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Гол+пас за 24 минуты – КДБ перевернул матч с «Ньюкаслом». Он вернулся!

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Король!

3:2 – «Ман Сити» с трудом обыграл «Ньюкасл», решающий забили на 90+2. 

Было тяжело, но у Гвардиолы есть Кевин де Брюйне. Бельгиец наконец вернулся в гонку АПЛ – теперь официально.

КДБ не играл в АПЛ с первого тура: покинул поле на 23-й минуте игры против «Бернли». С тех пор лечился и вернулся только 7 января: остался в запасе на кубковую игру с «Хаддерсфилдом», вышел на 57-й минуте и отдал ассист на Жереми Доку.  

Теперь вот вернулся в АПЛ, и мощнее сюжет придумать было сложно.

КДБ перевернул матч за 20 минут. Ассист на Бобба – космос

Матч начинался для «Сити» с неприятностей: сломался Эдерсон, вместо него вышел резервист Штефан Ортега. «Ньюкасл» пропустил от Бернарду, но быстро отыгрался: на 35-й минуте забил Александер Исак, через пару минут Энтони Гордон добавил второй.  

«Сити» должен был сравнивать, но Альварес порол моменты. Казалось, обыграть закрывшийся «Ньюкасл» все-таки не выйдет. 

Но за 20 минут до конца на поле вышел Кевин де Брюйне. 

⚽️74’ – Бельгиец подхватил, прошел к штрафной и тонким дальним ударом уложил мяч в самый угол. Все, как он любит. 

✅90’ – Де Брюйне забросом с 30 метров нашел открывшегося на линии офсайда Оскара Бобба.

Пас получился фантастическим. Кевин с места разрезал всю оборону. 

Бобб классно разобрался с вратарем Дубравкой, но любой финт меркнет на фоне такого паса. Волшебство.  

«Я скучал по этому», – трогательно радовался бельгиец после матча. 

Точнее всех возвращение КДБ описал Эрлинг Холанд. Норвежец восстанавливается после травмы, поэтому смотрел матч дома. 

● Это 103-й ассист Де Брюйне в АПЛ. Кевин обогнал Фрэнка Лэмпарда и догнал Уэйна Руни. Впереди только Сеск Фабрегас (111) и Райан Гиггз (162). 

● Благодаря КДБ «Ман Сити» продлил победную серию до шести матчей, общий счет – 20:3. 

Как там чемпионская гонка? 

Если думали, что «Ман Сити» выбыл из чемпионской гонки, то ошибались.

Команда Гвардиолы пережила декабрьский спад, теперь еще и вернулся Де Брюйне. Впереди – «Тоттенхэм» в Кубке Англии. Еще до плей-офф ЛЧ играть с «Бернли», «Брентфордом» и «Эвертоном». 

«Ливерпулю» предстоят матчи с «Борнмутом», «Челси», «Арсеналом» и «Бернли», плюс разборки в Кубке лиги. 

«Арсенал» пока тоже в гонке, у них «Кристал Пэлас», «Ноттингем», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Бернли».

Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (2:1, 0:2)
Дата проведения
13 января, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 26 Бернарду Силва, 1:1 – 35 Исак, 2:1 – 37 Гордон, 2:2 – 74 де Брюйне, 2:3 – 90 Бобб.
НьюкаслДубравка, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон (Холл, 86), Исак.
Манчестер СитиЭдерсон (Ортега, 8), Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич, Бернарду Силва (де Брюйне, 69), Родри, Фоден, Доку (Бобб, 82), Альварес.
Предупреждения:
Бруно Гимараэс (21), Родри (45), Бернарду Силва (55).

Возвращение КДБ может решить чемпионскую гонку АПЛ

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey

11 комментариев
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- Мужики, за нас зайдет Колян, не против?
- А че за парень?
- Да нормальный такой, скромный рыжий. Уезжал надолго, вот вернулся и хочет чуть подвигаться.
- Ну на 20 минут можно, ничего не испортит.
+38
-1
+37
Кевин вернулся так, как ему и подобает. Фирменный гол, и фирменный ассист. Напомнил всем, кто лучший футболист АПЛ)
+22
-1
+21
Если Арсенал в гонке, то и Тоттенхэм тоже, разница в одно очко между командами)
+5
0
+5
Лучший. Ждем великолепной игры от Кевина в оставшейся части сезона!
+5
-1
+4
Ответ El Shininho
- Мужики, за нас зайдет Колян, не против? - А че за парень? - Да нормальный такой, скромный рыжий. Уезжал надолго, вот вернулся и хочет чуть подвигаться. - Ну на 20 минут можно, ничего не испортит.
Как болельщик Баварии хочу пожелать бельгийскому Мастеру здоровья и футбольного долголетия!
КДБ -здравь будь!
+3
0
+3
чувак делает колоссальную разницу даже в таком сильном чемпионате, как АПЛ и даже против очень сильного оппонента.
Насколько же он выше других по интеллекту, этот гений КДБ.

Забавно, но у карьеры КДБ полно сходств с карьерой Модрича. Оба по молодости не особо выделялись, в период с 20 по 28/29 лет считались околотопами, но никогда их особо не ценили.
Зато ближе к 30 годам, и после, оба просто начали разрывать всех и вся.
+3
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+2
Ответ Тмб68рус
Шпор всерьез не воспринимают, но они еще дадут всерьез о себе заговорить. Ну а что творит Кевин, просто невероятно
Согласен, смотреть на игру Кевина - одно удовольствие. Это гений
+2
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+2
Батя вернулся
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+1
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