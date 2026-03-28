Роберто Мартинес: «Роналду – исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»

Мартинес: Роналду – исторический кумир.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко отозвался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду .

«Мы должны принять, что вокруг него всегда есть дискуссия, потому что Роналду – единственный в своем роде, исторический кумир, который изменил футбол. Зайдите в лифт – разговор там зайдет либо о погоде, либо о Роналду.

У каждого есть мнение, но оно основано на восприятии Роналду в определенный период. Самая большая ошибка – не анализировать его сегодняшнего. После Евро говорили: «Португалия не выиграла из-за Криштиану». Мы выигрываем Лигу наций – и уже спрашивают: «Что будет с Португалией, когда Роналду завершит карьеру?»

Я всегда думал, что у игрока первым заканчивает тело, но на самом деле – голова. Голова Криштиану не приняла это решение ни в 40, ни в 41 год. Топ-игрок – это не талант, а менталитет и стабильность. Он уже не тот вингер «Манчестер Юнайтед» или «Реала», он девятка в штрафной. Мы зависим от него: он создает пространство, забивает голы.

Его последние три года в сборной заслужены – день за днем: 25 голов в 30 матчах. Я оцениваю талант, опыт и отношение здесь и сейчас, а решения принимаются не в кабинетах – их принимает поле», – сказал Мартинес.