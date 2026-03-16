Араухо передал Гави капитанскую повязку в матче с «Севильей». Испанец вышел на поле впервые с августа

Гави получил капитанскую повязку «Барселоны» после возвращения на поле.

Испанец заменил Рафинью на 81-й минуте матча с «Севильей» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги . Гави не играл с августа из-за проблем с коленом, в сентябре он перенес операцию – ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

После выхода Гави на поле Рональд Араухо передал ему капитанскую повязку.

Отметим, что в октябре 2024 года Гави после разрыва «крестов» также вернулся на поле в матче с «Севильей». Тогда хавбек получил капитанскую повязку от Педри .