  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Араухо передал Гави капитанскую повязку в матче с «Севильей». Испанец вышел на поле впервые с августа
10

Араухо передал Гави капитанскую повязку в матче с «Севильей». Испанец вышел на поле впервые с августа

Полузащитник «Барселоны» Гави получил капитанскую повязку после возвращения на поле.

Испанец заменил Рафинью на 81-й минуте матча с «Севильей» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги. Гави не играл с августа из-за проблем с коленом, в сентябре он перенес операцию – ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

После выхода Гави на поле Рональд Араухо передал ему капитанскую повязку.

Отметим, что в октябре 2024 года Гави после разрыва «крестов» также вернулся на поле в матче с «Севильей». Тогда хавбек получил капитанскую повязку от Педри.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
logoГави
logoБарселона
logoРональд Араухо
logoСевилья
logoЛа Лига
logoПедри
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красивый жест
Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий скрыт
Гави сейчас по сути как новый трансфер для Барселоны
Ответ funnynerd21
Деку так и говорит. Продлить игрока, это как трансфер. Типа потерял косарь, потом нашёл и стал богаче!)
Ответ funnynerd21
Изначально провальный ага
Гави сильно не хватало с каслом, когда центр поля у барсы просто затоптали. Надеюсь вернётся скорее, без травм и ненужных карточек
Ответ Нурали_1116522219
Гави сейчас явно не нужно с Ньюкаслом выпускать, он не в той форме тем более после такой истории травм
Ответ Нурали_1116522219
Если Гиви выйдет с Каслом, следующий матч у него опять с Севильей будет.
И пусть сам никогда не носит. 🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
