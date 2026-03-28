  • Роберто Мартинес: «Роналду – исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»
Роберто Мартинес: «Роналду – исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»

Мартинес: Роналду – исторический кумир.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко отозвался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мы должны принять, что вокруг него всегда есть дискуссия, потому что Роналду – единственный в своем роде, исторический кумир, который изменил футбол. Зайдите в лифт – разговор там зайдет либо о погоде, либо о Роналду.

У каждого есть мнение, но оно основано на восприятии Роналду в определенный период. Самая большая ошибка – не анализировать его сегодняшнего. После Евро говорили: «Португалия не выиграла из-за Криштиану». Мы выигрываем Лигу наций – и уже спрашивают: «Что будет с Португалией, когда Роналду завершит карьеру?»

Я всегда думал, что у игрока первым заканчивает тело, но на самом деле – голова. Голова Криштиану не приняла это решение ни в 40, ни в 41 год. Топ-игрок – это не талант, а менталитет и стабильность. Он уже не тот вингер «Манчестер Юнайтед» или «Реала», он девятка в штрафной. Мы зависим от него: он создает пространство, забивает голы.

Его последние три года в сборной заслужены – день за днем: 25 голов в 30 матчах. Я оцениваю талант, опыт и отношение здесь и сейчас, а решения принимаются не в кабинетах – их принимает поле», – сказал Мартинес.

Опубликовано: Sports
Источник: The Guardian
В лифте.
Утро.
- Доброе утро! Роналду лучший!
- Доброе! Лучший в мире!
- Вам на какой этаж?
- Мне вообще то на 10-й, но на минутку хочу остановится на седьмом, поскольку под этим номером играет Криштиану
- Понимаю вас.Рон красавчик
- А почему вы не разместили в лифте фото 11 метровой отметки? Вы же понимаете, главное в футболе это пенальти! Рон был бы рад.
- Мы говорили с Криштиану по этому поводу.Он выбирает ракурс.
- Да, Криш в своем репертуаре.Гений!
- Мне сходить, Рон велик.
-Пожалуйста, здоровья Кришу.
Ответ Busk
В лифте. Утро. - Доброе утро! Роналду лучший! - Доброе! Лучший в мире! - Вам на какой этаж? - Мне вообще то на 10-й, но на минутку хочу остановится на седьмом, поскольку под этим номером играет Криштиану - Понимаю вас.Рон красавчик - А почему вы не разместили в лифте фото 11 метровой отметки? Вы же понимаете, главное в футболе это пенальти! Рон был бы рад. - Мы говорили с Криштиану по этому поводу.Он выбирает ракурс. - Да, Криш в своем репертуаре.Гений! - Мне сходить, Рон велик. -Пожалуйста, здоровья Кришу.
Тема погоды не освещена.
Ответ dimur
Тема погоды не освещена.
Это в другом лифте.
Либо о том, кто в этом лифте нассал.
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Либо о том, кто в этом лифте нассал.
ответ очевидный, это сделал черный браток Обама
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Либо о том, кто в этом лифте нассал.
Обэма
Кажется Мартинес нашел правильную формулу сохранения поста тренера сборной Португалии
Не прав Мартинес. Зашел в лифт, а там обсуждают, кто пустил Обаму опять насрать в подъезд
Вытащите кто-нибудь его голову из пьепки Роналду
Не.Я как в лифт захожу только о погоде думаю.
