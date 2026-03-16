Тудор поприветствовал своего помощника перед матчем с «Ливерпулем». Английские СМИ допускают, что тренер «Тоттенхэма» перепутал его со Слотом – тот тоже лысый

Тудор перепутал своего помощника со Слотом.

Игор Тудор мог по ошибке поприветствовать своего помощника, спутав его с тренером «Ливерпуля » Арне Слотом .

Это предполагают некоторые английские СМИ, в частности Daily Mail, Sky, Goal и Mirror.

Перед матчем c «Ливерпулем» (1:1) главный тренер «Тоттенхэма » собирался пожать руку своему ассистенту Аллану Диксону, у которого, как и Слота, на голове нет волос. Подойдя сзади, Тудор похлопал Диксона по плечу, затем обнял его и улыбнулся.

После этого хорват направился к скамейке соперника, где пожал руку Слоту.