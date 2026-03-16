«РБ Лейпциг» подписал Райтца за 20+3 млн евро. Вице-капитан «Боруссии» Менхенгладбах присоединится к команде летом
Райтц перейдет в «Лейпциг» из «Боруссии» летом.
«РБ Лейпциг» объявил о договоренности по трансферу полузащитника «Боруссии» Менхенгладбах Рокко Райтца.
23-летний вице-капитан, в этом сезоне часто выполняющий роль капитана, присоединится к новой команде летом. Райтц подпишет контракт сроком на пять лет – до 2031 года.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что сумма трансфера составит 20+3 млн евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Райтц отметился двумя голевыми передачами в 24 матчах. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «РБ Лейпциг»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
только вице-капитан*
Статистика очень печальная, что в нем разглядел РБЛ
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем