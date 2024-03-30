«Расисты! Сатанисты!» Анонс игры с «Севильей» взбесил американцев – слишком похоже на Ку-Клукс-Клан
Испанская традиция.
Англоязычный твиттер «Хетафе» воспламенился накануне матча с «Севильей». После вот такой картинки, анонсировавшей субботний матч.
Конечно, фигурки и вам тоже наверняка напомнили Ку-Клукс-Клан – образы очень жестокой американской организации расистов.
В синем – «Хетафе», в белом – «Севилья», это считывается легко.
На самом деле смысл, естественно, в другом. В реплаях разбираться не стали и напали на клуб (покажем ниже), а мы все же объясним истинный смысл и то, в чем именно ошибка «Хетафе».
Если это не Ку-Клукс-Клан – что тогда? Так выглядит традиция, которая намного древнее американских расистов
Вы можете помнить детали о том, почему в Испании люди на улицах иногда выглядят так, с прошлой весны. Мы тогда рассказывали о разгроме «Манчестер Юнайтед» в Севилье и показывали подобное.
Сейчас в Испании – Страстная неделя, а в воскресенье, 31 марта, католическая пасха. Семана Санта (так звучит на испанском) – пик проявления религиозных традиций.
И чем южнее по территории страны, тем мощнее. «Севилья» как раз на самом юге, Андалусия – оплот традиционализма. Там Страстную неделю отмечают масштабнее всего.
Во время Страстной недели, начиная с предыдущих выходных, братство каждой церкви готовит свою процессию: в центре внимания фигуры Иисуса и Девы Марии, вокруг десятки людей из братства, в том числе оркестр и другие участники. Большинство – кроме носильщиков – в таких одеждах.
Остроконечные колпаки – это капироты, символизирующие покаяние грешников и при этом анонимность. В таких вели на казнь еще при инквизиции, потом у одеяний появился новый смысл.
Они появились намного раньше, чем в США сформировался Ку-Клукс-Клан. Конечно же, в Испании прекрасно знают о сходствах, но часто обижаются на прямые сравнения и шутки об этом. По сути, это расистская организация за счет жестокости в отношении темнокожих развратила впечатление о таком образе.
В Севилье это правда массово. На Страстной неделе два выходных, чтобы все могли поучаствовать
Братства в таких процессиях по строгому расписанию несколько часов огромной колонной шествуют от своей церкви и обратно через центральные улицы и главный севильский Кафедральный собор XV века.
Вовлечено большинство местного населения. На Страстной неделе специально оставляют два дополнительных выходных: в четверг и пятницу, потому что ночь между этими днями ключевая. Процессии, как правило, продолжаются без перерыва, а самые именитые и статусные церкви шествуют под утро.
Правда, в этом году планы серьезно нарушила погода. Например, в ту самую ночь шел сильнейший ливень, звучал гром и сверкали молнии – поэтому ключевые шествия пришлось отменить. Такое иногда случается, но эпизоды редкие: например, предыдущие масштабные отмены из-за дождя бывали в 2011-м и 2004-м (потом только ковидные).
У такой привязанности к религиозным обычаям есть житейское объяснение: до этой части Испании дольше всего добиралась реконкиста, то есть обратное отвоевывание пиренейских земель у мусульман, процесс шел с севера на юг.
Местное население примерно на пять веков дольше северной части страны оставалось под гнетом (Севилью освободили только в 1452-м), а христианские традиции все это время позволяли сохранять идентичность.
Возможно, как раз проявление андалусийских традиций – свежая цитата Гильермо Абаскаля про выбор состава с помощью бога. В отрыве от контекста звучит странновато, но во время Страстной недели перед самой пасхой – объяснений чуть больше.
«Хетафе» уничтожили на английском. Клуб явно не учел разницу в восприятии
Под такой же картинкой в испанском твиттере тишина, можно встретить, например, тематические шутки в духе «По крайней мере вы сыграете вне зависимости от дождя» – теперь мы знаем, к чему отсыл.
В англоязычном аккаунте жесть. Вот только некоторые комментарии.
«Сатанистский клуб».
«Кто бы ни отвечал за маркетинг, должен быть уволен».
«Не удивлен, что клуб, подписывающий Гринвуда, поддерживает и Ку-Клукс-Клан».
«Я знаю, что это не про ККК, но все равно очень странный маркетинг».
А еще десятки, даже сотни реакций в духе WTF!? и прямых обвинений в расизме.
Очевидно, что «Хетафе» просто использовал тот же отсыл к «Севилье», понятный, уместный и удачный по времени для Испании – но совсем не учел разницу в восприятии у внеиспанской аудитории.
Вместо образовательного контента получился оскорбительный.
