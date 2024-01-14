Гол+пас за 24 минуты – КДБ перевернул матч с «Ньюкаслом». Он вернулся!

Король!

3:2 – «Ман Сити» с трудом обыграл «Ньюкасл», решающий забили на 90+2.

Было тяжело, но у Гвардиолы есть Кевин де Брюйне. Бельгиец наконец вернулся в гонку АПЛ – теперь официально.

КДБ не играл в АПЛ с первого тура: покинул поле на 23-й минуте игры против «Бернли». С тех пор лечился и вернулся только 7 января: остался в запасе на кубковую игру с «Хаддерсфилдом», вышел на 57-й минуте и отдал ассист на Жереми Доку.

Теперь вот вернулся в АПЛ, и мощнее сюжет придумать было сложно.

КДБ перевернул матч за 20 минут. Ассист на Бобба – космос

Матч начинался для «Сити» с неприятностей: сломался Эдерсон, вместо него вышел резервист Штефан Ортега. «Ньюкасл» пропустил от Бернарду, но быстро отыгрался: на 35-й минуте забил Александер Исак, через пару минут Энтони Гордон добавил второй.

«Сити» должен был сравнивать, но Альварес порол моменты. Казалось, обыграть закрывшийся «Ньюкасл» все-таки не выйдет.

Но за 20 минут до конца на поле вышел Кевин де Брюйне.

⚽️74’ – Бельгиец подхватил, прошел к штрафной и тонким дальним ударом уложил мяч в самый угол. Все, как он любит.

✅90’ – Де Брюйне забросом с 30 метров нашел открывшегося на линии офсайда Оскара Бобба.

Пас получился фантастическим. Кевин с места разрезал всю оборону.

Бобб классно разобрался с вратарем Дубравкой, но любой финт меркнет на фоне такого паса. Волшебство.

«Я скучал по этому», – трогательно радовался бельгиец после матча.

Точнее всех возвращение КДБ описал Эрлинг Холанд. Норвежец восстанавливается после травмы, поэтому смотрел матч дома.

● Это 103-й ассист Де Брюйне в АПЛ. Кевин обогнал Фрэнка Лэмпарда и догнал Уэйна Руни. Впереди только Сеск Фабрегас (111) и Райан Гиггз (162).

● Благодаря КДБ «Ман Сити» продлил победную серию до шести матчей, общий счет – 20:3.

Как там чемпионская гонка?

Если думали, что «Ман Сити» выбыл из чемпионской гонки, то ошибались.

Команда Гвардиолы пережила декабрьский спад, теперь еще и вернулся Де Брюйне. Впереди – «Тоттенхэм» в Кубке Англии. Еще до плей-офф ЛЧ играть с «Бернли», «Брентфордом» и «Эвертоном».

«Ливерпулю» предстоят матчи с «Борнмутом», «Челси», «Арсеналом» и «Бернли», плюс разборки в Кубке лиги.

«Арсенал» пока тоже в гонке, у них «Кристал Пэлас», «Ноттингем», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Бернли».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey