Тудор поприветствовал своего помощника перед матчем с «Ливерпулем». Английские СМИ допускают, что тренер «Тоттенхэма» перепутал его со Слотом – тот тоже лысый
Игор Тудор мог по ошибке поприветствовать своего помощника, спутав его с тренером «Ливерпуля» Арне Слотом.
Это предполагают некоторые английские СМИ, в частности Daily Mail, Sky, Goal и Mirror.
Перед матчем c «Ливерпулем» (1:1) главный тренер «Тоттенхэма» собирался пожать руку своему ассистенту Аллану Диксону, у которого, как и Слота, на голове нет волос. Подойдя сзади, Тудор похлопал Диксона по плечу, затем обнял его и улыбнулся.
После этого хорват направился к скамейке соперника, где пожал руку Слоту.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
