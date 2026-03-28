  • Бевеев о голе Никарагуа: «Сафонов – большой футболист, могу его поддержать. Если Асеведо еще 100 раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль»
11

Мингиян Бевеев: Сафонов – большой футболист, гол – дело случая.

Защитник сборной России Мингиян Бевеев высказался о том, что вратарь команды Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара в BetBoom товарищеском матче со сборной Никарагуа (3:1).

В первом тайме голкипер пропустил после дальнего удара Оскара Асеведо.

– Что произошло в моменте с голом в ворота Сафонова?

– Я не тренер вратарей, тут могу только поддержать Матвея. Он большой футболист, играет в больших матчах и здесь просто дело случая. Бывает, мяч так полетел.

– Спрос на игрока Никарагуа Арану теперь вырастет? Он забил одному из лучших вратарей Европы.

– Если он еще сто раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль.

Там уже у Матвея будет ноль голов из ста, – сказал Мингиян Бевеев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Зачем бить 100 раз если достаточно одного?
Карпин то же самое прогнал, только сказал про 1000 ударов)
Не, ну конечно, это же великий Сафонов, поэтому на ляпы обращать внимания нельзя
Ну, если этому Арамису, то есть безрукому Сафонову, то ещё не раз забьёт.
Одному из лучших вратарей в Европе? 😂😂😂
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Одному из лучших вратарей в Европе? 😂😂😂
Слишком мелко берешь. Один из лучших вратарей мира ☝️
В том-то и дело, что как раз этот один Матвей и пропустил
Для подтверждения этой гипотезы необходимо провести 100 матчей между этими принципиальными соперниками, а это невозможно в данных условиях.
Да и Асеведо может получить банальную травму в каком то матче, например.
Ответ Busk
Для подтверждения этой гипотезы необходимо провести 100 матчей между этими принципиальными соперниками, а это невозможно в данных условиях. Да и Асеведо может получить банальную травму в каком то матче, например.
Боюсь после оплаты этих 100 матчей, бабушки у нас начнут кушать еще хуже.
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Боюсь после оплаты этих 100 матчей, бабушки у нас начнут кушать еще хуже.
Наши бабушки кормят паразитов и при жизни и после смерти.....к сожалению.
Это всего лишь болтовня в стиле - вот если бы... Факты - пенки алиментщика в каждом матче сборной.
Не так давно была уже пенка, а? Сейчас снова. И...
