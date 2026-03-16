Фердинанд выложил таблицу АПЛ с момента прихода Кэррика в «МЮ», где манкунианцы лидируют: «Харизматичный Кэрра»

Фердинанд показал таблицу АПЛ с момента прихода Кэррика в «МЮ».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд опубликовал в соцсетях таблицу АПЛ с момента назначения Майкла Кэррика временным главным тренером манкунианцев.

«Харизматичный Кэрра», – написал Фердинанд в посте.

Экс-хавбек «МЮ» возглавил команду в январе и провел с ней 9 матчей, в которых одержал семь побед.

Команда занимала бы первое место в АПЛ, если учитывать только период работы Кэррика в лиге. За этот отрезок «МЮ» набрал 22 очка. «Арсенал », сыгравший на матч больше, отставал бы на один балл, «Манчестер Сити» – на четыре.

Сегодня «МЮ» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в 30-м туре АПЛ . Команда Кэррика идет на 3-м месте, отставая на 7 очков от «Сити» и на 16 от «Арсенала», у которого на матч больше.