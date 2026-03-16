  • Игор Тудор: «За 15 лет работы ни разу не задумывался о будущем даже на секунду. Будущего не существует, это всего лишь воображение»
Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор заявил, что не думает о своем будущем.

В воскресенье «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 30-го тура АПЛ. До этого «шпоры» проиграли все 4 матча под руководством хорвата.

«Работа тренера, вы знаете, как это бывает. Я тренирую 15 лет и никогда не задумывался о своем будущем, даже на секунду. Я никогда не думаю о своем будущем, о своем прошлом – я всегда думаю только о завтрашней тренировке, о том, как помочь игрокам. Я ничего не читаю и не смотрю.

Будущее – это всего лишь воображение, будущего не существует. Это постоянная часть сегодняшнего дня, завтрашнего дня, тренировок», – сказал Тудор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Evening Standard
Тудор игрокам Тоттенхэма на тренировке:
- У нас нет будущего!
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тудор игрокам Тоттенхэма на тренировке: - У нас нет будущего!
И отменил завтрашнюю тренировку
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тудор игрокам Тоттенхэма на тренировке: - У нас нет будущего!
И добавил что Кински в воротах играть всегда !
Но ведь завтрашняя тренировка - это и есть будущее🤷‍♂️🤷‍♂️
Ответ Вячеслав Клименко
Но ведь завтрашняя тренировка - это и есть будущее🤷‍♂️🤷‍♂️
Это уже будущее
Ответ Вячеслав Клименко
Но ведь завтрашняя тренировка - это и есть будущее🤷‍♂️🤷‍♂️
да, и ее не существует
Правильно

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
Я каждый день говорю, что мы выиграем завтра, а вы всё время требуете сегодня!
Ответ Остап Бендер
Я каждый день говорю, что мы выиграем завтра, а вы всё время требуете сегодня!
Народу столько всего обещано, а ему всё мало...
Да вы философ батенька.
Ответ wisdom
Да вы философ батенька.
Долгие сезоны на банке Юве способствуют философствованию
Ответ wisdom
Да вы философ батенька.
Студент выучил все билеты по философии, но не пошёл на экзамен, потому что жизнь не имеет смысла и все люди в ней — пешки.
"Нет будущего другого, кроме того, что мы творим сами"
Кайл Рис, Терминатор , первая часть ©
Ответ balander09
"Нет будущего другого, кроме того, что мы творим сами" Кайл Рис, Терминатор , первая часть ©
Только он Риз...
Ответ balander09
"Нет будущего другого, кроме того, что мы творим сами" Кайл Рис, Терминатор , первая часть ©
Но это же не его собственные слова, а старина Джонни заставил его выучить & передать Саре в дремучем прошлом))
Хотя уже во второй части сопливый Джон, наоборот, говорил, что это слова его бати))
К нам его !! Это же идеальный российский футболист ⚽️
усталость - это иллюзия, кто жег чег фаевы - и другие гениальные фразы из лексикона игора тудора
ИгарЪ верим ) или тудорим по старинке
Перед матчами Шпор дома надо им включать Sex Pistols - No future. И команда выходить на поле будет под припев "No future, no future for you".
Материалы по теме
Тудор поприветствовал своего помощника перед матчем с «Ливерпулем». Английские СМИ допускают, что тренер «Тоттенхэма» перепутал его со Слотом – тот тоже лысый
вчера, 21:13Фото
Собослаи после 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» придется довольствоваться Лигой конференций, если так продолжится. Снова на последней минуте, в который раз за сезон. Пора прийти в себя»
вчера, 19:48
Тудор про 1:1 с «Ливерпулем»: «Можно сказать, что это заслуженно, «Тоттенхэм» достиг прогресса в плане менталитета. До конца сезона не так много времени – важно каждое очко»
вчера, 19:14
Рекомендуем
Главные новости
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, то показал бы Ву желтую в начале матча»
2 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком»
7 минут назад
«Челси» о наказании за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
10 минут назад
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
11 минут назад
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
17 минут назад
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
46 минут назад
Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»
31 минуту назад
Мостовой про Талалаева: «Я бы посильнее Челестини взорвался. Андрея надо дисквалифицировать на 2-3 матча. Зачинщиком потасовки был именно тренер «Балтики»
34 минуты назад
Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»
58 минут назад
Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
50 секунд назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
28 минут назад
Чемпионат Англии. «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон»
38 минут назад
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
44 минуты назад
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
сегодня, 11:37
«РБ Лейпциг» подписал Райтца за 20+3 млн евро. Вице-капитан «Боруссии» Менхенгладбах присоединится к команде летом
сегодня, 10:49
Рекомендуем