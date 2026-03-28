  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о ЦСКА: «Разговаривал с Бабаевым – речи об увольнении Челестини не идет. Рестарт сезона – провал. Команда не бежит, слабая функциональная база»
8

Пономарев о ЦСКА: «Разговаривал с Бабаевым – речи об увольнении Челестини не идет. Рестарт сезона – провал. Команда не бежит, слабая функциональная база»

Владимир Пономарев: разговаривал с Бабаевым – речи об отставке Челестини не идет.

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре команды во второй половине сезона Мир РПЛ.

На данный момент команда находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков в 22 матчах.

– Что скажете насчет игры ЦСКА? Почему все так плохо?

– Я был очень удивлен. Я впервые в жизни увидел, чтобы команда проиграла четыре раза подряд. Так не бывает. Можно один, ну два, но не четыре.

Потом идет какой-то всплеск, команда начинает бежать, приходит результат. Сейчас этого нет.

– Как считаете, что думает руководство по поводу происходящего, не стоит ли увольнять Челестини?

– Я разговаривал с Бабаевым на мероприятии (открытие на Аллее спортивной славы ЦСКА бюста в честь Пономарева), на счет этого, об увольнении речи пока не идет.

Безусловно, рестарт сезона – провал. Два состава собрали, скупили лучших игроков, а результата нет. Гонду не заиграл, Баринов не заиграл.

Сейчас будем смотреть, как команда будет выступать дальше. Я сказал Бабаеву, что нужно поставить задачу – выиграть все оставшиеся матчи.

Да, «Махачкалу» обыграли в последнем туре, но они там на дне. Нужны результаты повесомее.

– В чем причины такого резкого спада?

– Команда не бежит, видно, что футболисты задыхаются – слабая функциональная база, плохие зимние сборы, физики не хватает.

Также видно, что в команде есть проблемы с дисциплиной – игроки нервируются, получают красные карточки, – сказал Владимир Пономарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoРоман Бабаев
logoЦСКА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Инсайды Пономарева!
Скупили лучших игроков (с)
А сам разве не хаил эти усиления?
По пробегу ЦСКА на первом месте, а вот с завершением плоховато.
Бабаев отчитывается перед ним по вопросам тренера??? Надеюсь это просто весна…
«Два состава собрали»…Откуда ? Можно, конечно, по количеству набранных «галочку» поставить. Но составы сильно не равноценные . Имхо.
дедушка кинул гранату в окно дедушка старый, ему все равно...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев об открытии бюста Пономарева: «Владимир Алексеевич – легенда не только армейского футбола, а всего отечественного спорта»
26 марта, 04:17
Владимир Пономарев: «Мойзес прав, он понял, что Челестини – слабый тренер. В ЦСКА страшный бардак, игры нет. Обидно за это безобразие, стыдно смотреть»
20 марта, 17:59
Рекомендуем
Главные новости
Экс-директор «Спартака» Амарал: «Иностранцы рассматривают РПЛ как способ заработка. Игрок может попросить до 5 млн чистыми в год. В Португалии ему дадут всего 1,5»
2 минуты назад
Хавбек «Динамо» Махачкала Глушков о пенальти «Зенита»: «У всех были улыбки. Мы уже привыкли к этим решениям. Что расстраиваться из-за этого?»
31 минуту назад
Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»
32 минуты назад
Роберто Мартинес: «Роналду – исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»
сегодня, 12:22
Женский «Ростов» из-за проблем с деньгами на автобусе добирался до Перми на матч Суперлиги, проехав более 2100 км (Иван Карпов)
сегодня, 12:02
Аршавин, Сиссе и Попов – какой клуб их объединяет?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Хавбек «Балтики» Петров: «Талалаев победил бы в бою с Челестини. Думаете, я скажу, что Фабио бы вывез?»
сегодня, 11:51
Тимур Гурцкая: «Карпин считал, что делал все правильно в «Динамо», а люди результата не дождались. Он считает, что прав»
сегодня, 11:39
«Барса» из-за травмы Рафиньи может получить 143 тысячи евро от ФИФА
сегодня, 11:32
Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»
сегодня, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
Ветеран «Спартака» Гаврилов перенес операцию на сердце и находится в больнице
2 минуты назад
Фомин получил травму в матче с Никарагуа и пропустит игру с Мали
15 минут назад
Сенегал сыграет с Перу с двумя звездами на форме – в честь победы на Кубке Африки. Титул ранее присудили Марокко
16 минут назад
Колосков о матче России с Никарагуа: «Аршавин был прав: наши ожидания – наши проблемы. Я ожидал крупной победы»
42 минуты назад
Тухель о свисте в адрес Уайта: «Это не может быть мнением большинства. Мы защищаем наших игроков и готовы дать ему шанс»
50 минут назад
ЦСКА о завершении карьеры Вагнера в 41 год: «Спасибо за огромный вклад в великие победы клуба, удачи в жизни»
58 минут назадВидео
Бевеев о голе Никарагуа: «Сафонов – большой футболист, могу его поддержать. Если Асеведо еще 100 раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль»
сегодня, 12:10
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Губерниев о победе России: «Странно слышать от Карпина, что они не ожидали неуступчивости от Никарагуа. Мы, эксперты, которые давно следят за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали»
сегодня, 11:55
Трогательная акция сборной Ирана: вышли на матч с Нигерией с детскими рюкзаками в память о погибших девочках от авиаудара по школе
сегодня, 11:50ВидеоСпортс"
Рекомендуем