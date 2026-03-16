Игор Тудор: «За 15 лет работы ни разу не задумывался о будущем даже на секунду. Будущего не существует, это всего лишь воображение»
Игор Тудор: ни разу за 15 лет работы тренером не думал о своем будущем.
Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор заявил, что не думает о своем будущем.
В воскресенье «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 30-го тура АПЛ. До этого «шпоры» проиграли все 4 матча под руководством хорвата.
«Работа тренера, вы знаете, как это бывает. Я тренирую 15 лет и никогда не задумывался о своем будущем, даже на секунду. Я никогда не думаю о своем будущем, о своем прошлом – я всегда думаю только о завтрашней тренировке, о том, как помочь игрокам. Я ничего не читаю и не смотрю.
Будущее – это всего лишь воображение, будущего не существует. Это постоянная часть сегодняшнего дня, завтрашнего дня, тренировок», – сказал Тудор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Evening Standard
- У нас нет будущего!
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
Кайл Рис, Терминатор , первая часть ©
Хотя уже во второй части сопливый Джон, наоборот, говорил, что это слова его бати))