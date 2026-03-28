  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Женский «Ростов» из-за проблем с деньгами на автобусе добирался до Перми на матч Суперлиги, проехав более 2100 км (Иван Карпов)
Женский «Ростов» из-за проблем с деньгами на автобусе добирался до Перми на матч Суперлиги, проехав более 2100 км (Иван Карпов)

Женская команда «Ростова» добиралась на выездной матч Суперлиги против пермской «Звезды» на автобусе – клуб не смог оплатить поездку на поезде, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Расстояние составило 2112 км. Команда выехала за три дня до игры (матч прошел 21 марта) и провела в дороге около полутора суток без остановок на ночлег. Водители сменяли друг друга, чтобы преодолеть путь без длительных пауз.

После тяжелого переезда «Ростов» уступил «Звезде» со счетом 0:2 и опустился на последнее место в таблице Суперлиги после второго тура.

Это не первый подобный случай: ранее молодежная команда ростовчан также отправлялась на автобусе в Санкт-Петербург, где дорога заняла от 28 до 33 часов. Тот матч тоже завершился поражением – 4:6.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoРостов
logoЖФК Ростов
женский футбол
кризис
logoпремьер-лига Россия
logoЖенская футбольная Суперлига
Иван Карпов
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
зачем мучать девок
Ростов скатывается в автобус.
А кому сейчас легко?
Можно не тратить энергию , тренироваться дома к домашним матчам - и побеждать. Дома победа, на выезде технарь. Середина таблицы обеспечена.
Ответ Jadie James
2-3 технаря и дисквалификация скорее всего.
Ответ NIКITA
Два
Вопрос.
Какая разница играть дома или в гостях, если трибуны везде пустые?
Можно провести женскую Суперлигу в одном городе, скажем, заранее извиняюсь перед жителями этого города, например в Санкт Петербурге.
Где там Баста?
Видимо нам стоит их пожалеть? Хотя девушек как раз всегда жалко. Пусть лучше тогда уж мужской Ростов так ехал.
а как так получается ? где деньги ?
Поезда не настолько дорогие, смысл на этом экономить? Получается, у Ростова вообще денег нет?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем