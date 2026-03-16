Араухо передал Гави капитанскую повязку в матче с «Севильей». Испанец вышел на поле впервые с августа
Гави получил капитанскую повязку «Барселоны» после возвращения на поле.
Испанец заменил Рафинью на 81-й минуте матча с «Севильей» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги. Гави не играл с августа из-за проблем с коленом, в сентябре он перенес операцию – ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.
После выхода Гави на поле Рональд Араухо передал ему капитанскую повязку.
Отметим, что в октябре 2024 года Гави после разрыва «крестов» также вернулся на поле в матче с «Севильей». Тогда хавбек получил капитанскую повязку от Педри.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
Красивый жест
Комментарий скрыт
Гави сейчас по сути как новый трансфер для Барселоны
Деку так и говорит. Продлить игрока, это как трансфер. Типа потерял косарь, потом нашёл и стал богаче!)
Изначально провальный ага
Гави сильно не хватало с каслом, когда центр поля у барсы просто затоптали. Надеюсь вернётся скорее, без травм и ненужных карточек
Гави сейчас явно не нужно с Ньюкаслом выпускать, он не в той форме тем более после такой истории травм
Если Гиви выйдет с Каслом, следующий матч у него опять с Севильей будет.
И пусть сам никогда не носит. 🤣
