Бевеев о голе Никарагуа: «Сафонов – большой футболист, могу его поддержать. Если Асеведо еще 100 раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль»
Мингиян Бевеев: Сафонов – большой футболист, гол – дело случая.
Защитник сборной России Мингиян Бевеев высказался о том, что вратарь команды Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара в BetBoom товарищеском матче со сборной Никарагуа (3:1).
В первом тайме голкипер пропустил после дальнего удара Оскара Асеведо.
– Что произошло в моменте с голом в ворота Сафонова?
– Я не тренер вратарей, тут могу только поддержать Матвея. Он большой футболист, играет в больших матчах и здесь просто дело случая. Бывает, мяч так полетел.
– Спрос на игрока Никарагуа Арану теперь вырастет? Он забил одному из лучших вратарей Европы.
– Если он еще сто раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль.
Там уже у Матвея будет ноль голов из ста, – сказал Мингиян Бевеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Не, ну конечно, это же великий Сафонов, поэтому на ляпы обращать внимания нельзя
Да и Асеведо может получить банальную травму в каком то матче, например.