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Четыре гола после 90+ и новая трагедия Ганы. Что за развязка на Кубке Африки 🔥

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Сумасшедший день на Кубке Африки: особенно в группе B, где закрутили расклады Египет и Гана.

Жаркая борьба за второе место закончилась только в дополнительное время! 

До 90-й минуты выходила Гана. А потом пропустила два!

Таблица перед стартом последнего тура: Кабо-Верде – 6 очков, Египет – 2, Гана – 1, Мозамбик – 1. Кабо-Верде гарантировало первое место и вышло на Египет с заметной ротацией. Мозамбик и Гана в соседнем матче рубились за победу.

К 90-й минуте ситуация была относительно спокойной: Гана буднично вела 2:0, Кабо-Верде и Египет играли вничью 1:1. Это означало, что Гана обгоняет Египет в гонке за второе место: 4 очка против 3. Впрочем, Египет мог все равно выйти как одна из лучших команд, занявших третье место. Но это нервно и долго ждать. 

Началась эпичная развязка. 

91-я минута. Мозамбик отыгрывает один мяч, глобально пока ничего не меняется.

93-я минута. Египет забивает казалось бы решающий мяч – ведет 2:1 и с пятью очками обходит Гану, постарался форвард Мостафа Мохамед.

94-я минута. Гана посыпалась и пропускает второй от Мозамбика. Команду подставил занервничавший голкипер Офори: он зачем-то коснулся мяча, который уход за лицевую от соперника. После этого нелепого привоза Мозамбик забил гол с углового.

Теперь у Ганы всего два очка и третье место.

Столько же теперь и у Мозамбика, но он уступает по разнице мячей! Еще один гол может выдворить Гану из турнира! Кажется, Мозамбик слабо понимал расклады в группе и при 2:2 праздновал гол, а не бежал быстрее к середине поля.

99-я минута. Кабо-Верде сравнивает с Египтом – 2:2! Глобально ничего не меняется: Египет набрал три очка и забронировал прямое место в плей-офф.

Но если Гана не упустила бы победу над Мозамбиком, Египет бы пролетел мимо железной путевки в плей-офф и вернулся бы на третье место.

Кстати, все три матча египтян закончились с одинаковым счетом! 

Гана тоже сыграла 2:2, но не радуется. Если бы не упущенная победа, было бы четыре очка и второе место. А так третье. И с двумя очками будет очень сложно протиснуться в плей-офф. Вот что нужно Гане: ничья Камеруна против Гамбии в группе C и поражение Замбии против Марокко в группе F.

Очень вероятно, что Гана, ведя 2:0 в добавленное время, теряет плей-офф Кубка Африки из-за двух пропущенных от Мозамбика! 

Вот это сюжет!

А что в группе А? Там лютый Нсуэ и позор Кот-Д’Ивуара

В группе А намного спокойнее.

● 4:0 – Экваториальная Гвинея разнесла Кот-Д’Ивуар, хозяев турнира.

Было неожиданно спокойно: на 42-й минуте забил 34-летний Эмилио Нсуэ, тот самый правый защитник, который превратился в форварда. Уже во втором тайме преимущество закрепил Пабло Ганет, вскоре Нсуэ оформил дубль.

Эмилио разрывает турнир: в матче с Гвинеей-Бисау оформил самый возрастной хет-трик, теперь добавил еще два гола. Лучший бомбардир Кубка Африки!

Под конец матча Экваториальная Гвинея разгром закрепил Янника Буйла. Это крупнейшее поражение Кот-Д’Ивуара в истории Кубка Африки – никогда прежде они не проигрывали с разницей в четыре мяча. А Экваториальная Гвинея вышла из группы с первого места – тоже впервые в истории.

Кот-Д’Ивуар близок к тому, чтобы провалить домашний турнир, но сохраняет шансы на выход в плей-офф. Нужно попасть в число четырех лучших команд, занявших третье место в группе. После такого погрома их шансы так себе.

● Со второго места вышла Нигерия, не помешало даже молчание Виктора Осимхена. У него всего один гол за три матча – с Экваториальной Гвинеей, сыграли 1:1.

А вот 1:0 с Гвинеей-Бисау вырвали за счет автогола Опа Санганте, он замкнул прострел с фланга, который летел на Осимхена. Более мощная по именам Нигерия подсела, явно защищала счет. Нигерийцы вообще не отличаются яркостью: ни разу не забивали больше гола за матч.

***

В плей-офф Кубка Африки уже вышли: Экваториальная Гвинея, Нигерия, Кабо-Верде и Египет.

Гвинея-Бисау вылетела с Кубка Африки. А вместе с ней и Мозамбик.

Кот-Д’Ивуар и Гана ждут окончания третьего тура группового этапа.

Хет-трик сделал Нсуэ из Экваториальной Гвинеи. Я его фанат!

Фото: East News/Issouf SANOGO / AFP, FRANCK FIFE / AFP; IMAGO/Ebenezer Amoako/Global Look Press

10 комментариев
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Вот вы спортивный сайт, а где справа в коленке всех таблиц - таблицы из кубка Африки и кубка Азии???
+16
-2
+14
Ответ АРХАТ
Вот вы спортивный сайт, а где справа в коленке всех таблиц - таблицы из кубка Африки и кубка Азии???
Вообще, крайне слабо освещаются эти события
+11
-1
+10
Лучший бомбардир играет в третьей испанской лиге! Вау!
+3
0
+3
Ответ АРХАТ
Вот вы спортивный сайт, а где справа в коленке всех таблиц - таблицы из кубка Африки и кубка Азии???
В шапке где матчи прямые ссылки на полные таблицы обоих турниров. Хотя, да, по привычке их ищешь справа в списке как обычно.
+3
-1
+2
Для выхода Ганы нужно чтобы сошлись 2 исхода: ничья Камеруна и Гамбии + победа Марокко над Замбией.
+1
0
+1
Концовки просто огонь. В этот раз турнир очень хороший, интригующий, сенсаций много. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Но всё же в финале жду Сенегал и Марокко.
+1
0
+1
Тренеры из резерва расового разнообразия радуют своей полной профнепригодностью
+4
-3
+1
Ответ Karra
Вообще, крайне слабо освещаются эти события
Всё захватил европейский псевдофутбол, увы.
0
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0
Ответ Alexander Lopatkin
Лучший бомбардир играет в третьей испанской лиге! Вау!
Сэкономил на агенте )
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