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«Севилья», кстати, выиграла на выезде 1:0. Это, конечно, просто совпадение, но в матче случился расистский скандал: около 60-й минуты фанаты хозяев стали оскорблять аргентинского полузащитника севильцев Маркоса Акунью, называли его «обезьяной». Судья остановил игру, запустил антирасистский протокол Ла Лиги с объявлением диктора по стадиону и прочими предупредительными шагами. Примерно через 10 минут игру возобновили.
Единственный гол у Серхио Рамоса – в день 38-летия, символично!
Еще символичнее могло быть только одно: если бы этот матч играли шесть дней назад. Вербное воскресенье в Испании тоже есть – называется оно Domingo de ramos.
Все это часть севильской магии: она помогала громить «МЮ» и идти к титулам в Лиге Европы. Помните, что такое ребухито?
Неизвестный Абаскаль: он учился как раз в севильской религиозной школе
Фото: Daniel Gonzalez Acuna/ZUMAPRESS.com, Pablo Requejo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вы абсолютно правы в том ,что Американцы слегка так офигели, особенно SJWшники из старбаксов Калифорнии. И вы абсолютно правы, что не стоит гнать на чужие традиции, особенно нормальные.
Но вот в чём вы не правы - в маркетинге давно известна такая штука как Cultural Differences.
Это вообще не новинка и она регулярно используется всеми, кому не лень. Открою вам тайны - не только Американцы могут устроить такую бучу. В нашем мире примерно все лезут в чужие традиции и пытаются что-то навязать. Этим занимается и Россия и Китай и Индусы и Мусульмане и вообще поголовно все. И абсолютная норма для продвижения состоит в том, чтоыб не провоцировать местную публику.
Например вы знаете, что одни и теже персонажи кино и игр в разных странах могут иметь разные характеристики? В одной стране персонаж будет геем, а в другой не будет.
Или один бренд будет продвигать себя в США через жирных чёрных женщин и азиаток и тот же бренд в России будет продвигать те же программы через совершенно иные образы? Ну, согласитесь, что это очевидно, не?
Так что ключевое слойство при продвижении это учитывать эти особенности.
Тут явно сказано - это был не Испаноязычный канал, где много католиков, в том числе из европы. Это подсунули англоязычному каналу, изначально зная о стойкой, негативной ассоциации.
Надо принять, что люди в этом мире туповаты и никто ни в чём н хочет разбираться. Эмоции у большинства людей бегут впереди разума. И это касается не только Американцев. Ровно в каждой стране или культуре можно задеть что-то больное ,какие-то табу.
Потом полезла, вроде успешно на американский рынок, Грэмми и всё такое
Если интересно, гляньте клип ROSALÍA - MALAMENTE
Там всё как в новости, много отсылок к семанте-санте , включая колпаки
То есть тут не просто подсунули новость, и ещё и активно набросили.
Мы же понимаем, что не всё население США отбитое и есть разные люди, верно? Т.е. кроме активистов, коорые бросаются на всё, есть и другие прослойки общества?
Далее, фаткор популярности - честно, я не знаю, что это за звезда, впервые о ней слышу. Возможно она очень популярна, возможно менее. Однако есть наблюдение при котором более популярные вещи привлекают к себе менее качественную аудиторию в массе своей.
На примере вашего видео - я его нашёл. Оно опубликовано почти 6 лет назад и имеет на текущий момент около 165 миллионов просмотров. Показатель сам по себе ни о чём не говорит, так как не очевидно, сколько за этими просмотрами стоит человек. Есть тенденция, при которой музыкальные видео накручивают больше просмотров просто потому, что одни и теже люди используют ютьюб как площадку для прослушивания музыки. Да, не все платят за спотифай.
Не знаю, насколько такой подход популярен у пользователей из Европы, но в США Испаноговорящие так делают часто. Собственно, почему у Desposito огромное количество просмотров? Испаноязычные прослушивали использую ютьюб как медиаплеер.
Судя по количеству лайков, песню прослушало не менее 1.5 миллиона реальных людей. Полагаю чуть больше. И скорее ядро аудитории было испаноговорящим и понимающим, так что видео просто прошло в тот момент мимо активистов. Что, кстати ,не говорит о том, что его когда-то не достанут, ведь людям предъявляли за твитты десятилетней давности.
Далее, фактор площадки. Твиттер известен публикой низкого качества и крикливыми активистами. Собственно большую часть срачей за годы генерирует именно он.
Т.е. смотрите, мы складываем ряд факторов - в текущий момент (а не в 2018 году), выкладываем на площадку, где повышенное число SJW, среди Англоязычных пользователей, у которых есть стойкая, негативная ассоциация с ККК.
Ну т.е. тут явно недоработали продвиженцы и не учли ряд этих факторов. Очевидно, что вероятность возникновения негатива в такой среде была очень высока.