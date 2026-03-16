  • Тудор поприветствовал своего помощника перед матчем с «Ливерпулем». Английские СМИ допускают, что тренер «Тоттенхэма» перепутал его со Слотом – тот тоже лысый
Тудор поприветствовал своего помощника перед матчем с «Ливерпулем». Английские СМИ допускают, что тренер «Тоттенхэма» перепутал его со Слотом – тот тоже лысый

Тудор перепутал своего помощника со Слотом.

Игор Тудор мог по ошибке поприветствовать своего помощника, спутав его с тренером «Ливерпуля» Арне Слотом.

Это предполагают некоторые английские СМИ, в частности Daily Mail, Sky, Goal и Mirror.

Перед матчем c «Ливерпулем» (1:1) главный тренер «Тоттенхэма» собирался пожать руку своему ассистенту Аллану Диксону, у которого, как и Слота, на голове нет волос. Подойдя сзади, Тудор похлопал Диксона по плечу, затем обнял его и улыбнулся.

После этого хорват направился к скамейке соперника, где пожал руку Слоту.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
Когда вошёл не в ту door 😂
Когда вошёл не в ту door 😂
Too door
Звонок Тудора Саламычу:
- Пеп,мне нужна ваша консультация!
Звонок Тудора Саламычу: - Пеп,мне нужна ваша консультация!
Ташуеву
Язык тела не даст соврать, он перепутал!
Ну это чистый лысизм!
Лысые они такие.
В МЮ их вообще было 10 штук.
все цирки Британии разорятся, если это чудо будет тренировать Тотенхем еще хотя бы месяц
Ответ ZjzoRe
все цирки Британии разорятся, если это чудо будет тренировать Тотенхем еще хотя бы месяц
А что насчет чудика, тренирующего Ливерпуль?
Он вообще на тренировках бывает? Помощника не узнал🙄🙄
«У всех лысых прически одинаковые» - (с) Джейсон Стэтхем
Напоминает шоу Бенни Хилла, там лысого деда все ладошкой по макушке хлопали. Под весёленькую музыку
Оказался шарлатаном
