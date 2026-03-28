Женский «Ростов» из-за проблем с деньгами на автобусе добирался до Перми на матч Суперлиги, проехав более 2100 км (Иван Карпов)
Женская команда «Ростова» добиралась на выездной матч Суперлиги против пермской «Звезды» на автобусе – клуб не смог оплатить поездку на поезде, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Расстояние составило 2112 км. Команда выехала за три дня до игры (матч прошел 21 марта) и провела в дороге около полутора суток без остановок на ночлег. Водители сменяли друг друга, чтобы преодолеть путь без длительных пауз.
После тяжелого переезда «Ростов» уступил «Звезде» со счетом 0:2 и опустился на последнее место в таблице Суперлиги после второго тура.
Это не первый подобный случай: ранее молодежная команда ростовчан также отправлялась на автобусе в Санкт-Петербург, где дорога заняла от 28 до 33 часов. Тот матч тоже завершился поражением – 4:6.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Какая разница играть дома или в гостях, если трибуны везде пустые?
Можно провести женскую Суперлигу в одном городе, скажем, заранее извиняюсь перед жителями этого города, например в Санкт Петербурге.