерно через 10 минут игру возобновили.

Единственный гол у Серхио Рамоса – в день 38-летия, символично!

Еще символичнее могло быть только одно: если бы этот матч играли шесть дней назад. Вербное воскресенье в Испании тоже есть – называется оно Domingo de ramos.

Все это часть севильской магии: она помогала громить «МЮ» и идти к титулам в Лиге Европы. Помните, что такое ребухито?

Неизвестный Абаскаль: он учился как раз в севильской религиозной школе

Фото: Daniel Gonzalez Acuna/ZUMAPRESS.com, Pablo Requejo/Keystone Press Agency/Global Look Press