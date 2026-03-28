Пономарев о ЦСКА: «Разговаривал с Бабаевым – речи об увольнении Челестини не идет. Рестарт сезона – провал. Команда не бежит, слабая функциональная база»

Владимир Пономарев: разговаривал с Бабаевым – речи об отставке Челестини не идет.

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре команды во второй половине сезона Мир РПЛ .

На данный момент команда находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков в 22 матчах.

– Что скажете насчет игры ЦСКА? Почему все так плохо?

– Я был очень удивлен. Я впервые в жизни увидел, чтобы команда проиграла четыре раза подряд. Так не бывает. Можно один, ну два, но не четыре.

Потом идет какой-то всплеск, команда начинает бежать, приходит результат. Сейчас этого нет.

– Как считаете, что думает руководство по поводу происходящего, не стоит ли увольнять Челестини?

– Я разговаривал с Бабаевым на мероприятии (открытие на Аллее спортивной славы ЦСКА бюста в честь Пономарева), на счет этого, об увольнении речи пока не идет.

Безусловно, рестарт сезона – провал. Два состава собрали, скупили лучших игроков, а результата нет. Гонду не заиграл, Баринов не заиграл.

Сейчас будем смотреть, как команда будет выступать дальше. Я сказал Бабаеву, что нужно поставить задачу – выиграть все оставшиеся матчи.

Да, «Махачкалу» обыграли в последнем туре, но они там на дне. Нужны результаты повесомее.

– В чем причины такого резкого спада?

– Команда не бежит, видно, что футболисты задыхаются – слабая функциональная база, плохие зимние сборы, физики не хватает.

Также видно, что в команде есть проблемы с дисциплиной – игроки нервируются, получают красные карточки, – сказал Владимир Пономарев.