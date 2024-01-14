Гол+пас за 24 минуты – КДБ перевернул матч с «Ньюкаслом». Он вернулся!
Король!
3:2 – «Ман Сити» с трудом обыграл «Ньюкасл», решающий забили на 90+2.
Было тяжело, но у Гвардиолы есть Кевин де Брюйне. Бельгиец наконец вернулся в гонку АПЛ – теперь официально.
КДБ не играл в АПЛ с первого тура: покинул поле на 23-й минуте игры против «Бернли». С тех пор лечился и вернулся только 7 января: остался в запасе на кубковую игру с «Хаддерсфилдом», вышел на 57-й минуте и отдал ассист на Жереми Доку.
Теперь вот вернулся в АПЛ, и мощнее сюжет придумать было сложно.
КДБ перевернул матч за 20 минут. Ассист на Бобба – космос
Матч начинался для «Сити» с неприятностей: сломался Эдерсон, вместо него вышел резервист Штефан Ортега. «Ньюкасл» пропустил от Бернарду, но быстро отыгрался: на 35-й минуте забил Александер Исак, через пару минут Энтони Гордон добавил второй.
«Сити» должен был сравнивать, но Альварес порол моменты. Казалось, обыграть закрывшийся «Ньюкасл» все-таки не выйдет.
Но за 20 минут до конца на поле вышел Кевин де Брюйне.
⚽️74’ – Бельгиец подхватил, прошел к штрафной и тонким дальним ударом уложил мяч в самый угол. Все, как он любит.
✅90’ – Де Брюйне забросом с 30 метров нашел открывшегося на линии офсайда Оскара Бобба.
Пас получился фантастическим. Кевин с места разрезал всю оборону.
Бобб классно разобрался с вратарем Дубравкой, но любой финт меркнет на фоне такого паса. Волшебство.
«Я скучал по этому», – трогательно радовался бельгиец после матча.
Точнее всех возвращение КДБ описал Эрлинг Холанд. Норвежец восстанавливается после травмы, поэтому смотрел матч дома.
● Это 103-й ассист Де Брюйне в АПЛ. Кевин обогнал Фрэнка Лэмпарда и догнал Уэйна Руни. Впереди только Сеск Фабрегас (111) и Райан Гиггз (162).
● Благодаря КДБ «Ман Сити» продлил победную серию до шести матчей, общий счет – 20:3.
Как там чемпионская гонка?
Если думали, что «Ман Сити» выбыл из чемпионской гонки, то ошибались.
Команда Гвардиолы пережила декабрьский спад, теперь еще и вернулся Де Брюйне. Впереди – «Тоттенхэм» в Кубке Англии. Еще до плей-офф ЛЧ играть с «Бернли», «Брентфордом» и «Эвертоном».
«Ливерпулю» предстоят матчи с «Борнмутом», «Челси», «Арсеналом» и «Бернли», плюс разборки в Кубке лиги.
«Арсенал» пока тоже в гонке, у них «Кристал Пэлас», «Ноттингем», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Бернли».
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Голы:
- 0:1 – 26 Бернарду Силва, 1:1 – 35 Исак, 2:1 – 37 Гордон, 2:2 – 74 де Брюйне, 2:3 – 90 Бобб.
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Ньюкасл –
Дубравка, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон (Холл, 86), Исак.
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Манчестер Сити –
Эдерсон (Ортега, 8), Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич, Бернарду Силва (де Брюйне, 69), Родри, Фоден, Доку (Бобб, 82), Альварес.
- Предупреждения:
- Бруно Гимараэс (21), Родри (45), Бернарду Силва (55).
Возвращение КДБ может решить чемпионскую гонку АПЛ
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey
- А че за парень?
- Да нормальный такой, скромный рыжий. Уезжал надолго, вот вернулся и хочет чуть подвигаться.
- Ну на 20 минут можно, ничего не испортит.
КДБ -здравь будь!
Насколько же он выше других по интеллекту, этот гений КДБ.
Забавно, но у карьеры КДБ полно сходств с карьерой Модрича. Оба по молодости не особо выделялись, в период с 20 по 28/29 лет считались околотопами, но никогда их особо не ценили.
Зато ближе к 30 годам, и после, оба просто начали разрывать всех и вся.