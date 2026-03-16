  • Фердинанд выложил таблицу АПЛ с момента прихода Кэррика в «МЮ», где манкунианцы лидируют: «Харизматичный Кэрра»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд опубликовал в соцсетях таблицу АПЛ с момента назначения Майкла Кэррика временным главным тренером манкунианцев. 

«Харизматичный Кэрра», – написал Фердинанд в посте.

Экс-хавбек «МЮ» возглавил команду в январе и провел с ней 9 матчей, в которых одержал семь побед. 

Команда занимала бы первое место в АПЛ, если учитывать только период работы Кэррика в лиге. За этот отрезок «МЮ» набрал 22 очка. «Арсенал», сыгравший на матч больше, отставал бы на один балл, «Манчестер Сити» – на четыре. 

Сегодня «МЮ» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в 30-м туре АПЛ. Команда Кэррика идет на 3-м месте, отставая на 7 очков от «Сити» и на 16 от «Арсенала», у которого на матч больше. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Рио Фердинанда в Х
Спасибо Амориму пусть скажет, что выбыл из всех кубков, тем самым разгрузил календарь для игры раз в неделю, в то время как остальные конкуренты играют до сих пор по 3-4 турнира. В след сезоне будет понятнее, что он за тренер.
Ответ Милдронат Бромантанов
Аморим выбыл только из кубка лиги, проиграв в первом же матче. Так что и при нем играли раз в неделю . Из второго кубка вылетели с Флетчером
Ответ Qwerty123
А в том , что МЮ не играет ни в одном еврокубке, тоже Флетчер виноват ?
Выдайте человеку кубок чемпиона девяти матчей
Ответ Billy_Shears
Ахахахахахахаха 😆😆
Ответ Billy_Shears
Арсеналу достался бы, хоть какой-нибудь, переживаем все)
если к концу сезона так и удержатся на первом месте, то лично Рио вручит им кубок Кэррика
Ответ duder
Не фанату арсенала трындеть про кубки😅
Ответ Fantasma 1362
«4 место - это тоже трофей» А. Венгер
У Манчестера, сейчас были три матча за месяц. Готовся нихочу, игроки до матча с Эвертоном даже мини отпуск получили, благо две недели было до матча. А к Вилле десять дней готовились.
Очень понравилось, что игроки после забитых голов бежали к фанатам и показывали на футболке за кого они играют 💪🏼
Ответ Альберт Ахметшин
Так всё время было если что 😆
Я помню , как харизматичный Сульша бодро начинал
Ответ gninnur esrever*
Он бы и продолжил может, если бы ему купили Райса, холланда и Беллингема, а не тех кого всучили
к чему такие ограничения, пусть составит таблицу за 21-ый век, как-никак уже четверть века отыграли
Чот Фердинанд слоупок какой то.
