Бевеев о голе Никарагуа: «Сафонов – большой футболист, могу его поддержать. Если Асеведо еще 100 раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль»

Мингиян Бевеев: Сафонов – большой футболист, гол – дело случая.

Защитник сборной России Мингиян Бевеев высказался о том, что вратарь команды Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара в BetBoom товарищеском матче со сборной Никарагуа (3:1).

В первом тайме голкипер пропустил после дальнего удара Оскара Асеведо.

– Что произошло в моменте с голом в ворота Сафонова?

– Я не тренер вратарей, тут могу только поддержать Матвея. Он большой футболист, играет в больших матчах и здесь просто дело случая. Бывает, мяч так полетел.

– Спрос на игрока Никарагуа Арану теперь вырастет? Он забил одному из лучших вратарей Европы.

– Если он еще сто раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль.

Там уже у Матвея будет ноль голов из ста, – сказал Мингиян Бевеев.